Los mejores geles para cabello rizado





Si usas los productos adecuados para cabello rizado, podrás lucir unos rizos definidos y sin frizz.

Casi todos los geles para el cabello que probamos fueron del agrado de al menos una de nuestras tres evaluadoras.

By Jodhaira Rodriguez

Como cualquier buena hija dominicana, todos los sábados por la tarde acompañaba religiosamente a mi madre a la peluquería para alisar mi cabello rizado. Yo tenía “pelo malo”, como todavía se llama al cabello rizado y encrespado en muchas comunidades latinas, y mi madre no tenía ni idea de qué hacer con este tipo de pelo. Ella se alisaba los rizos desde que era adolescente.

Durante mi primer año en la universidad, por fin empecé a aprender a cuidar y peinar mis rizos. Compré docenas de productos para el cabello rizado y durante años llevé un registro meticuloso de los resultados en una hoja de cálculo. Probé todos los consejos, trucos, combinaciones de productos y mezclas caseras que se te puedan ocurrir.

Después de todo este tiempo, tengo la fórmula para un buen wash-and-go (o método de lavar el pelo, estilizarlo y dejarlo secar generalmente al aire), pero aún no encontré la combinación perfecta de productos para mis rizos. El gel para cabello rizado es un producto que nunca dejo de ponerme al peinarme, porque hace que mi estilo wash-and-go dure más tiempo.

Como los rizos son muy diferentes de una persona a otra, y los rulos de una misma persona pueden variar mucho, puede resultar complicado encontrar un gel que funcione para muchos tipos de cabello. Por eso decidimos probarlos con un grupo de personas con diferentes texturas de cabello. Después de un mes peinando nuestro cabello con ocho geles, tenemos muchas opiniones.

Nuestras pruebas revelaron que ningún gel para el cabello funciona igual para todo el mundo. No hubo consenso entre nuestras probadoras sobre cuál es el gel ganador indiscutible, aunque un par de estos, como el gel definidor Shea Moisture Coconut & Hibiscus Defining Styling Gel y el gel Ouidad Advanced Climate Control Heat & Humidity Gel, funcionaron de maravilla para dos de nuestras tres evaluadoras. Todos los productos causaron grandes problemas al menos a una de las que los probaron.

Conoce a nuestras probadoras

Jodhaira Rodríguez (izquierda) y Karla Noboa (derecha).

Jodhaira Rodríguez (esa soy yo) es redactora y probadora de productos de CR y tiene el pelo rizado hasta la cintura. Su cabello, de tipo 2C-3B, es propenso al frizz. Suele llevar su pelo en estilo wash-and-go. Antes de usar estos geles para el cabello, se aplicó el acondicionador sin enjuague Camille Rose Honey Hydrate Leave-in Conditioner y el mousse Tresemmé Flawless Curls Mousse.

Karla Noboa, especialista en investigación del departamento de recaudación de fondos de CR, describe su cabello, que le llega hasta los hombros, como muy grueso, con rizos 3A-B, baja porosidad y mechones densos. Se peinó con la espuma Ouidad Botanical Boost Multi-Use Curl Foam antes de aplicar cualquier gel para el cabello.

Eliana (no aparece en la foto) es la hija de seis años de Ginger Cowles, editora jefe de CR. Ginger describe su cabello como rizos 4A-4B. A lo largo de esta evaluación, ella peinó el pelo de Eliana de varias maneras, incluyendo rizos permanentes, rizos wash-and-go y trenzas naturales (sin añadir cabello). Peinó el cabello de Eliana con el tratamiento sin aclarado Shea Moisture 100 % Virgin Coconut Oil Leave in Treatment y la espuma fijadora Doux CrazySexyCurl Honey Setting Foam, junto con los geles para el cabello.

Sigue leyendo para conocer los resultados de nuestra prueba.

Ouidad Advanced Climate Control Heat & Humidity Gel

Lo que nos gustó: El gel Advanced Climate Control Heat & Humidity Gel de Ouidad ha sido mi gel para cabello rizado favorito durante años. Para mí, brinda una fijación ligera perfecta sin apelmazar mis rizos, controla bien el frizz y tiene una textura muy sedosa que permite distribuirlo uniformemente por todo el cabello. Lo he comprado muchas veces y, incluso después de probar otros siete geles para el cabello para este artículo, pienso seguir comprándolo para darle estilo a mi pelo.

