Kristi Noem confirma presencia de ICE en el Super Bowl 2026: “Estaremos por todas partes”

En una medida que generó gran controversia, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, confirmó que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) estarán desplegados en las afueras del Levi’s Stadium en Santa Clara, California, durante el show de medio tiempo del Super Bowl LVIII, que será protagonizado por Bad Bunny el 8 de febrero de 2026.

Durante una entrevista en The Benny Show, Noem fue contundente al advertir a los asistentes: “Estaremos por todas partes. Haremos cumplir la ley. No deberías venir al Super Bowl a menos que seas un ciudadano estadounidense respetuoso de la ley”. La funcionaria dejó claro que cualquier persona sin un estatus legal en el país se arriesga a ser detenida por las autoridades.

Las declaraciones de Noem no se limitaron a la advertencia operativa. Al ser cuestionada sobre su mensaje para la NFL, la secretaria respondió con un tono desafiante: “La NFL es una porquería y ganaremos. Son tan débiles. Defenderemos a Estados Unidos. No podrán dormir por las noches. Ya lo arreglaremos”.

BREAKING: DHS Secretary Kristi Noem CONFIRMS that ICE will be at the Super Bowl and enforcing at the Bad Bunny Halftime Show.



“We’ll be all over that place. We are going to enforce the law. You shouldn’t be coming to the Super Bowl unless you are a law abiding American citizen.”… pic.twitter.com/r4GbYd4CZZ — Benny Johnson (@bennyjohnson) October 3, 2025

Una postura respaldada por el Departamento de Seguridad Nacional

Esta postura fue respaldada previamente por Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, quien en el mismo programa afirmó: “No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni el Super Bowl ni ningún otro lugar”.

Lewandowski también criticó abiertamente la elección de Bad Bunny como artista del espectáculo de medio tiempo, calificándola de “vergüenza” y acusando al cantante de “odiar tanto a Estados Unidos”.

La situación es particularmente irónica dado el historial del propio Bad Bunny con las autoridades migratorias. En una entrevista previa con la revista iD, el artista explicó que no incluyó a Estados Unidos en la gira de su álbum ‘Debí tirar más fotos’ precisamente por el temor a que el ICE estuviera presente en sus conciertos y pudiera detener a sus seguidores.



“Ese es un tema del que hablamos y que nos preocupaba mucho”, declaró en su momento.

Este anuncio del despliegue de ICE plantea un escenario de alta tensión para lo que normalmente es un evento de entretenimiento masivo. La advertencia de las autoridades no solo busca disuadir la asistencia de inmigrantes indocumentados, sino que también envía un fuerte mensaje político, poniendo en duda incluso la participación final del “Conejo Malo” en uno de los escenarios más importantes del mundo.

