Powerball en vivo : resultados y ganadores del sábado 4 de octubre de 2025

Durante este sábado se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball del 4 de octubre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $194 millones de dólares. Revisa aquí todos los números afortunados de Powerball:

Números ganadores:

3 7 47 67 68 2 2x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Tienes que elegir cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si aciertas en los seis números, te harás con el bote.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Cada premio debe reclamarse en el estado donde fue comprado el boleto premiado. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado de lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. También existen establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse a priori según corresponda.

Tienes tiempo de cobrar tu premio entre 90 días hasta un año, según las leyes de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. Generalmente, la fecha de vencimiento se encuentra en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figura en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes adquirir el premio de dos caminos posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los sorteos de Powerball se celebran tres días a la semana, concretamente, los lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$194 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball tendrá su siguiente sorteo el lunes 6 de octubre

Resultados de otros sorteos de la lotería: