Nicky Jam pospone concierto en Nueva York por problemas de salud

El cantante Nicky Jam se vio obligado a posponer la presentación que tenía programada para sus fanáticos en Nueva York luego de presentar diversos algunas afecciones en su salud tras su más reciente show en Canadá. ¿Cómo se encuentra actualmente? Sigue leyendo parar enterarte.

Vaya sorpresa se llevaron los fanáticos del intérprete de temas como “El Amante” y “Hasta el Amanecer” gracias al comunicado que este emitió desde sus redes sociales dando a conocer las afecciones que lo llevaron a tomar esta decisión.

Y es que de acuerdo con lo dicho por el exponente del género urbano, los síntomas como fiebre y pérdida de su voz se intensificaron tras el concierto que ofreció la noche del sábado 24 de mayo en Montreal, Canadá.

“Lamento profundamente tener que decirles que tuve que cancelar mi esperado show en la ciudad por la pérdida de mi voz, fiebre y el comienzo de una bronquitis que se me agravó posterior a mi show en Montreal la noche de ayer”, expresó al inicio de su mensaje.

Asimismo, el exponente del género urbano explicó que a pesar de sus intentos por combatir dichos síntomas y prepararse para cumplir con dicho compromiso laboral, esto no fue posible.

“Me esforcé con la esperanza de poder presentarme desde que aterricé, pero mi cuerpo me lo impidió y el equipo médico me confirma que necesito descansar para sanar adecuadamente, lo cual nunca me había pasado en mis 30 años de carrera“, lamentó en su comunicado.

Para finalizar, Nicky Jam prometió a sus fanáticos en Nueva York recompensar esta cancelación apresurada con una próxima presentación: “El apoyo de ustedes significa todo para mi. y me parte el corazón fallarles. Prometo compensarlo en cuanto esté recuperado y pueda darles la presentación que se merecen la cual anunciaremos muy pronto junto a los promotores. Los amo“, expresó.

El show, que llevaba por nombre “Nicky Jam Memorial Day Concert – Under Water”, se llevaría a cabo al aire libre en Noble Street, Brooklyn, a las 3:00 p.m, el pasado domingo 25 de mayo. Y aunque la cancelación causó la molestia de algunos internautas, otros se mostraron empíricos ante los problemas de salud a los que se enfrenta el cantante.

