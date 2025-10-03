Horóscopo de hoy de Nana Calistar 03 de octubre de 2025

LEO

Octubre viene con ojos puestos sobre ti y no todos son de buena intención. No andes de bocón contando secretos a cualquier amistad, porque el chisme vuela más rápido que el aire, y lo que hoy confieses mañana ya lo sabrá medio mundo. Aprende a guardar silencio y pon candado a la lengua, que no todos los que te sonríen merecen tu confianza. En lo laboral, no caigas en la rutina, porque tú eres de los que se aburren fácil y rápido quieres aventar todo a la fregada. Pide lo que te corresponde, exige tus derechos y demuestra que sabes tu valor, porque si no hablas, la gente se acostumbra a darte lo mínimo.

Visitas inesperadas se harán presentes y no todas serán de tu agrado, una en especial va a sacarte de quicio y te va a dejar más incómodo que zapato apretado, pero hasta de ahí vas a sacar enseñanza. En el amor, si tienes pareja, poco a poco la relación tomará rumbo, pero depende de que dejes atrás pleitos tontos y saques la basura emocional que llevan arrastrando desde hace tiempo. Si estás soltero, viene alguien que puede ser más importante de lo que imaginas, pero antes de abrirle la puerta revisa bien si no trae maletas cargadas de problemas.

Consejo de señora: “Hijo, el que habla de más pierde; y el que se guarda todo, revienta. Aprende a elegir qué cuentas y a quién se lo dices”.

VIRGO

Octubre viene como torbellino y a ti te agarra en modo conquistador, con ese pegue natural que vas a andar arrastrando como imán, levantando miradas y suspiritos por donde pases. Gente que jamás pensaste se atreverá a confesarte lo que siente, pero cuidado, no confundas halagos con amor, porque más de uno solo busca un rato de emoción. Una amistad sufrirá un accidente o percance, así que estate pendiente, porque podrías ser clave para ayudarle. Además, un familiar se va a acercar con una necesidad grande y aunque no te sobre el tiempo ni el dinero, acuérdate que la vida da vueltas y hoy por ti, mañana por mí.

Deja de hacerte novelas mentales antes de dormir; el futuro nadie lo conoce, así que no te llenes de miedos que no existen. Estarás bajando de peso casi sin darte cuenta, pero ojo, porque tu ansiedad puede traerte después la subida y bien gacha. Noticias inesperadas llegan, hasta familiares lejanos que ya ni recordabas se van a poner en contacto. Cuidado con pérdidas de celular o dinero, revisa bien tus cosas.

Andarás sensible y con ganas de mostrar cariño a tu familia, y eso está bien porque últimamente te lo estaban reclamando. Reuniones familiares importantes te harán reflexionar sobre quién vale la pena tener cerca y a quién de plano ya darle cuello de tu vida. La venda de los ojos se te caerá y descubrirás verdades que dolerán pero te harán madurar de golpe. Consejo de señora: “El que no aprende de los golpes de la vida, termina tropezando siempre con la misma piedra”.

LIBRA

Si andas sin pareja prepárate, porque octubre te trae fiesta o reunión donde vas a brillar como estrella, con posibilidades de romance que pueden sacudirte hasta los huesos. Pero aguas, no confundas la calentura de una noche con amor verdadero, porque lo que empieza como diversión puede terminar en arrepentimiento. Personas del pasado se aparecerán como si nada, queriendo segundas oportunidades; piensa bien si vale la pena abrir esa puerta, porque recalentado sabe rico, pero también puede caer pesado.

Este es tu momento para renovarte, cambia de look, corta el cabello, cámbiate de estilo, porque eso te dará seguridad y hasta buena vibra. En tus emociones, tendrás días donde la lengua te va a ganar y le querrás llevar la contra hasta a tu sombra. Esa rebeldía nace de la frustración porque muchas cosas no han salido como esperabas, pero no le eches la culpa al universo, ponte a trabajar en lo tuyo.

En el trabajo, hay envidias que te rodean, compañeros que quisieran verte caer; no te confíes demasiado. Buenas noticias llegan por llamada o mensaje que te llenarán el día de alegría. Una amistad te buscará para contarte chisme fresco, y aunque digas que no te importa, bien que lo vas a saborear. Consejo de señora: “No pelees con el mundo, hijo, mejor arréglate tú mismo; porque el mundo sigue, aunque tú te amargues”.

