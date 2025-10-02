window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Piscis hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 02 de octubre

Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para tu signo del zodiaco para este día

El horóscopo de Mhoni Vidente.

El horóscopo de Mhoni Vidente. Crédito: Cortesía

Avatar de Julianis Caldera Torres

Por  Julianis Caldera Torres

La astróloga Mhoni Vidente revela que este jueves Piscis encontrará un equilibrio entre la calma y el dinamismo. Será un día para organizar prioridades y reconocer qué caminos realmente aportan crecimiento personal y estabilidad emocional.

Piscis deberá confiar en su intuición para tomar decisiones rápidas en lo laboral. Surgirán oportunidades que exigirán claridad mental y capacidad de adaptación. La empatía será clave para fortalecer alianzas y recibir apoyo en proyectos en curso.

La jornada invita a mantener serenidad frente a imprevistos. Evitar discusiones innecesarias permitirá a Piscis enfocarse en lo que verdaderamente importa. Mhoni recomienda aprovechar la creatividad para dar forma a ideas que podrían consolidarse en el mediano plazo.

