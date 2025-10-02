Pediatras advierten que ha llegado la hora e instan a vacunarse contra la gripe: ¿quién debe hacerlo y por qué?

Después de un invierno con un alarmante número de muertes infantiles por gripe, la urgencia de la vacunación se hace evidente. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) reportaron que durante la última temporada 280 niños fallecieron debido a complicaciones relacionadas con la gripe, con un 90% de ellos no completamente vacunados.

En este contexto, parece que llegó la hora de vacunarse contra la gripe y pediatras instan a hacerlo.

“Si aún no se ha vacunado contra la gripe, hágalo porque todavía estamos viendo una alta circulación de gripe en la mayor parte del país”, dijo el Dr. Sean O’Leary de la Academia Estadounidense de Pediatría.

“El mejor momento es hoy. Si aún no lo has hecho, hazlo. Yo lo hice ayer”, dijo este 1 de octubre la Dra. Laura Riley, del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos.

¿No te gustan las inyecciones? Este año, por primera vez, algunas personas pueden intentar vacunarse en casa con FluMist, la vacuna en aerosol nasal, recuerda Associated Press (AP).

¿Quién debe vacunarse?

La recomendación es que todas las personas a partir de 6 meses se vacunen anualmente. Este grupo incluye a mayores de 65 años, mujeres embarazadas y niños pequeños, todos ellos en categorías de alto riesgo.

Alrededor del 71% de las personas mayores se vacunan cada año, pero menos del 50% del resto de los adultos lo hace. El año pasado, casi la mitad de los niños se vacunaron contra la gripe, una cifra inferior a la del 60% de hace unos años.

La vacunación no solo ayuda a prevenir la enfermedad, sino que también reduce el riesgo de hospitalizaciones severas. Los CDC también subrayan la importancia de la vacunación en embarazadas, que protege tanto a la madre como al bebé.

Opciones de vacunación

Las inyecciones de dosis alta y aquellas con un refuerzo inmunológico especial están diseñadas para personas de 65 años o más, pero si no pueden encontrar una fácilmente, pueden elegir una vacuna contra la gripe regular para todas las edades.

Existen además varias opciones de vacunas contra la gripe. Para quienes temen las inyecciones, el aerosol nasal FluMist está disponible para personas de 2 a 49 años. Además, se ha introducido la opción de autoadministración de FluMist en ciertos adultos, permitiendo que se realicen en casa.

Las vacunas contra la gripe pueden no bloquear todas las infecciones, pero son muy eficaces para prevenir enfermedades graves y hospitalizaciones, afirmó el Dr. Sean O’Leary, de la Academia Estadounidense de Pediatría.

Accesibilidad y costos

Las vacunas suelen ser gratuitas bajo Medicare, Medicaid y ciertos seguros privados. Las autoridades de salud locales también ofrecen vacunaciones a bajo costo. Sin embargo, las opciones de autoadministración pueden incluir tarifas adicionales de entrega.

Combinación con la vacuna COVID-19

Es posible recibir la vacuna contra la gripe al mismo tiempo que las vacunas COVID-19, según expertos. Sin embargo, la disponibilidad de las vacunas COVID puede presentar desafíos, lo que podría llevar a confusiones en el acceso.

