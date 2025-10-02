Renata Notni compartirá pantalla con Mel Gibson en la cinta ‘Coyote’

Los éxitos siguen tocando a la puerta de la actriz Renata Notni, quien a solo días de deslumbrar en el desfile de L’Oréal durante la Semana de la Moda en París, ha dado a conocer que formará parte del elenco de la cinta ‘Coyote’, un thriller fronterizo dirigido por Per Prinz y protagonizado por Mel Gibson.

La joven mexicana compartió la noticia por medio de una publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que se dijo emocionada por la etapa que está a punto de comenzar en su carrera.

“¡Me siento honrada, feliz y llena de emoción por lo que viene! ¡Por fin puedo compartirles la noticia!“, expresó Renata Notni en el post que acompañó con una captura del anuncio hecho por el portal especializado en cine, Deadline.

Fue en dicha publicación que el director de la cinta, Per Prinz, destacó el talento de la histrionisa para traer a la vida el personaje de ‘Julia’, una madre que lucha por llevar a su hija a un lugar seguro a través de las peligrosas tierras fronterizas entre México y Estados Unidos.

“Desde el momento en que conocimos a Renata fue innegable: estaba destinada a interpretar a Julia. Y cuando las cámaras rodaron su primera escena, quedó claro que sólo ella podía encarnar a este personaje con tanta fuerza y gracia“, declaró el cineasta al portal estadounidense.

Será dentro de este proyecto que Notni compartirá pantalla con Mel Gibson y Esai Morales, este último tendrá la encomienda de interpretar a ‘Hernán Barroca’, un excontrabandista cuya vida vuelve a complicarse al ayudar a Julia y a la pequeña Maribel “en un recorrido marcado por el acecho de un despiadado sindicato de tráfico humano”, así lo reveló la sinopsis de ‘Coyote’.

Con esta película, la actriz mexicana sigue consolidándose como una de las estrellas más destacadas de su generación, abriéndose camino en Estados Unidos con un repertorio en el que destacan producciones como “Zorro” y “Day One”, una serie en español de Amazon que se estrenará a finales de este año y cuyo periodo de filmación acaba de concluir.

