Consumo combinado de entre 7 y 8 tazas diarias de café y té se asocia con una vida más larga

El último estudio publicado en el British Journal of Nutrition indica que el consumo de siete a ocho bebidas diarias, en particular una mezcla equilibrada de café y té, está asociado con una menor mortalidad. La ingesta total óptima de líquidos se encuentra relacionada con la disminución significativa de muertes por diversas causas, incluyendo enfermedades respiratorias y digestivas.

Sin embargo, cabe destacar que consumir café o té por separado no se asocia tan fuertemente con una reducción de la mortalidad como su consumo combinado.

En concreto, una combinación equilibrada de café y té, en una proporción aproximada de 2:3, se relacionó con el menor riesgo de muerte por todas las causas y por varias enfermedades específicas, cita News Medical.

Mezcla perfecta

El estudio revela que, en comparación con otros patrones de consumo, esta mezcla puede reducir el riesgo de muerte por enfermedades respiratorias en un 72% y por enfermedades digestivas en un 65%.

Recordemos que, además del agua, componente esencial de la vida, el café y el té son dos de las bebidas más populares del mundo, consumidas por su sabor y los beneficios de sus bioactivos.

No obstante, dado el amplio alcance y la creciente profundidad de esta investigación, su interpretación sigue siendo compleja, especialmente para las autoridades de salud pública y los consumidores preocupados por su salud. Las inconsistencias metodológicas complican aún más los resultados y las interpretaciones, ya que la mayoría de los estudios comparan diferentes niveles de consumo de café o té sin tener en cuenta adecuadamente lo que estas bebidas reemplazan (ingesta alternativa de líquidos).

Recomendaciones para los consumidores

Con base en este estudio, se recomienda a los consumidores priorizar un consumo total de 7 a 8 bebidas diarias, favoreciendo la sustitución del agua por café y té.

A pesar de ello, los investigadores advierten contra un exceso de ingesta, ya que más de nueve bebidas por día pueden aumentar el riesgo de mortalidad cardiovascular.

Acerca del estudio

La investigación utilizó datos del Biobanco del Reino Unido, un extenso estudio de cohorte poblacional que representa la salud nacional. Los participantes eran elegibles si habían completado al menos un recordatorio dietético de 24 horas, con exclusiones por ingesta energética inverosímil, falta de datos sobre bebidas o retirada del Biobanco. En total, se incluyó a 182.770 adultos.

La recopilación de datos se realizó mediante múltiples recordatorios de 24 horas entre 2009 y 2012. Los datos de interés incluyeron factores sociodemográficos (p. ej., edad, sexo, etnia), antecedentes médicos (p. ej., síndrome metabólico) e información dietética detallada. Los resultados del estudio, medidos durante aproximadamente 13,3 años de seguimiento, incluyeron incidencias de mortalidad, así como causas específicas de mortalidad.

Precisan que se utilizó un modelo multivariante de Cox dentro de un marco de análisis de datos composicional para analizar el consumo relativo de café, té y agua natural. Esto permitió evaluar simultáneamente tanto el efecto del volumen total de estas tres bebidas consumidas al día como el impacto de la proporción entre ellas. Los modelos se ajustaron para considerar posibles factores de confusión, como datos demográficos, factores de estilo de vida y afecciones preexistentes.

Conclusiones del estudio

Los hallazgos sugieren que la ingesta diaria de entre siete y ocho líquidos, especialmente combinando café y té, puede tener efectos protectores significativos en la salud.

Aun así, la investigación advierte que estos resultados son observacionales y deben interpretarse con cautela, ya que no establecen causalidad directa.

Se urge a los consumidores a alcanzar un consumo adecuado de líquidos y a considerar la mezcla equilibrada de café y té para optimizar los beneficios potenciales para la salud.

Riesgos asociados al consumo excesivo de café y té

Existen riesgos específicos asociados con el consumo excesivo tanto de café como de té, principalmente relacionados con la cafeína y otros compuestos que ambas bebidas contienen.

Riesgos del consumo excesivo de café

El café en exceso puede provocar insomnio, especialmente si se consume por la tarde o noche, ya que su efecto puede durar hasta cinco o seis horas después de ingerirse.

Puede causar problemas gastrointestinales como acidez, ardor, náuseas, vómitos o diarreas debido a su efecto laxante.

El exceso de cafeína puede aumentar el estrés, ansiedad, temblores, taquicardias e incluso provocar ataques de pánico. También puede aumentar la frecuencia y urgencia urinaria.

En algunas personas, puede contribuir a un aumento de peso indirectamente por aditivos como azúcar, leche o nata.

Estudios sugieren que consumir dos o más tazas diarias de café puede aumentar el riesgo de cáncer de pulmón, no por la cafeína en sí, sino por componentes liberados en el proceso de tostado, especialmente en el café torrefacto o mezcla.

En mujeres, un consumo muy alto puede asociarse con menor densidad ósea, aunque esto se puede mitigar con una buena ingesta de calcio.

El consumo excesivo puede conducir a dependencia y síndrome de abstinencia si se interrumpe bruscamente.

Riesgos del consumo excesivo de té

El consumo de dos o más tazas diarias de té también ha sido asociado en algunos estudios con un incremento en el riesgo de cáncer de pulmón, similar al café.

Al contener cafeína, el té en exceso puede provocar síntomas similares a los del café, como ansiedad, insomnio, palpitaciones y molestias estomacales.

