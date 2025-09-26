“Es un monstruo”: Declaran culpable a asesino en serie que mató a 8 personas en Arizona, incluyendo a su madre

Un hombre de Arizona fue declarado culpable de ocho cargos de asesinato por una serie de tiroteos fatales que tuvieron como blanco a víctimas aleatorias, incluyendo a su propia madre y padrastro, durante un período de tres semanas.

Los crímenes de finales de 2017 ocurrieron durante una época de inquietud en el área metropolitana de Phoenix, donde la gente tenía miedo de salir de noche o conducir por las autopistas debido a otros dos casos de tiroteos en serie ocurridos en el verano de 2015.

Si bien se filtraron detalles sobre esos casos, los asesinatos de los que se acusaba a Cleophus Cooksey Jr. no generaron publicidad hasta su arresto en 2018, un hecho sorprendente dado que el público no había sido informado sobre la búsqueda de un asesino en serie por parte de los investigadores.

Cooksey, de 43 años, se enfrenta ahora a la pena de muerte cuando sea sentenciado el lunes por asesinato, secuestro, agresión sexual y robo a mano armada en un juicio que ha durado meses.

Las víctimas de Cooksey en Phoenix y la cercana Glendale incluyeron a dos hombres encontrados muertos en un auto estacionado, un guardia de seguridad que recibió un disparo mientras se dirigía al apartamento de su novia y una mujer secuestrada, cuyo cuerpo fue encontrado en un callejón tras ser agredida sexualmente.

Ya había estado en prisión

Cooksey, aspirante a músico, conocía a algunas de las víctimas, pero no a otras, según informó la policía. Las autoridades nunca revelaron el motivo.

Los asesinatos comenzaron cuatro meses después de que Cooksey saliera de prisión tras ser condenado por homicidio involuntario por su participación en un robo a un club de striptease en 2001, en el que un cómplice recibió un disparo mortal.

Un amigo de la madre de Cooksey, Rene Cooksey, y de su padrastro, Edward Nunn, afirmó que el acusado merecía la pena de muerte. Eric Hampton comentó que vio crecer a Cooksey y asistió a la audiencia del jueves para ver si el acusado mostraba compasión por sus víctimas.

“Pensé que tal vez tenía un poco de corazón. Pero no tiene ningún corazón, ya saben, para hacerle estas cosas a la gente y, de hecho, lo peor, matar a su propia madre”, dijo Hampton a las afueras del juzgado.

“Es un monstruo, y solo espero que cuando termine la fase de sentencia, ya saben, lo condenen a muerte”, añadió.

La policía también sospechó de Cooksey por un noveno asesinato: el del hermano de su exnovia. Pero la fiscalía finalmente se negó a acusarlo por la muerte a tiros de Jesús Real en diciembre de 2017 en su casa de Avondale.

El juicio de Cooksey se retrasó repetidamente debido a la pandemia. En una carta manuscrita de enero de 2020 dirigida a un juez, Cooksey afirmó que tenía prisa por demostrar que “mis cargos no son más que acusaciones falsas”. Afirmó que no era violador ni asesino: “Soy un artista musical”.

La Fiscalía del Condado de Maricopa, que procesó a Cooksey, se negó a hacer comentarios sobre el veredicto.

