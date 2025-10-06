Horóscopo de hoy de Nana Calistar 06 de octubre de 2025

LEO

Te llega un dinerito que ya dabas por perdido, así que deja de andar contando los centavos porque esa bendición caerá justo cuando más la necesitas. Podrías toparte con una ex amistad que te traicionó, pero ni te rebajes a su nivel, nomás sonríe con esa cara de “mira cómo brilla mi nueva vida sin ti” y sigue tu camino. La mejor venganza es tu brillo, no tus palabras.

No te tomes tan en serio los chismes de la vecindad, ya ves que hay gente que no tiene oficio ni beneficio y nomás vive de hablar de los demás. A ti te buscan por tu buen consejo, pero también aplícatelo, porque luego andas dando cátedra de sabiduría y ni tú lo practicas.

Cuida esa boquita bendita, porque podrías soltar algo que no debías y meterte en un enredo de novela. No opines donde no te llamen, o acabarás cargando culpas ajenas. En salud, bájale al picante, refrescos y garnachas, que por más cuerpazo que tengas, el estómago también se harta. Cuida tus pulmones, que el cambio de clima viene duro y podrías andar tosiendo como motor viejo.

Una amistad te va a necesitar porque la van a traicionar y te buscará por tu apoyo; no la juzgues, dale cariño, que a ti también te han roto la confianza más de una vez. La vida te está poniendo a prueba para ver si ya aprendiste a no rebajarte por nadie.

VIRGO

Ya deja de pensar tanto en quien te dañó. Esos recuerdos no pagan renta y te están ocupando la cabeza. La vida te está empujando a enfocarte en lo positivo, en tus proyectos y en esa paz mental que tanto has buscado. El karma se encargará de los que te hicieron mal, tú nomás siéntate con tu café a ver cómo se les revierte todo.

Viene una rachita bonita: florece el amor, mejora tu salud y hasta tus ánimos se elevarán como espuma. Si tienes pareja, prepárate para unos días de pura miel, de esos en los que hasta los vecinos te van a envidiar la felicidad. Y si estás soltero o soltera, prepárate, que el amor andará rondando y tú ni cuenta te darás.

Cuidar tu cuerpo te ayudará mucho, así que si estás pensando en dieta o ejercicio, ¡vas! Pero hazlo por ti, no por andar impresionando a nadie. No descuides tus propios asuntos por andar resolviendo la vida ajena, que tú también necesitas tu espacio.

Si sientes que la rutina está apagando tu relación, reaviva la llama con un viajecito o una noche especial, porque el amor también necesita su mantenimiento. No te tomes tan en serio la venganza, a veces es mejor dejar que la vida se encargue; tú brilla y sonríe, que lo demás se acomoda solo.

LIBRA

No te me achicopales si el amor no toca tu puerta todavía. Aprende a gozar de tu soltería como Dios manda, que andar sola no es estar vacía, ¡es tener libertad para elegir! Dale vuelo a la hilacha, disfruta, coquetea, ríete, que la vida es solo una.

No te me andes quejando de lo que no tienes, mejor agradece lo que sí. Y si llega alguien, que sea para sumar, no para restarte la paz. Aprende a distinguir entre amor y costumbre, que muchas veces te aferras a lo que ya ni funciona. No todo lo que brilla es oro ni toda caricia es cariño.

Te me estás poniendo de buenas carnes, ¿eh? Deja la flojera y ponte las pilas, que esa dieta no se hace sola. No empieces con las excusas de “el lunes empiezo”, porque ya llevas como diez lunes diciendo lo mismo.

Deja de querer arreglarle la vida a todo el mundo, primero acomoda la tuya. Cuida tus palabras, porque a veces con una frase hieres más que con una cachetada. Y recuerda, la vara con la que midas será la misma con la que te midan a ti, así que bájale dos rayitas al drama y súbele a la alegría. La vida está pa disfrutarse, no pa sufrirla.

ESCORPIÓN

No vayas a andar contando tus planes a cualquiera, porque hay gente con la lengua más larga que el pasillo del mercado y con el alma más negra que tu café. La envidia está a la vuelta de la esquina, y si te descuidas, te echan el ojo.

Cuidado con perder dinero por descuido o confiar en quien no debes. Un familiar que se va de viaje te traerá una sorpresa bonita, símbolo de cariño. Pero también podrían llegarte días de bajón emocional, esos en los que piensas en rendirte; ni se te ocurra, tú naciste pa brillar, no pa rendirte.

Si conoces a alguien por redes sociales, ponle lupa, porque lo que ves en la pantalla no siempre es lo que es. Si esa persona solo quiere jugar o esconder la relación, ¡al carajo! No te conviertas en el juguete de nadie.

Hay posibilidades de cambios laborales positivos, así que no le tengas miedo al movimiento. En el amor, cuidado con esos encuentros fugaces, porque podrías salir encariñado de alguien que solo quería diversión.