ESCORPIÓN

Tu pasado ya fue, deja de cargar cadenas que solo te llenan de veneno. Si en su momento te fregaron, ya no hay nada qué hacer, no te puedes pasar la vida desconfiando de todo mundo. Octubre llega con la lección de soltar, disfrutar y mandar a volar a los que solo te llenan de estrés y malas vibras. Cambios repentinos en las actitudes de quienes te rodean te harán sospechar; escucha tu intuición, porque alguien anda guardándote información que tarde o temprano saldrá a la luz.

En el amor, no dejes que regresen esos que solo supieron lastimarte. Lo que ya no sirve no se recicla, se tira. En lo laboral, prepárate porque vienen cambios positivos y un incremento en tu economía, pero necesitas ponerte las pilas y no aflojarle justo cuando las cosas empiezan a mejorar. Una amistad te buscará, según a pedir consejo, pero en realidad traerá más chismes que verdades. Tú decides si escuchas o mandas a volar.

Traiciones y pleitos familiares podrían aparecer, así que cuida a quién le das tu confianza. Eso sí, ponte atención a ti mismo, porque tu cuerpo es el único hogar que vas a tener toda la vida. Empieza a cuidarte, a ejercitarte, a cambiar hábitos; no solo para verte bien, sino para sentirte pleno. Consejo de señora: “Hijo, quiérete como si fueras tu mejor tesoro, porque el día que te descuides, ni el espejo te va a reconocer”.

ARIES

Ya estuvo bueno de andar donde no te quieren ni te valoran. Si esa persona ya no te pela, mándala a la fregada y no gastes tus energías rogando, porque lo único que logras es rebajarte y perder tiempo que podrías invertir en alguien que sí te ame de verdad. Y si por otro lado traes a alguien que te anda rogando desde hace rato, analiza si de veras te interesa o solo te gusta tenerlo colgado de un hilo. El amor no es juego de poder, es compromiso, y tú no estás para andar coleccionando ilusiones rotas.

En estos días cuidado con las decisiones tomadas al aventón, porque luego te andas arrepintiendo cuando ya no hay marcha atrás. Piensa antes de soltar la lengua, porque una palabra mal dicha puede desatar pleito, chisme o hasta la pérdida de una amistad importante. Económicamente, tu cartera está en peligro si sigues gastando como si fueras político en campaña. Haz un plan y ordénate, porque si no, a fin de mes vas a andar viendo de dónde sacar para el gasto.

En casa, urge una buena limpia: tira todo lo roto y despostillado, porque nomás te carga malas vibras. El universo necesita espacio libre para mandarte cosas nuevas y mejores. Consejo de señora: “Mijo, el que guarda trastes quebrados guarda penas y lágrimas; suelta lo viejo y verás cómo llega lo nuevo”.

TAURO

Octubre te va a poner a prueba con un chisme que llegará a tus oídos y que no te va a caer nada en gracia. Controla tu genio, porque tu lengua es filosa y podrías soltar verdades que después te arrepientas. Aprende a escuchar y observar antes de brincar como resorte. En el amor, deja de andar buscando afuera lo que tienes a un lado. Te ciegas con espejitos mientras el verdadero cariño está contigo y lo ignoras. Abre los ojos antes de que se te escape lo bueno.

Fin de semana candente, lleno de pasión y de encuentros que te van a dejar con el corazón latiendo a mil por hora. Sexo desbordado, como a ti te gusta, pero recuerda que una cama compartida no siempre garantiza amor verdadero. En tu salud, pon atención a golpes y caídas, porque andarás distraído y podrías lastimarte de manera tonta.

Se vienen viajes o salidas que te emocionan, pero no repitas errores del pasado en lo sentimental: no regreses con quien ya te mostró que no sabe valorarte. En lo laboral, prepárate porque viene carga pesada de trabajo, estrés y responsabilidades que te pondrán de cabeza, pero también llega dinerito extra que te ayudará a estabilizarte.

En tu hogar urge que te pongas las pilas con limpieza y orden, porque estás dejando acumular mugrero que bloquea tu energía. Consejo de señora: “Casa sucia, camino trabado; limpia el polvo y también limpiarás tu destino”.

