Arrestan a sospechoso por asesinato de dos adolescentes en sendero de Arizona

Thomas Brown, de 31 años, fue detenido y acusado de dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de Pandora Kjolsrud, de 18 años, y Evan Clark, de 17, quienes fueron hallados acribillados en mayo en Mount Ord, una zona remota de senderismo en Arizona.

El sheriff del condado de Maricopa, Jerry Sheridan, calificó el caso como un acto “violento y sin sentido”, al destacar que los adolescentes fueron atacados mientras acampaban.

De acuerdo con la investigación, no existe evidencia de que las víctimas conocieran al sospechoso. “Probablemente eran completos desconocidos”, afirmó el capitán David Lee, quien explicó que Brown dio versiones falsas a la policía antes de que las pruebas físicas lo vincularan directamente con el doble homicidio.

El hallazgo de los cuerpos

Los adolescentes fueron reportados como desaparecidos el 26 de mayo. Durante la búsqueda, los agentes localizaron el vehículo de Clark y luego un campamento con indicios de violencia, donde finalmente hallaron los cuerpos de los jóvenes. Ambos presentaban múltiples heridas de bala.

Detectives recibieron pistas de campistas que señalaron la presencia de un hombre con un comportamiento extraño en la zona. Brown reconoció haber estado acampando en Mount Ord entre el 23 y el 26 de mayo, aunque intentó desviar a los agentes con información engañosa.

Las autoridades creen que actuó solo.

La madre de Kjolsrud, Simone Schultz, describió a su hija como “una hermosa y brillante luz en este mundo” y aseguró que la oscuridad de aquel día “nunca superará su luz”, reseñó ABC News.

Por su parte, Sandra Malibu Sweeney, madre de Evan Clark, expresó su dolor inconmensurable y recordó a su hijo como un joven sensible, brillante y cariñoso: “Era especial. Se merecía una larga vida”.

Ambos adolescentes eran estudiantes de la Arcadia High School en Phoenix, cuyo director envió una carta a los padres lamentando la tragedia.

El caso sigue bajo investigación mientras Brown espera su proceso judicial por el asesinato de los dos jóvenes.

