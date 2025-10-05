Horóscopo de hoy de Nana Calistar 06 de octubre de 2025

LEO

Un dinero extra de un pago pendiente está por llegar. Posibilidades de un encuentro casual con ex amistad, no busques la manera de fregarla solo observa, sonríe y calla, muéstrale que estas mejor que nunca y que la vida no se ha detenido por su traición, aprende a darte tu lugar y que esas cuestiones ya no te quiten el sueño. No permitas que comentarios fuera de lugar de gente tonta que no tiene nada que hacer más que joder te arruinen tus días. Las personas te buscan mucho porque siempre tienes el buen consejo para darles, date la oportunidad de tomar en cuenta esos consejos para ti también pues sueles no quedarte con ellos. Traerás el hocico bien suelto y podrías cometer errores si hablas de más, no es tu opinión sino te la están pidiendo porque te meterás en pedos bien complicados. Chismes de vecinos se aproximan, ten cuidado en hacer caso a algo que no es cierto y crear conflictos, no es momento para guerras ni batallas. Cuídate mucho de enfermedades respiratorias y malestares gástricos, estas comiendo muchos irritantes y cosas que te inflaman, bájale a las harinas, refrescos y picantes pues solo te están fregando tu cuerpazo criminal. Una amistad será traicionada por su pareja y quizás necesite mucho de tu apoyo.

VIRGO

Ten presente que la vida es una, no la desperdicies pensando en quien ya se fue o en quien te arruinó la vida, tus pensamientos deben de girar en torno a cuestiones positivas para atraer dichas energías y sobre todo en tus planes, al final el karma hará su trabajo con ellos y contigo. Vienen días en los cuales el amor florecerá de una manera que no imaginabas y con el cambio en tu estado de salud para tu bien. Vienen cambios en tus estados de ánimos muy fuertes los cuales podrían mejorar tu entorno pues ya no andarás tan amargado. Un proyecto comenzará a consolidarse en próximas fechas, te va a encantar. Si tienes ya una relación habrá mucha miel en estos días y te sentirás más amado o amada que nunca. Dale duro contra el muro como si no hubiera un mañana. Cambios o arreglo de documentación, es posible que inicies dieta o entres algún programa de ejercicio, haces bien pues te vendrá super a tu figura, así como a reducir el estrés. A veces por querer ayudar a todo mundo dejas cuestiones pendientes tuyas y no debe de ser así. Si tienes una relación la monotonía y la rutina comenzará a afectarles, necesitan cambiar de planes, un viaje juntos podría ayudar a revitalizar el amor y hacerlo más sólido. La venganza siempre será tu mejor platillo, pero algunas veces te cansas de que las cosas siempre sean de esa forma.

LIBRA

Es posible que el amor no llegue en este tiempo, no te sientas mal y no pienses que no naciste para amar, debes aprender a vivir en soledad, pero también a disfrutar tu soltería, dale vuelo a la chocha y disfruta cada momento que la vida te ofrece, no tengas miedo a la caricia ni a la aventura pues ten presente que vida solo tienes una, disfrútala así que vívela al 100. No temas a cambios en el área sentimental, es momento que seas más hija de la shingada, disfruta de la caricia, de las relaciones, pero también de la soltería, algunas veces te complicas mucho la vida por no poder consolidar algo duradero, a veces es mejor estar solo o sola que estar sometido a una relación enfermiza que entorpece tu libertad. Recuerda que la vida se hizo para ser feliz y disfrutar hasta nuestros errores y aciertos, algunas veces te quejas de cosas insignificantes y no te das cuenta de que los pequeños detalles son los que te hacen feliz a ti y a los que te rodean. Pon atención a tu vida antes de querer resolverle la vida a todo mundo, te enfocas mucho en cuestiones que no deberían de ser de tu importancia al punto de descuidar las cosas que en realidad deberían de ser tu centro de atención. Subirás de peso, ponte ya las pilas y deja de tirar flojera, inicias dieta con todas las ganas, pero al poco tiempo te cansas y la dejas, te encanta la tragazón y por eso siempre estarás en esas shingadas carnes. Déjate de ridiculeces y tantas tonterías, recuerda que con la vara que midas serás medido.

ESCORPION WINS

Ten cuidado con lo que comentas delante de las otras personas, son muy envidiosas y podrían cebarte tus planes. Un descuido podría hacerte perder unos dineros. Un familiar se va de viaje y te traerá un pequeño obsequio. Habrá días en que te sentirás con ganas de parar el tren y ya no continuar, sino haya metas y planes para el futuro no hay ganas de seguir, busca la manera de programarte y de ver por tu felicidad y por eso que siempre has soñado contigo. Vive intensamente y no te quedes con ganas de nada pues la vida tarde o temprano cobrará factura. Cambios laborales se aproximan. Posibilidades de conocer en persona a un ser que conociste por una red social, te va a caer muy bien, pero al final te darás cuenta de que es completamente distinto o distinta a lo que muestra tras la pantalla. Si una relación está destinada a mantenerse oculta aléjate y no seas tan tonto o tonta que solo te quieren pa ultrajar la caricia y cuando menos lo esperes te van a mandar bien lejos. Arreglas documentos, posibilidad de que te lleguen las tristezas al finalizar el día, ya no te agüites, vida una y muy corta, vívela al máximo sin dar explicaciones. Viene evento social o reunión muy perra te la pasarás de lo mejor y serás el alma de la fiesta y hasta hay posibilidades de que te la dejen caer. Se aproxima separación amorosa de una amistad, te pedirán el consejo.