Se aproxima un evento social donde serás el alma de la fiesta, todos te van a voltear a ver, y quién quita que hasta te lleves premio mayor. A una amistad se le avecina una ruptura y buscará tu consejo; dáselo, pero con calma, que tú también sabes lo que es lamerse las heridas.

ARIES

Ya bájale dos rayitas a tu impulso porque el horno no está pa bollos. Si sigues tropezando con la misma piedra, luego no digas que fue el destino. Aprende a reconocer tus errores y a no repetirlos, que la vida ya te dio suficientes lecciones. Se te vienen oportunidades de iniciar un negocio o trabajar en algo familiar que puede dejarte buenas ganancias, pero no andes queriendo correr antes de caminar.

En el amor andas más complicado que receta de mole. Si ya tienes pareja, bájale al reclamo y deja de querer tener la razón siempre. Tu pareja necesita paz, no que le estés dando discurso de telenovela cada tres días. Si estás soltero, no te me deprimas, que hay nuevos amores rondando tu puerta, pero aguas, que no todos vienen a quedarse. Algunos nomás quieren probar la mercancía y salir corriendo.

Un viaje corto con amigos o familia se aproxima y te va a servir para despejar la cabeza. Ten cuidado con amistades falsas que solo te buscan cuando necesitan algo. Y por favor, Aries, no gastes lo que no tienes, que luego andas llorando por los rincones.

Una noticia o mensaje inesperado te va a mover el tapete, te llenará de nostalgia pero también de motivación para seguir luchando. Cuida mucho tus palabras y tus decisiones, que un descuido podría traerte un problemita más grande de lo que imaginas. Anda con fe, que octubre te pondrá a prueba pero también te dará su recompensa.

TAURO

Ya deja de estar viendo hacia atrás que el pasado no te va a pagar las cuentas ni te va a regresar lo que perdiste. Es momento de mirar al frente y enfocarte en construir algo sólido. Se vienen tiempos de crecimiento económico, así que no le temas a los cambios ni a los riesgos, pero analiza bien con quién te asocias, porque no todos los que sonríen te desean el bien.

A veces te gana la flojera mental y emocional, te encierras en tu zona de confort y ahí te quedas esperando que las cosas cambien solas. ¡Pues no, mi vida! El universo te está empujando a moverte, a reinventarte y a tomar las riendas de tu destino.

En el amor, puede que extrañes a alguien que ya no está, pero si esa persona no llegó contigo hasta este punto, es porque el camino tenía que limpiarse. No insistas donde ya no hay flores, solo espinas. Nuevos amores y viejos enredos se mezclan, y ahí tú decidirás con qué sabor te quedas.

Cuida tu carácter porque en estos días podrías andar más volátil que refresco agitado, y tus palabras pueden herir a quien menos lo merece. Viene una aventura intensa con una amistad que te hará ver estrellitas, pero también podría confundirte. Disfrútala si quieres, pero con los pies en la tierra.

Se marca un negocio de compras y ventas que te puede dejar buenas ganancias. Cuida tu cuerpo, aliméntate mejor, y sobre todo, deja de darle tanto poder a los pensamientos negativos. La vida te está poniendo a prueba, pero también te está abriendo puertas muy perras.

GÉMINIS

Su mente no para ni de noche ni de día. Un sueño reciente te dejará pensando, porque trae un mensaje del universo. Hazle caso a tu intuición, que andará bien afinada. Se te acercará una persona que te moverá el tapete, y la química va a estar a todo lo que da. Pero cuidado, porque puede ser puro fuego de un ratito, de esos que dejan huella pero no compromiso.

No te sientas mal si algo no funcionó como esperabas, mejor quédate con la enseñanza y los buenos recuerdos. Aprende a soltar sin tanto drama, que la vida sigue, y tú no naciste para andar rogando amor.

Cuida tu salud, especialmente las articulaciones y el azúcar, porque podrías sentirte medio lento o cansado. Y bájale a la tragadera de antojos, que te estás consintiendo demasiado.

Tu corazón noble te abrirá puertas, pero también te puede meter en líos. No seas tan controlador con tu pareja, deja que también respire y tenga su espacio. En lo familiar, se vienen reconciliaciones y momentos muy agradables; la unión será clave para resolver un problemita que los tenía distanciados.

Y si estás soltero, abre bien los ojos, porque alguien que ya conoces podría estar suspirando por ti sin que te des cuenta. Octubre te da una nueva oportunidad para confiar, pero también te pide que madures tus emociones. No todo lo que vibra bonito se queda, pero lo que llega con calma suele valer la pena.

CÁNCER

Deja de estar pensando tanto en el pasado, que ahí no hay nada nuevo. Ya lo que fue, fue, y si regresa, que te encuentre más fuerte y no con el corazón hecho pedacitos. Habrá conversaciones importantes con tu pareja o con alguien del pasado que te marcaron, pero cuida lo que dices, no todo se arregla hablando; a veces el silencio dice más que mil explicaciones.