Ginger describió el cabello de su hija como “hidratado y suave” después de usar este gel. También estaba menos encrespado de lo habitual. “Este gel funcionó de maravilla tanto en trenzas como en rizos permanentes”, dijo.

El perfume de este gel es muy suave y no permanece en el cabello durante mucho tiempo.

Lo que no nos gustó: Karla no obtuvo los mismos resultados con este gel para el cabello. Después de peinarse con una espuma (mousse) de la misma marca y este gel para el cabello, su pelo se puso encrespado y suave el primer día. Al día siguiente, su cabello estaba esponjoso y ondulado. No se soltó el pelo después de eso. Cuando se lavó el cabello unos días más tarde, le costó mucho desenredar un nudo en su pelo. Como este gel para el cabello era lo único nuevo en su rutina, supuso que era la causa de que se le enredara tanto el cabello.

El envase de tamaño de viaje es un poco difícil de apretar porque es de plástico duro, pero se dispensa con facilidad porque el producto no es espeso.

A $3.06 por onza, es uno de los geles para el cabello más caros que hemos probado, aunque, según mi experiencia, rinde mucho, por lo que no tendrás que reponerlo con demasiada frecuencia.

Rizos Curls Strong Hold Gel

Lo que nos gustó: Cuando usé este gel para el cabello, mis rizos se veían y se sentían hidratados y sin frizz. Cuando se le aplicó a Eliana el gel en el cabello húmedo, Ginger dijo que sus rizos eran “elásticos, bonitos y bien definidos”.

Es fácil aplicar este gel con el tubo en el que viene y, aunque es muy pegajoso, se distribuye uniformemente por el cabello húmedo.

Lo que no nos gustó: Desafortunadamente para Karla, su cabello no reaccionó bien al gel Rizos Curls Strong Hold Gel. Después de estilizarlo, dijo que su cabello quedó enredado y encrespado, y que sus rizos no estaban para nada definidos. Al segundo día, añadió agua para redefinir sus rulos, pero fue inútil. “Mi cabello estaba tan desagradable al tacto al final de la noche anterior que terminé trenzándolo antes de acostarme. No podía soportar cómo me dejó el pelo este gel”.

Mi problema con este gel fue que mi cabello se enredó muchísimo dos días después de estilizarlo por primera vez. El día siguiente que me lavé el pelo, tardé mucho más de lo habitual en desenredarlo.

Ginger descubrió que aplicar este gel sobre el cabello ligeramente húmedo provocaba la aparición de escamas blancas y dejaba el cabello de su hija crujiente. Dado que es muy pegajoso, también resultaba difícil distribuir el gel de manera uniforme por el cabello que no estaba completamente mojado.

Pattern Curl Gel

Lo que nos gustó: Dos de nosotras probamos este gel para el cabello de Pattern y nos gustó. Mi experiencia fue similar a la última vez que lo usé. Mi cabello quedó suave, mis rizos quedaron definidos solo lo suficiente y mi cabello tenía un volumen que me gustó mucho.

A Ginger le encantó lo suaves que quedaron los rizos de su hija después de usar este gel para peinar, a pesar de que había algunas escamas. Ella recomienda este gel para los peinados wash-and-go y trenzas. También le gustó poder volver a aplicar este gel en las trenzas de su hija para refrescar el peinado después de lavarlo.

La textura de este gel es suave, no demasiado pegajosa y fácil de repartir uniformemente por el cabello. De hecho, tiene una textura casi cremosa, diferente a todas las demás. Además, sale del tubo con mucha facilidad.

Su aroma es agradablemente floral y herbal. El olor permaneció en mi cabello durante varios días, pero me pareció muy agradable.

Lo que no nos gustó: El volumen que me gustó el primer día empezó a descontrolarse al segundo y al tercero. Ambos días, solo me sentí cómoda llevando el pelo suelto después de recoger los mechones que enmarcaban mi cara con una pinza. Estaba demasiado encrespado y hacía que mi cabello luciera más voluminoso de lo que me gusta.

Karla se sorprendió de que, aunque le gustaba el gel para rizos de Pattern hace un año, ya no le funcionara con su combinación actual de productos. “Mi cabello tiene tanto frizz que no se ve nada debajo”, dijo. Ella se soltó el cabello únicamente el día que se lo lavó después de usar este gel.

