Hombre detenido tras disparar a su hermana durante una discusión en Houston

Una discusión entre hermanos terminó en violencia la noche del jueves en el norte de Houston, cuando un hombre disparó a su hermana en la vivienda de su madre, según la Policía de Houston (HPD).

La llamada de emergencia se registró alrededor de las 8:20 p.m. en la cuadra 4100 de la calle Tidford. Al llegar, oficiales encontraron a una mujer con una herida de bala en el pecho.

La víctima recibió primeros auxilios en el lugar antes de ser trasladada por el Departamento de Bomberos (HFD) a un centro de trauma local. Se espera que sobreviva, informaron las autoridades.

El sospechoso fue detenido

El presunto agresor, hermano de la víctima, fue detenido en la misma residencia. La teniente Larry Crowson señaló que los detalles del tiroteo aún se investigan.

Residentes del área expresaron preocupación tras el hecho, que ocurrió en una zona habitualmente tranquila, reseñó Telemundo.

Las identidades de los involucrados no han sido reveladas y la investigación continúa para esclarecer las circunstancias que desencadenaron la discusión familiar que terminó en disparos.

Sigue leyendo:

–Detienen a dos sujetos por exposición indecente en parque familiar de Houston

–Empleado del FBI en Houston arrestado por posesión de pornografía infantil

–Dos migrantes detenidos por accidente con moto acuática que mató a una candidata a cadete en Texas