“Yo lo hice”: Adolescente de 14 años es acusado de asesinar a su madre y a otra mujer en Pensilvania

Judah Courtney enfrenta cargos de homicidio doloso, agresión agravada, posesión de instrumentos delictivos y manipulación de pruebas, después de que Olivia Courtney y Ashley Cook fueran encontradas muertas con múltiples heridas de arma blanca el lunes por la noche en una casa de la avenida Flick, en Carrolltown Borough.

Las autoridades informaron que ambas víctimas fueron halladas en la sala de estar tras un control de bienestar solicitado por un vecino, quien previamente tuvo una interacción con el adolescente. La Policía Estatal confirmó que las mujeres sufrieron múltiples puñaladas en la cabeza y el torso. En el lugar se recuperaron tres cuchillos ensangrentados dentro de un bote de basura.

Durante una conferencia de prensa el martes, el forense del condado señaló que había señales de forcejeo en la vivienda.

Confesiones contradictorias

Según la denuncia penal, Judah Courtney inicialmente dijo a un vecino que “alguien mató a su mamá y a su tía”, pero luego habría admitido ser el responsable diciendo, “Van a pensar que lo hice yo” y posteriormente señaló, “¡Yo lo hice!”. Los agentes notaron que el joven tenía sangre en la ropa y heridas visibles en las manos.

Durante su entrevista con la policía estatal, el menor declaró que se había duchado antes de descubrir los cuerpos y repitió su supuesta implicación. También habría enviado mensajes de Snapchat a un amigo diciendo “Maté a mis padres”, seguido de un “es broma”, y compartido un video mostrando los cuerpos en el suelo.

Relación familiar y antecedentes

Olivia Courtney fue identificada como la madre biológica del sospechoso, mientras que Ashley Cook era una amiga de la familia que también residía en la casa.

Las autoridades confirmaron que la familia se mudó a Pensilvania desde Texas hace aproximadamente dos años y que el joven asistía al distrito escolar de Cambria Heights.

El fiscal del distrito del condado, Greg Neugebauer, confirmó que Courtney será juzgado como adulto y permanecerá detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Cambria.