Al igual que con la mayoría de los demás geles para el cabello que probamos, Ginger descubrió que al aplicarlo sobre el cabello que no estaba lo suficientemente húmedo, quedaban escamas blancas y surcos en el cabello de su hija.

Miche Tropical Oasis Anti-Humidity Gel, Frizz-Free Firm Hold

Lo que nos gustó: Karla no estaba segura de cómo se sintió con este gel para el cabello. No creía que sus rizos quedaban lo suficientemente definidos, pero a su pareja le encantaba cómo le quedaba el pelo. “Por el contrario, mi pareja no paraba de decirme lo bien que me quedaba el pelo y lo bonitos que estaban mis rizos”. Su cabello estaba suave e hidratado, aunque muy encrespado.

El gel de Miche mantuvo la definición de los rizos de Eliana mucho tiempo después del peinado. Ginger comentó: “Los rizos de Eliana quedaron muy definidos después de usar este producto. Los rizos, que estaban recogidos en una coleta alta, seguían definidos al día siguiente”. No vio escamas en su cabello y le gustó el sutil aroma afrutado del producto.

Lo que no nos gustó: Este fue uno de los geles para el cabello que menos me gustó. Después de secarme, mi cabello estaba pegajoso, extremadamente crujiente y rígido. No había ninguna definición de los rizos. En cambio, mi cabello estaba congelado en ondas finas que no me gustaban. Sentía mi cabello pesado y estuve a punto de volver a lavarlo inmediatamente. Karla también pensó que este gel espeso apelmazaba sus rizos. Al tercer día, sus rizos habían perdido toda su definición.

Este gel viene en un frasco muy bonito. El problema de los frascos es que es fácil contaminar el producto con otros que ya tienes en las manos. Todas coincidimos en que no nos gustaba esta forma de aplicar el producto, por muy fácil que fuera.

Shea Moisture Coconut & Hibiscus Defining Styling Gel

Lo que nos gustó: Este fue el gel para el cabello favorito de Karla, de los ocho que probamos. Después de estilizar el pelo, sus rizos quedaron definidos, brillantes y sin frizz. A Ginger también le gustaron mucho los resultados en el cabello de su hija. Su cabello quedó suave e hidratado, sin demasiado frizz, y no vio escamas. Este gel le gustó más para refrescar trenzas y rizos permanentes.

Este gel de coco no se anda con sutilezas. El gel tiene un aroma muy intenso a coco, pero agradable. Después de peinar el cabello, el aroma permanece durante días. Este fue el aroma favorito de Ginger.

Shea Moisture Coconut & Hibiscus Defining Styling Gel es el gel para el cabello más barato que probamos al calcular el precio por onza líquida.

Lo que no nos gustó: Yo había usado este gel para el cabello hace años y lo odié. Hoy en día, mi opinión sigue siendo la misma. Este gel dejaba mi cabello como paja, seco y crujiente. Mi cabello es encrespado y muy voluminoso (en el mal sentido). La textura del gel es tan espesa y pegajosa que me costaba mucho extenderlo sin que se me quedaran los dedos pegados entre los mechones.

Este gel es muy espeso, por lo que es estupendo que venga en un frasco con cucharita, pero a Ginger y a mí no nos gustan los productos para el cabello en envases con cucharita por diferentes razones. Me resulta difícil controlar la cantidad de producto al sacarlo con la cucharita y no me gusta volver a poner el exceso en el frasco después de haberlo tenido en las manos. A Ginger no le gustan porque puedes contaminar el producto con otros productos que ya tienes en las manos al sacarlo con la cucharita.

Curlsmith Hydro Style Flexi Jelly

Lo que nos gustó: Al igual que casi todos los demás geles para el cabello de esta lista, hubo opiniones buenas y regulares al respecto. Karla sintió que sus rizos estaban bien definidos y suaves. Mis resultados fueron muy similares. Mis rizos se veían definidos y bonitos una vez que sacudí la capa dura de producto que se había formado en mi cabello. Este gel funcionó bien con los rizos y las trenzas de Eliana, que usa el método wash-and-go.

Este gel no es espeso y viene en un tubo muy fácil de usar para dosificar el producto.