GÉMINIS

Siempre con tu doble cara, y octubre no será la excepción. Aprende que no puedes andar cambiando tu esencia para agradar a los demás, porque al final quedas vacío y ni tú te reconoces. Haz los cambios por ti, para crecer, no para complacer. Este mes viene cargado de oportunidades y si confías en ti, el universo te recompensará con logros importantes.

En el amor, amores de una noche llegarán tentadores, pero también el pasado quiere tocar tu puerta, y ahí aguas, porque quien ya te mandó al carajo una vez volverá a hacerlo. No caigas en los mismos errores solo por miedo a estar solo. Si estás sin empleo fijo, es tiempo de buscar nuevas oportunidades, pero no sueltes lo que ya tienes hasta asegurar lo nuevo.

Con la familia, recibirás visita sorpresa y si tu casa anda hecha un relajo, la pena no te la quita nadie, así que adelántate y ordena. En amistades, corta de raíz a quienes nomás buscan meterte en pleitos y dañarte con sus comentarios venenosos. Recuerda: lo que digan los demás no te da ni pa’l gasto, así que no gastes tus lágrimas en eso. Cuida tu mente y nervios, porque el estrés te anda comiendo por dentro. Haz pausas, respira y no quieras tener todo bajo control. Consejo de señora: “Hijo, el que vive de lo que los demás opinan termina siendo esclavo; vive a tu modo, que la lengua ajena no paga tus cuentas”.

CÁNCER

Octubre viene a ponerte frente al espejo y a enseñarte que vivir en el pasado es perder el presente. Deja de llorar por lo que no fue, porque lo que ya se fue, se fue, y tú no eres árbol para quedarte plantado en el mismo lugar. Ábrete a nuevas oportunidades en el amor; lo que viene será mejor si te permites sanar.

En lo material, se abren caminos para cambios grandes: mudanza, carro nuevo o inversión importante. Pero nada de eso se dará si sigues en la flojera y posponiendo lo que puedes resolver hoy. En lo sentimental, si tienes pareja, habrá momentos de tensión, pero todo se resuelve con diálogo. Aprende a hablar con claridad y sin rodeos para evitar pleitos innecesarios.

En la salud, aguas con la alimentación desordenada y los desvelos, porque el cansancio y la mala dieta ya te están inflando más que bolillo en horno. Ponte las pilas con ejercicio y descanso, que el cuerpo no se cuida solo. Con la familia, vendrán malentendidos, pero si dejas el orgullo a un lado podrás resolverlos.

En lo social, prepárate para reunión o cita que te sacará de la rutina y te dará ánimos. Consejo de señora: “La vida es corta, mijo, no te la gastes en lamentos; lo que no fue, a la basura, y lo que viene, recíbelo con brazos abiertos”.

PISCIS

Ya no caigas en tonterías y media ni te enganches en pensamientos que solo te roban la paz. Octubre te trae pruebas fuertes, pero también la fuerza para salir adelante si aprendes a confiar en ti. Una noticia inesperada va a llegar y puede ponerte los pelos de punta, pero no te me sofoques, que todo en esta vida tiene solución si sabes moverte a tiempo. La clave será no pensar de más ni preocuparte antes de tiempo, porque tu mente es experta en inventarse broncas que no existen.

Este es el mes para demostrarte de qué estás hecho; tus sueños están más cerca de volverse realidad, pero depende de que dejes de flojear y te pongas en acción. Deja ya la mediocridad y no escuches a la gente envidiosa que dice que no puedes, porque si te enganchas les das poder. Problemas del pasado quieren regresar a tu vida, pero ya no seas de los que repiten la misma historia; abre los ojos y aprende, que lo que no se resolvió ayer no merece arruinar tu hoy.

En el amor, cuidado: podrías perder una relación valiosa solo por inventarte celos y pleitos en tu cabeza. Si tienes pareja, no la atosigues ni busques pleito por cualquier cosa, porque el que busca, encuentra. Y si estás soltero, deja de mendigar cariño en lugares equivocados; lo bueno llegará cuando aprendas a valorarte.

Consejo de señora: “El que se la pasa revisando el celular ajeno termina hallando lo que no quiere; vive y deja vivir, mijo, porque la desconfianza mata hasta el amor más fuerte”.

