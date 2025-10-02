Prisionero de Nueva Jersey se quitó la vida un día después de ser condenado por el crimen de su esposa

Un hombre que estranguló a su esposa se suicidó en su celda de una cárcel de Nueva Jersey tan solo un día después de que un jurado lo declarara culpable del asesinato cometido en 2021, según informaron los fiscales.

Shawn Lichtfuss, de 53 años, fue encontrado inconsciente en su celda del Centro Correccional del Condado de Camden cuando los guardias que realizaban sus rondas se toparon con la sombría escena, anunció el miércoles la Fiscalía del Condado de Camden.

El personal médico acudió y brindó asistencia de emergencia, pero el recluso fue declarado muerto. Una autopsia realizada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Gloucester-Camden-Salem confirmó que el hombre murió por asfixia y su muerte fue declarada suicidio, informaron las autoridades.

La muerte de Lichtfuss se produjo después de que un juicio de seis días finalizara con su declaración de culpabilidad por asesinato en primer grado por la muerte de su esposa, Stefanie Caraway, de 38 años, el 3 de agosto de 2021.

Según se informa, el jurado emitió un veredicto en tan solo 45 minutos.

Caraway fue encontrada muerta en la habitación de la pareja durante una revisión de bienestar social, y su esposo fue arrestado horas después, sentado en su auto frente a una tienda de conveniencia junto a la jefatura de policía, informó NJ.com.

El asesino convicto declaró posteriormente a los investigadores que “perdió la cabeza” y estranguló a su esposa durante una discusión a primera hora de la mañana, según un informe policial obtenido por el medio local.

Las autoridades dictaminaron que la muerte de Caraway fue un homicidio causado por compresión del cuello. La muerte de Lichtfuss está siendo revisada por la Fiscalía General.