Lo que no nos gustó: El gel Curlsmith Hydro Style Flexi Jelly dejaba mucho que desear en cuanto al control del encrespamiento. Después de peinarme con este gel, tenía un halo de frizz alrededor de la cabeza y, al segundo día, me recogí los mechones de adelante con una pinza para domarlo un poco. Al tercer día, me recogí el pelo en una coleta tirante.

A Karla le encantó su pelo el primer día, pero a la mañana siguiente sintió que todos sus rizos habían desaparecido. Dijo: “Había algo de definición en la capa de la base cerca de mi cuello, pero mi pelo parecía desordenado. Sin embargo, sigue estando suave y no tiene demasiado frizz”.

Este fue el segundo gel para el pelo más caro que probamos.

Camille Rose Curl Maker

Lo que nos gustó: Este fue el primero de los dos geles de los que solo yo fui fan. Odiaba lo difícil que era aplicar este gel y tenía que tener mucho cuidado al extenderlo por el cabello para asegurarme de que no quedaran grumos, pero cuando mi cabello se secaba por completo, quedaba fantástico. Si encontraran un mecanismo de dosificación mejor para este gel, lo volvería a comprar. Mis rizos quedaron suaves e hidratados. Al segundo y tercer día, mi cabello seguía luciendo bien como para salir a la calle. Fue el segundo gel para el cabello que más nos gustó de las que lo probamos.

Lo que no nos gustó: El envase del tamaño de viaje de este gel es totalmente inadecuado. A las tres probadoras nos resultó casi imposible extraer el gel del envase. Yo solo pude sacar suficiente gel del envase después de quitar la tapa, agitarlo, apretarlo y dar golpecitos con la parte superior abierta sobre mi mano durante varios minutos. La botella de tamaño regular tiene dispensador, lo que podría ayudar con este problema. Ginger no pudo aplicar suficiente gel como para saber si era eficaz en el cabello 4A-4B de su hija.

Dada la densidad del gel, fue difícil repartirlo uniformemente por todo el cabello. Cuando creí haberlo hecho bien, me di cuenta de que aún quedaban algunos grumos de gel en la parte superior de la cabeza. Karla opinó lo mismo: “No creo que haya podido distribuirlo bien ni siquiera con un cepillo”.

Después de estilizar, los rizos de Karla estaban lacios, sin definición y más encrespados de lo habitual. Dos días después de aplicar el gel, su cabello estaba casi todo liso y encrespado, y pensó que este gel era ineficaz.

Briogeo Curl Charisma Rice Amino + Quinoa Frizz Control Gel

Lo que nos gustó: Sacar este gel para el cabello del tubo es fácil, y el producto no es demasiado espeso, por lo que se distribuye de manera uniforme en el cabello húmedo sin mucha dificultad.

Yo fui la única evaluadora que no odió por completo este gel. Aunque no me encantó cómo se sentía mi cabello, pensé que al menos mis rizos estaban algo definidos alrededor de la cara. Sin embargo, al segundo día ya no me atrevía a soltarme el pelo porque se había encrespado mucho, incluso después de dormir con un gorro para evitar el frizz. Este gel no proporcionó la fijación suficiente para mantener los rizos mínimos que definió el primer día.

Lo que no nos gustó: Este gel para cabello rizado de Briogeo es el único gel para el cabello que todas las probadoras coincidieron que no funcionaba bien para sus cabellos rizados. Cuando Ginger lo usó para peinar el cabello de su hija con rizos permanentes, dejó muchas escamas blancas. Ella dijo: “Este producto fue el que más escamas blancas dejó de todos los productos probados”. Al aplicarlo sobre el cabello ligeramente húmedo, quedaron zonas irregulares en las que era difícil extender el gel sin peinar esa parte del cabello.

Noboa y yo no vimos ninguna escama cuando usamos este gel, pero a ninguna de las dos nos gustó lo rígido y crujiente que se sentía nuestro cabello después de usarlo. Dada la fuerza con la que se fijaba en su cabello, Noboa pensó que tendría una buena definición de los rizos después de peinarse. No fue así. Ella describió su cabello como “el cabello de Edward Scissorhands”.

Aunque el sitio web de la compañía describe el aroma como “cítrico ligero y fresco mezclado con flores dulces y un toque final cálido y de especias”, no percibí estas notas cuando usé el gel. Para mí, tenía un sutil olor industrial, similar al de productos químicos. Ginger y Karla no notaron nada inusual en el aroma.

A $4.36 la onza líquida, es el gel para cabello rizado más caro que probamos.