ACUARIO

Octubre viene con un encuentro perro que te moverá el corazón y te pondrá de buenas. Esa persona especial llega con noticias que te devolverán la fe en lo que ya dabas por perdido. Eres cabrón para salir de broncas, pero tu problema es que siempre lo dejas todo para el último minuto y ahí andas después corriendo como loco. Ponte abusado, porque la suerte no dura siempre y la flojera menos te ayuda.

Si tienes pareja, cuidado con caer en la rutina, porque eso mata hasta el amor más bonito. Dale chispa, sorprende, diviértete y no conviertas tu relación en junta de contadores. Si tu amor es a distancia, no le metas más dudas de las que ya trae; cuando hay cariño verdadero, ni el mar ni la tierra pueden separar.

En el terreno sentimental, habrá amistades que podrían confundirte, así que no te engañes: no todo cariño es amor. Aprende a distinguir y evita meterte en triángulos que solo terminan en drama. En lo laboral, buenas noticias llegan de proyectos detenidos, pero eso no significa que te confíes; organiza tu tiempo porque te van a llover pendientes.

En la salud, tu sistema nervioso anda como cuerda floja; necesitas descansar más y dejar de estar de intenso con tantas cosas al mismo tiempo. Si no pones orden, vas a terminar cansado y de malas.

Consejo de señora: “El que no cuida lo que tiene lo pierde, hijo; y tú tienes mucho que proteger, así que no lo descuides por andar perdiendo el tiempo en tonterías”.

CAPRICORNIO

Octubre viene con giros que te abrirán los ojos. Empiezas a sentir atracción por alguien cercano, quizá una amistad, y eso te puede mover el tapete como no lo esperabas. Analiza bien si es algo verdadero o solo un antojo de temporada. Pronto descubrirás verdades sobre alguien que creías de confianza, y aunque duela, será necesario para que aprendas a confiar más en ti mismo. No te claves en lo malo; busca siempre el lado positivo, porque hasta de lo peor se aprende.

En el amor, cambios inesperados tocarán tu puerta y te traerán noticias que pueden ponerte inquieto. Si ya terminaste con alguien, no lo veas como fracaso, sino como oportunidad de empezar otra vez con más claridad. Si tienes pareja, cuida no descuidar lo que han construido, porque las distracciones externas podrían enfriar la relación.

Económicamente, la suerte te sonríe, especialmente en juegos de azar; lánzate a comprar un cachito, porque la estrella anda de tu lado. Pero no te confíes solo en la suerte: ponte productivo, que estar echado no paga cuentas ni trae éxito.

En tu salud, pon atención a dolores estomacales o problemas por estrés; tu cuerpo necesita más disciplina y menos excusas. Empieza a mover el cuerpo, deja de posponer y organiza tus pendientes antes de que se te acumulen.

Consejo de señora: “Hijo, el que se queda quieto viendo cómo otros avanzan se queda enterrado; ponte las pilas porque la vida no espera a nadie”.

SAGITARIO

Ponte abusado porque octubre te pide cuentas. Tus pagos y deudas no se van a borrar solos; si no te pones al corriente, te vas a meter en broncas legales o de confianza con quienes te prestan. En el amor, no mendigues cariño, porque el que se arrastra termina siendo alfombra, y tú naciste para volar alto. No confundas sexo con amor, porque si entregas más de lo que recibes, vas a terminar lastimado.

Vienen días de oportunidades grandes: un negocio que traías en mente desde hace tiempo por fin puede arrancar, pero solo si dejas de poner excusas. En el amor, posibilidades habrá un chorro, pero bájale a lo exigente, porque si sigues pidiendo la luna, te vas a quedar sin estrellas. Disfruta lo que llegue, sin ponerle tantas condiciones.

En lo económico, entra una lana inesperada que te sacará de apuros. Úsala con cabeza y no la tires en cosas que solo te duran un rato. Eso sí, cuida a quién le cuentas tus planes, porque entre más gente se entere, más riesgo de chisme y traición.

Si tienes pareja, la monotonía está matando la relación. Has dejado de hacer detalles que antes enamoraban y ahora tu pioresnada se siente ignorado. Recupera la chispa, haz memoria de lo que funcionaba y vuelve a sorprender, porque si no, podrías perder lo que más valoras.

Consejo de señora: “Hijo, el que no riega su planta no espere que florezca; atiende tu amor y tus proyectos, porque lo descuidado tarde o temprano se seca”.