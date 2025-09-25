Declaran muerto a Travis Decker, acusado de asesinar a sus tres hijas en Washington

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos informó en un documento obtenido por ABC News la muerte de Travis Caleb Decker, veterano del Ejército acusado de asesinar y secuestrar a sus tres hijas el pasado mayo en Washington. Las autoridades aún esperan la confirmación por ADN de los restos localizados en una zona boscosa de Leavenworth.

Travis Caleb Decker, de 32 años, enfrentaba tres cargos de asesinato en primer grado y tres de secuestro por la muerte de sus hijas Paityn (9), Evelyn (8) y Olivia (5).

Las menores habían salido de casa para una visita programada el 30 de mayo y fueron halladas muertas tres días después en el campamento Rock Island, condado de Chelan. Sus cuerpos presentaban bolsas plásticas en la cabeza y muñecas sujetas con bridas, según documentos judiciales. Una autopsia determinó que murieron por asfixia.

Restos hallados en zona boscosa

El 18 de septiembre, un dron de búsqueda detectó una “anomalía” en un área remota de Leavenworth. Al inspeccionarla, los agentes encontraron una camisa coincidente con la que vestía Decker el día de los crímenes, junto a pantalones cortos de los Rangers, tabaco y una pulsera.

El sheriff del condado de Chelan, Mike Morrison, señaló que los indicios apuntan a que Decker falleció en ese lugar hace semanas. Sin embargo, aclaró que los cargos en su contra no serán retirados hasta que los análisis de ADN confirmen oficialmente la identidad de los restos.

Cierre judicial pendiente

El Servicio de Alguaciles presentó un expediente judicial para anular la orden de arresto, pero la fiscalía y la oficina del sheriff mantienen el caso abierto hasta recibir las pruebas definitivas.

Anteriormente, los alguaciles habían ofrecido una recompensa de $20,000 dólares por información que condujera a su captura.

La abogada de Whitney Decker, exesposa del fugitivo y madre de las niñas, agradeció el apoyo recibido: “Estamos orando para que se confirme que los restos encontrados son los de Travis. Seguimos agradecidos por los esfuerzos de las fuerzas del orden y por el amor y la compasión hacia Whitney”, expresó Arianna Cozart en un comunicado.

