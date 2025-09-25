Acusan a mujer en Nueva York de drogar con fentanilo y robar a hombres: tres murieron

La Fiscalía de Manhattan, en Nueva York, acusó formalmente a Tabitha Bundrick, de 36 años, de usar drogas mezcladas con fentanilo para incapacitar a hombres y robarles, provocando la muerte de tres de ellos entre 2023 y 2024.

El fiscal de distrito, Alvin L. Bragg, calificó el caso como un ejemplo de un “comportamiento extremadamente calculado” que refleja una tendencia creciente en Nueva York: personas drogadas y despojadas de sus pertenencias a la salida de bares y clubes nocturnos.

“Este tipo de comportamiento insensible no será tolerado en Manhattan”, afirmó Bragg en conferencia de prensa.

El modus operandi de Bundrick

Según la investigación, Bundrick se acercaba a los hombres en la calle bajo distintos pretextos y los conducía a lugares donde les ofrecía drogas supuestamente recreativas, pero en realidad mezcladas con fentanilo.

20 de abril de 2023: abordó a dos hombres en Washington Heights. Tras compartir drogas en un apartamento vacío, uno de ellos despertó y halló muerto a su amigo Mario Paullan, de 42 años, además de descubrir que les habían robado.

27 de septiembre de 2023: conoció a Miguel Navez, de 39 años, y lo acompañó a su casa. Su hermano lo encontró muerto tres días después; sus pertenencias habían desaparecido.

25 de febrero de 2024: siguió a Abrihan Fernández, de 34 años, hasta su edificio, lo drogó y sustrajo varias bolsas con objetos de valor. Fernández murió en el apartamento.

Los fiscales sostienen que Bundrick utilizó tarjetas de crédito de las víctimas y revendió celulares robados.

Una defensa que alega vulnerabilidad

Bundrick ya había sido sentenciada en agosto de 2024 a 156 meses de prisión federal por delitos relacionados con drogas vinculados a los mismos hechos.

En su defensa, sus abogados sostienen que Bundrick no es una “asesina calculadora”, sino una mujer marcada por abusos sexuales en la infancia, con un nivel intelectual equivalente al de un niño de tercer grado, y que consumía drogas para sobrellevar la prostitución.

“Compartió las mismas drogas que consumía con las víctimas; nunca tuvo la intención de matarlas”, escribieron sus defensores en un memorando.

El argumento de la fiscalía

Los fiscales federales replicaron que, aunque Bundrick quizá no tuviera la intención expresa de matar, era plenamente consciente de que el fentanilo podía resultar letal y, aun así, continuó administrándoselo a distintos hombres.

La acusación estatal actual incluye 11 cargos, entre ellos asesinato, robo, allanamiento y agresión, lo que podría implicar una condena más severa que la ya recibida a nivel federal.