ARIES

Ten mucho cuidado con cometer los mismos errores que antes cometiste, el horno no está para bollos y si cometes los mismos errores no lograrás salir a flote jamás. Oportunidades de iniciar un negocio familiar. Cambios de humor y proyecto en puerta se visualiza. Recibirás un mje o noticia de una persona muy importante para ti. Ponte las pilas en cuestiones del corazón, no seas tan negativo o negativa, estás tan decepcionado de esos sentimientos que cuando alguien te empieza a mostrar atención o cariño sueles asustarte y salir corriendo o ponerte a la defensiva. Nuevos amores en puerta, es posible que te llegue la persona que tanto has esperado en estos días sin embargo habrá muchos problemas y situaciones que podrían alejarlos. Si ya tienes quien te gratine la concha no compliques la relación algunas veces eres muy exigente al punto de poner hasta el gorro a tu pareja por cuestiones sin importancia. Un viaje con familia o amigos se presentará en próximas fechas. Te vas a enterar que una amistad te está tomando el pelo y podría armarse la de Dios es Padre. Ten mucho cuidado a quien le dedicas tu tiempo, podrías estar perdiéndolo con alguien con quien no llevarás un buen futuro o con quien no concretarás nada. Un viaje se llega cuando menos lo esperes.

TAURO

Es momento de que visualices hacia el futuro y busques mejores oportunidades de crecimiento no solo en el amor sino en la cuestión de los negocios que es lo que te dejará mucho mas de dinero. Es importante que ya te dejes de tanta tontería, pon ya los pies en la tierra y deja de vivir en las mendigas nubes o no lograrás consolidar nada. Deja de pensar en el pasado algunas veces extrañas a quien tuviste a tu lado y has pensado en regresar. Amores se irán y otros vendrán si alguien no llegó contigo a tu presente ni a tu futuro sus motivos tendrían, la vida nunca se equivoca y las personas que siguen a tu lado son las verdaderamente importantes. Debes aprender a controlar tu carácter pues es muy cambiante y bipolar y en algunas ocasiones ni tú te aguantas. No te compliques tanto la existencia, es momento de llevar la vida más ligera y hacer un lado todos esos problemas y cuestiones que te hacen perder el tiempo o te hacen cometer errores, no te culpes por cuestiones del pasado ni por situaciones en las cuales tú no eres culpable. Te viene cama de placer muy perro con una amistad y posibilidades de entrar en un negocio de compras y ventas en el cual te va a ir de lo mejor. Cuida mucho tu parte sentimental y no la expongas a cualquier persona, no creas en palabras sino en hechos.

GÉMINIS

Un sueño te dejará mucho que pensar. Acércate a quien te busca, aléjate de quien te busca solo por interés. Una persona llegará a tu vida y te va a poner en vibración el asunto, hay muchas posibilidades de encamarte con él o ella sin embargo solo serán fajes de ocasión pues no se visualiza un compromiso estable. No te sientas mal si las cosas no funcionaron aprende a quedarte con los mejores momentos, deshazte de todo eso que te hace daño e impide seguir tus sueños. Cuidado con caídas y golpes las cuales te harán pasar un mal momento. Cuídate de tus articulaciones y bájales a los niveles de azúcar, grasa y harina pues podrías subir mucho de peso en estas fechas. Tu buen corazón será la clave para que logres consolidar una relación con una persona que llegó hace poco tiempo a tu vida, es importante que tu esencia no la cambies por nadie pues esa será la que atraiga al ser amado. No seas tan controlador o controladora con tu pareja en caso de tener, aprende a darle su lugar y respetar su libertad. No descuides a tus amistades, algunas veces te metes mucho en tus cosas y cuando quieres convivir con ellas ya no se puede. Relaciones familiares se fortalecerán.

CÁNCER

Si ya tienes una relación es importante que platiques sobre tus planes a futuro con tu pareja, puede que haya problemas pues quizás esa persona no te tiene en sus planes. Te llegará una sorpresa en próximos días, aprende a disfrutarla. Pensarás mucho en personas del pasado, es momento de dejar ir y ver más por ti. Es momento que cambies tu forma de ver la vida y vayas por algo más sólido y positivo, deja de darle vueltas a la cabeza céntrate en eso que mueve tu vida y tu mundo. Un amor de tierras lejanas se ve muy próximo y con el mucho cambio en tu estado de ánimo.La llegada de dinerito extra o la consolidación de un negocio aparecerán en fechas muy próximas. Siempre de frente y enfrentando lo que viene. Podría presentarse una oportunidad para realizar un negocio, te irá super bien, solo checa con quien te relacionas pues habrá personas que querrán pasarse de listos o quitarte lo que por derecho te corresponde. Un ex amor se pondrá en contacto contigo, ya sabes lo que tienes que hacer mándalo bien lejos. Pon atención a tus sueños pues te van a mostrar una situación que está por ocurrir en tu vida y te dirán la decisión que tendrás que tomar.

