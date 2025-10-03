Nicky Jam obtiene Doctorado Honoris Causa en Colombia por su aporte a la industria creativa

El cantante Nicky Jam ha anotado un logro más a su lista, aunque en esta ocasión lo ha hecho desde otro frente: el educativo. Y es que recientemente fue distinguido por la Universidad de la Costa (CUC) en Barranquilla, Colombia, con el título de “Doctor Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural”.

De acuerdo con los primeros reportes, dicho honor le fue otorgado por su liderazgo en la creación de negocios diversos, generación de empleo y gran aporte a la industria creativa.

Muy sonriente y enfundado en su toga y birrete, el intérprete de temas como “Por el momento” y “Poblado” desfiló ante la audiencia y recibió su diploma para luego compartir unas palabras de agradecimiento que conmovieron a más de uno.

Y es que dentro de su discurso, Nicky Jam reflexionó sobre los altibajos y retos que ha tenido que superar para llegar a la cima del éxito, argumentando que la música siempre ha sido su gran compañera en el proceso.

“He ganado Grammys, diferentes premios, pero nada tan gratificante como este reconocimiento que se me está dando aquí esta tarde (…) Vengo de un barrio donde muchos no terminan la escuela, donde muchos no están conmigo hoy en día, muchos no están vivos… un barrio muy difícil de criarse y de verdad que estar aquí para mí es un honor“, dijo el famoso visiblemente conmovido.

Una de las líneas que más revuelo generó entre la audiencia fue: “La realidad de la situación mucha gente piensa el dinero hace pobre a la gente del barrio, pero no tener educación es lo que hace pobre a la gente del barrio“.

Sin embargo, la celebración por este logro no terminó allí, ya que Nicky Jam colocó un par de fotografías en redes sociales donde dio una mirada a los momentos especiales de la velada. Asimismo, añadió una ola más de agradecimientos para la institución que le concedió el título.

“Gracias de corazón a la Universidad de la Costa por concederme el Doctorado Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural. Un honor que recibo con humildad y compromiso. Lo recibo con mucha gratitud y con más ganas que nunca de seguir creando y compartiendo”, señaló desde su perfil en Instagram.