¿Realmente necesitas un gel para el cabello rizado?

En un esfuerzo por reducir el número de productos en los estantes de mi ducha, una vez intenté eliminar el gel para el cabello de mi rutina de lavado y secado. Fue un experimento pasajero que terminó con el cabello más encrespado que he tenido en mi vida. Shalace Brown, experta en rizos de Curl Bar Beauty en Nueva York, afirma que el gel para rizos no es totalmente necesario para peinar el cabello rizado, pero sí lo es si quieres que los rizos duren más tiempo. “También puedes peinar los rizos con cremas, acondicionadores sin aclarado y lociones moldeadoras”, afirma. “Estas alternativas proporcionan un acabado suave y añaden volumen, pero no ofrecen el mismo nivel de fijación. Además, a menudo, al día siguiente hay que volver a peinar el cabello cuando se usan estos productos más ligeros”.

Si intentas usar un gel que no está diseñado para el cabello rizado para peinar tu cabello hacia atrás en colas de caballo con el método wash-and-go, te decepcionarás. Esos geles suelen tener una fijación más fuerte que hace que el cabello se sienta crujiente y rígido. Quieres que tu gel para el cabello forme una capa alrededor de tus rizos, pero no tan rígida que no se pueda soltar para lograr rizos suaves

“Sin embargo, estos se pueden aplicar en capas de forma estratégica para ciertos estilos, por ejemplo, si deseas un estilo definido y elegante”, dice Brown. “Aplica gel definidor de rizos para estilizar tipo wash-and-go. Una vez terminado, aplica gel alisador o controlador de puntas a lo largo del cabello y alísalo”.

Qué buscar en un gel para cabello rizado

Para encontrar el mejor gel para tu tipo de cabello rizado, Brown sugiere consultar con un especialista en rizos que “pueda ayudarte a comprender las necesidades únicas de tu cabello y recomendarte productos que mantengan tu textura, porosidad y objetivos de peinado”. Para quienes compran por su cuenta, compartió los siguientes consejos.

Deberías evitar los alcoholes secantes como el isopropilo y el etanol, las siliconas pesadas como la dimeticona y el ciclopentasiloxano, los sulfatos, los parabenos y los aceites pesados en los geles para el cabello rizado. También advirtió contra el uso de demasiados productos con proteínas.

Los ingredientes que deberías ver en la etiqueta de un gel para el cabello son agua, aceites naturales como jojoba y argán, pantenol, glicerina, aceites esenciales y extractos de plantas como la raíz de malvavisco.

Para rizos ondulados (2A-2C): Busca productos que sean ligeros y no apelmacen los rizos. Evita los geles y aceites pesados.

Para rizos en zigzag (4A-4C): Busca geles más ricos con hidratación para retener la humedad y mantener un aspecto sin frizz.

Cómo probamos los geles para cabello rizado

Durante cuatro semanas, tres probadoras usaron los ocho geles para cabello en casa, tal y como suelen usar el gel para rizos en su rutina de cuidado del cabello. Ellas continuaron usando todos sus otros productos capilares habituales.

Después de usar cada gel, se les pidió que dieran su opinión sobre la pegajosidad, el frizz y la definición de los rizos. La facilidad de uso de cada gel incluía lo fácil que era distribuir el producto de manera uniforme por todo el cabello y dispensarlo del envase.

Conclusión

Aún no hemos descubierto el gel perfecto. Por mucho que planifiques meticulosamente los días en que te lavas el pelo, siempre tendrás algo de frizz o diferentes patrones de rizos en todo el cabello.

Brown me dio unas últimas palabras sabias cuando hablamos de los geles para cabello rizado que me encantaban. Me dijo: “Ningún método de peinado ni producto funciona perfectamente para todos los patrones de rizos, y eso está bien. El cabello rizado es maravillosamente único, y aprender lo que más les gusta a tus rizos requiere tiempo, paciencia y un poco de ensayo y error. Sé amable con tu cabello. Algunos días serán mejores que otros, y eso es parte del proceso. Explora, experimenta y, lo más importante, disfruta del proceso de conocer tus rizos. El método adecuado no se trata de la perfección, sino de encontrar lo que hace que tus rizos se vean saludables, definidos y hermosos”. A medida que avancemos en la aventura con nuestros rizos, también iremos probando nuevos productos en el futuro.

