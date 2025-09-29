Forense afirma que causa de la muerte de Travis Decker “puede que nunca se sepa”

La oficina del forense del condado de Chelan, en Washington, informó que no pudo establecer la causa ni la forma de la muerte de Travis Decker, el hombre acusado de asesinar a sus tres hijas pequeñas a principios de este año antes de desaparecer.

El forense Wayne Harris explicó a CBS News que solo se recuperaron “restos óseos mínimos”, lo que imposibilitó obtener conclusiones en la autopsia. “El único examen realizado hasta el momento fue el de un antropólogo forense”, señaló.

Restos confirmados por pruebas de ADN

El jueves, la policía local confirmó que los restos hallados en el estado de Washington correspondían a Decker, de 32 años, tras realizar pruebas de ADN.

El exsoldado, con experiencia en supervivencia, era el único sospechoso del asesinato de sus hijas Paityn (9), Evelyn (8) y Olivia (5).

La desaparición de Decker inició el 30 de mayo, cuando la madre de las niñas denunció que no habían regresado a casa tras una visita programada en Wenatchee, a unas 100 millas de Seattle.

Tres días después, las autoridades hallaron los cuerpos de las menores en un campamento de las Montañas Cascade. Las autopsias revelaron que habían muerto por asfixia y que tenían las muñecas atadas con bridas.

Tras el hallazgo de las niñas, comenzó una intensa búsqueda de Decker, considerada de alto riesgo debido a sus conocimientos militares.