PISCIS

Muchas de las cuestiones que te suceden se deben a tus errores del pasado, podrías cometer una indiscreción con una persona que es muy importante para ti. No te permitas caer en vicios que pueden afectar tu cuerpo o meterte en problemas con amistades que valen la pena en tu vida. Aprende a mandar a la mierda a personas pendejas que solo buscan crear conflictos en tu vida. Hay oportunidad de negocio de ventas o de algo que tiene que ver con alimentos, se augura mucho éxito y mejoras económicas. Un vecino anda ladrando de tu reputación y pasado y hasta a tu familia podría meter. Problemas con familiares a causa de malentendidos y envidias. Un cambio de look te vendría perfecto, si quieres ganchar algo invierte más en tu arreglo personal. Chismes entre familia y domingo siete en una prima o hermana, saldrá embarazada. Cuídate de enfermedades respiratorias pues estarán a la orden del día. Ten presente que la vida es una, disfruta lo que tienes y manda bien lejos todo eso que te hace daño o afecta. Es momento de que cambies muchas cosas que te preocupaban o te hacían sentir menor, la vida es ahora, aprende a vivir, a gozar y a disfrutar como nunca lo habías hecho pues comenzarás a ver la vida de otra manera.

ACUARIO

Tiempo de cerrar ciclos y despojarte de amarguras, karmas y situaciones tontas que no te permiten avanzar. Aléjate de relaciones prohibidas pues podrías caer en errores bien grabes que arruinen tu reputación y se desaten problemas en tu familia. Una amistad podría meterte en chismes, ni hagas caso, tu sigue en tus cosas, debes aprender a que se te resbalen críticas, recuerda que eres de los signos más envidiados del zodiaco por eso te salas demasiado. Ten mucho cuidado con accidentes automovilísticos los cuales estarán a la orden del día. Aprende a valorar quién eres, no te dejes caer ni vencer por nadie, entras en una etapa muy perra llena de altibajos, días andarás que no te caliente ni el sol y otros días serás una perita en dulce con todo el mundo. Eres de buen corazón y te preocupas por tu familia, pero sueles cometer errores al querer cambiar tu forma de ser para poder encajar con algunas personas que no pertenecen a tu clase. Deja de pensar en lo que no pudo ser y centra tu tiempo en lo que de verdad importa y vale la pena. Discusión con amistades te pondrán mal. Es momento de ir por algo seguro que mueva tu vida y mueva tu mundo, no pierdas tu tiempo en eso que no te deja avanzar o solo trae contigo dolores de cabeza.

CAPRICORNIO

Te vienen grandes cambios en el área sentimental pues comenzarás a desarrollar amor por una amistad o persona que ha llegado a tu vida en las últimas semanas. Oportunidades de mejorar en muchos aspectos en estos días, recuerda que hay personas que te quitan mucha energía y tu sueles atontarte mucho dándoles entrada o haciendo caso a sus comentarios negativos. Una traición de una amistad o familia está por llegar, te va a hacer sentir mal y te decepcionarás por completo. Amores a distancia podrían presentarse en próximos días, a pesar de la distancia podrías desarrollar interés por alguien de lejos. Ten cuidado con amistades que solo te buscan cuando lo necesitan y después ni la geta asoman. Momento de que cambies tu forma de ver la vida y te enfoques en esos planes y proyectos que siempre has tenido en mente pero que por mil razones no has logrado concretar. Deja de darle vueltas al asunto en tu cabeza y define qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas para ser feliz y estar bien en tu vida sin hacer a un lado la estabilidad. Ten cuidado con las oportunidades que llegarán en estos días pues por pensarle mucho podrías quedarte como el perro de las dos tortas si ninguna.

SAGITARIO

Ten mucho cuidado con lo que piensas pues se podría hacer realidad, tienes un sentido muy desarrollado y la mayoría de las cosas que suelen pasar por tu cabeza te salen ciertas. Aprende a decir que no y a no vivir de la angustia o de los problemas de otras personas. El amor es incierto y si no se ha dado es porque no es el momento para que sea de esa forma o esa manera. Aguas con lo que sale de tu boca podrías perder a una persona que tiene y está mostrando muchas cosas y sentimientos por ti. Si ya tienes quien te de la caricia bájale dos rayas a tu calentura y deja de darles caldo por las redes sociales a otras personas o te meterás en un problemón con tu pareja. Tu buen corazón y buena voluntad va a traer personas grandes para ti. Aprende amarte tanto que no necesites de nadie para salir a flote y tener esa paz y estabilidad que tanto requieres. Semana muy intensa pues estarás algo lastimado o lastimada de tu corazón, cada día te cuesta creer más en quienes te rodean y no es para menos han hecho contigo lo que quieren. Momento de poner las cartas en la mesa, no pierdas tu tiempo con quien no quiere estar a tu lado, algunas ocasiones te atontas mucho y caes en situaciones bien complicadas, pero por tu mendiga necedad.