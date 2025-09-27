Hombre de Nueva York confesó en entrevista de TV que mató a sus padres y los enterró en su jardín

Un hombre de Nueva York fue arrestado frente a una estación de noticias tras admitir en una impactante entrevista televisiva que mató a sus padres y enterró sus cuerpos en el patio trasero de su casa.

Lorenz Kraus declaró a Greg Floyd, de CBS6, en una entrevista emitida el jueves 25 de septiembre que estranguló a su padre con la mano y a su madre con una cuerda en 2017, alegando que “cumplió con su deber como hijo”.

“Después de que mi padre murió, mi madre puso su cabeza sobre su pecho y, después de unas horas, la rematé”, declaró Kraus en la entrevista tras negarse inicialmente a admitir los asesinatos, amparándose en la Quinta Enmienda.

El hombre de 53 años afirmó que cometió el crimen porque sus padres tenían discapacidades físicas y que enterró a las víctimas unos días después para encubrirlo. “Mi preocupación por su sufrimiento era primordial”, le dijo a Floyd.

CBS6 informó que Kraus envió una carta aparentemente política a la estación de noticias poco después de que el jefe de policía de Albany, Brendan Cox, anunciara en una conferencia de prensa ese mismo día que se encontraron restos que se cree pertenecen a Franz y Theresia Kraus, los padres de Lorenz, en el patio trasero de una casa en Albany.

La investigación comenzó el martes 23 de septiembre cuando la policía local y estatal presentó una orden de registro en la casa de Crestwood Court en relación con presuntos delitos financieros, según un comunicado del Departamento de Policía de Albany.

Durante el registro, los investigadores descubrieron que los residentes, Franz y Theresia, quienes tendrían 92 y 83 años respectivamente, no habían sido vistos ni se había tenido noticias de ellos durante varios años, según informó la policía. Una vecina declaró a NewsChannel 13 que Lorenz le dijo que sus padres se mudaron a Alemania.

La policía afirmó que Lorenz, en realidad, había estado cobrando las prestaciones de la seguridad social de sus padres y utilizando los fondos para “su propio uso”.

Posteriormente, las autoridades encontraron restos que se sospecha pertenecen a la pareja en el patio trasero el miércoles 24 de septiembre, según informó la policía. Los investigadores creen que fueron asesinados en 2017.

Cox declaró a la prensa que las autoridades siguen trabajando para identificar oficialmente los restos de la pareja y que la causa de su muerte sigue bajo investigación.

Lorenz fue arrestado frente a la estación CBS6 tras la emisión de la entrevista, informó el medio. Posteriormente, fue acusado de dos cargos de asesinato y ocultación de un cadáver, según el comunicado policial.

Fue procesado ante el Tribunal Penal de la Ciudad de Albany el viernes 26 de septiembre y se declaró no culpable, informó CBS6, añadiendo que se encuentra detenido sin derecho a fianza.

