Hallan posibles restos de Travis Decker, el sospechoso de matar a sus 3 hijas en Washington

Los restos que se cree pertenecen a Travis Decker, el padre de 32 años acusado de asesinar a sus tres hijas pequeñas cerca de un campamento en Washington, fueron localizados en una zona boscosa remota, según la oficina del Sheriff del Condado de Chelan.

Los restos fueron encontrados durante una búsqueda al sur de Leavenworth, informaron las autoridades.

“Aunque aún no se ha confirmado la identificación, los hallazgos preliminares sugieren que los restos pertenecen a Travis Decker“, declaró la oficina del sheriff el jueves por la noche.

La escena aún se encuentra en proceso y se realizarán análisis de ADN para confirmar que los restos pertenecen efectivamente a Decker.

Asimismo, se indicó que han estado en contacto con la familia Decker y que les están brindando apoyo e información actualizada a medida que avanza la investigación.

“Oramos para que se confirme que los restos encontrados son los de Travis. Seguimos agradecidos por los esfuerzos de las fuerzas del orden en este caso y agradecemos eternamente el amor, la compasión y el apoyo de todo el mundo a Whitney”, declaró Arianna Cozart, abogada de Whitney Decker, exesposa de Decker y madre de las tres niñas asesinadas.

Decker, veterano del Ejército, era buscado por tres cargos de asesinato en primer grado y tres cargos de secuestro en primer grado, según informó la policía.

Sus hijas —Paityn Decker, de 9 años; Evelyn Decker, de 8; y Olivia Decker, de 5— habían salido de casa para una visita programada con él el 30 de mayo y nunca regresaron, informaron las autoridades.

La búsqueda de Decker comenzó el 30 de mayo después de que la madre de las niñas denunciara que no las había devuelto a tiempo a su casa en Wenatchee, Washington, a unos 160 kilómetros al este de Seattle, tras la visita programada.

Tres días después, las niñas fueron encontradas muertas cerca del campamento Rock Island en el condado de Chelan, Washington. Tenían las muñecas atadas con bridas y una autopsia determinó que habían muerto por asfixia, según informaron las autoridades.

La camioneta de Decker fue recuperada en el lugar de los hechos, pero no se le encontró por ningún lado, lo que desencadenó una búsqueda masiva.

Cientos de personas de docenas de agencias y organizaciones participaron en la búsqueda. Durante los trabajos se reportaron múltiples posibles avistamientos de Decker a las autoridades, incluyendo dos en Idaho —uno el 4 de junio y otro el 5 de julio— y uno en Washington el 1 de agosto.

Los tres casos resultaron infructuosos o resultaron no ser Decker. En medio de la búsqueda del sospechoso, las autoridades advirtieron que debe ser considerado armado y peligroso.

