Los pagos iniciales de autos nuevos bajan a su mínimo en cuatro años

De acuerdo con un análisis publicado recientemente por Edmunds, en el tercer trimestre de este año, los pagos iniciales para la compra de autos nuevos cayeron a sus niveles más bajos en cuatro años.

Según las cifras registradas, los pagos iniciales promedio se ubicaron en los $6,020 dólares, en comparación con los $6,433 dólares del segundo trimestre de 2025 y los $6,619 dólares del tercer trimestre de 2024, esto en medio de un gran problema de asequibilidad en el mercado de vehículos nuevos.

Al respecto, Jessica Caldwell, directora de análisis de Edmunds comentó que “en el tercer trimestre, la asequibilidad en el mercado de autos nuevos se mantuvo limitada, con compradores que invirtieron menos dinero, financiaron más y recurrieron a plazos más largos para mantener los costos mensuales bajo control”, dijo.

En el informe de Edmunds se destaca que hubo un aumento del 19.1% en la proporción de compradores de autos nuevos se tienen pagos mensuales superiores a los $1,000 dólares, y de 6.1% de compradores de vehículos usados con pagos mensuales superiores a $1,000 dólares.

“En comparación con el mercado de vehículos casi nuevos, donde el inventario se ha visto limitado por las escasas ventas durante la pandemia y la menor actividad de arrendamiento, los vehículos nuevos parecen haber surgido como la opción más atractiva”, mencionó.

No obstante, los analistas de Edmunds indicaron en el informe que 1 de cada 5 compradores de vehículos solicitaron préstamos de siete a más años, con montos de financiamiento de hasta $42,647 dólares registrados en el tercer trimestre.

“Con el potencial de tasas de interés anuales (APR) más bajas y aumentos de precios relacionados con las tarifas aún por materializarse de manera significativa, comprar un vehículo nuevo puede haber parecido la decisión más inteligente en el tercer trimestre y podría haberle dado un impulso modesto al mercado de autos nuevos”, mencionó Caldwell.

