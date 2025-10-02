Sheinbaum exige a Israel repatriar a los seis mexicanos que viajaban en flotilla Global Sumud en busca de llegar a Gaza

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, exigió a las autoridades de Israel repatriar de manera inmediata a los seis mexicanos que se encontraban a bordo de la flotilla Global Sumud, la cual buscaba llegar a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria al pueblo palestino.

“Sabemos que en este momento están en el puerto de Asdod, todavía no ha podido entrar el apoyo consular. Lo que dicen las autoridades israelíes es que los van a llevar a un centro de detención, está nuestro consulado ahí para poderlos apoyar en lo que se requiera y exigiendo pues que de inmediato sean repatriados nuestros connacionales y obviamente pues estamos en contra de esta situación. La ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza y nuestros hermanos mexicanos todos pero en particular los connacionales tienen que se repatriados de manera inmediata porque no cometieron ningún delito”, señaló.

En su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, la mandataria mexicana explicó que desde hace tres días su gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, envió cuatro notas diplomáticas a Israel para solicitar las garantías físicas de los mexicanos detenidos además de solicitar su repatriación.

“Se enviaron desde hace tres días cuatro notas diplomáticas, la primera para solicitar las garantías físicas de nuestros connacionales obviamente al gobierno de Israel. La segunda fue antes de ayer también por si eran, adelantándonos para solicitar si van a ser interceptados por qué razón”, dijo.

Sobre la situación actual de la Flotilla Global Sumud en la que participan personas mexicanas, la @SRE_mx informa que la embajada de México en Israel (@EmbaMexIsr) ya solicitó el acceso consular a las autoridades de ese país y pidió garantizar que sus derechos e integridad sean… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 1, 2025

“La tercera una vez que ayer que supimos que habían sido interceptados para exigir la seguridad física integral de nuestros connacionales y después hubo una cuarta para la repatriación inmediata de nuestros hermanos mexicanos y mexicanas de estos seis compañeros”, precisó.