Viene una sorpresa que te sacará una sonrisa, algo que no esperabas y te hará recuperar la fe en la gente. No te cierres a lo bueno solo porque antes te fue mal.

Un amor de tierras lejanas o una persona que conoces por redes sociales podría darte vueltas la cabeza, pero no idealices de más, ve paso a paso.

Tu economía mejora y podrías recibir un dinerito extra o un pago atrasado que te ayudará a estabilizarte. En el trabajo o negocio habrá oportunidades que no debes dejar pasar, solo ten cuidado con personas que quieran aprovecharse de tu buena voluntad.

En salud, pon atención a tus pulmones y al estómago, que podrías sentirte algo bajoneado por los cambios de clima. Y en lo emocional, deja de buscar respuestas en los demás, aprende a encontrarlas dentro de ti.

Un sueño revelador te mostrará algo que necesitas resolver antes de que termine el mes. Octubre llega con la enseñanza de soltar, sanar y confiar, porque lo que está destinado para ti, te va a encontrar aunque te escondas debajo de las cobijas.

PISCIS

Deja ya de ahogarte en vasitos de agua, que si algo no salió como querías, fue por tu propio descuido o por confiar de más en quien no lo merecía. En estos días podrías cometer una indiscreción con alguien que te tiene en alta estima; piensa bien antes de hablar, que no todo se dice ni todo se cuenta. Aprende a guardar secretos, porque una palabra tuya podría soltar un torbellino de chismes.

Evita los vicios y las malas compañías, que podrías caer en situaciones que después lamentes. No dejes que tu nobleza se convierta en debilidad, porque la gente confunde tu bondad con estupidez, y no, mi vida, tú ya no estás para eso.

Una oportunidad de negocio o algo que tenga que ver con comida o ventas podría darte un empujón económico. Muévete, atrévete, que el dinero no cae del cielo.

Cuida mucho tu reputación, porque un vecino o familiar con lengua larga anda inventando historias de ti. No le des importancia ni energía, recuerda que a los perros se les calla con indiferencia.

En el amor, podrías sentirte confundido entre lo que sientes y lo que te conviene, pero escucha a tu corazón y también a tu dignidad. Un cambio de look o renovar tu imagen será clave para atraer nuevas vibras —y nuevos amores, claro—.

Ten cuidado con enfermedades respiratorias, y si sueñas con una persona que ya no está, tómalo como una señal del universo para soltar. Octubre te va a enseñar que la paz llega cuando uno deja de intentar arreglar lo que no se puede.

ACUARIO

Ya deja de cargar con culpas que ni te corresponden. Es tiempo de cerrar ciclos, limpiar energías y mandar al carajo lo que te quita la sonrisa. Si sigues dándole vueltas a lo mismo, el universo te va a decir “pues ahí quédate”.

Cuidado con relaciones prohibidas o gente comprometida, porque podrías terminar en un enredo digno de programa de chismes. Tú sabes que te encanta el peligro, pero no todo lo prohibido vale la pena.

Una amistad podría meter cizaña o chismes, pero tú ni te inmutes; recuerda que eres uno de los signos más envidiados, y la gente habla porque no puede igualarte. Aprende a que te resbalen las críticas, porque si no, vas a acabar desgastándote.

Ten mucho cuidado al manejar o al andar distraído en la calle, podrías tener un pequeño accidente si no pones atención. Y por favor, deja de pensar que tienes que cambiar para agradar; quien te quiera, que te acepte con tus rarezas y tu locura incluida.

En la familia, vienen días de unión y reconciliación, pero también algún que otro pleito por dinero o por viejos rencores. No entres al ruedo, observa y guarda la calma.

En el amor, si alguien te quiere de verdad, no te esconderá; si te ocultan, es porque no te valoran, así que agarra tus chivas y vete. Octubre te va a poner a prueba en tus emociones, pero también te abrirá caminos nuevos si aprendes a confiar en ti. No vivas esperando el “algún día”, porque ese día puede ser hoy.

CAPRICORNIO

Ya deja de querer controlarlo todo, que el universo no necesita gerente. Se vienen días de grandes decisiones, sobre todo en el amor, porque podrías empezar a sentir algo por una amistad o alguien que lleva rato rondándote. No te resistas al sentimiento, pero tampoco corras como si fuera carrera de relevos.

En estos días te vas a dar cuenta de quién sí vale la pena y quién solo te usa cuando necesita algo. Aprende a decir “no”, aunque te tiemble la voz. Si alguien te traiciona, no te rebajes; la mejor venganza es el éxito y la paz mental.

En lo económico, octubre llega con oportunidades para crecer o cambiar de trabajo. Si te ofrecen algo nuevo, analízalo bien, porque podrías subir de nivel, pero también asumir más responsabilidades. No lo pienses tanto, que por indeciso podrías quedarte sin nada, como el perro de las dos tortas.

Amores a distancia podrían intensificarse, pero ojo, no entregues el corazón por videollamada, primero asegúrate de que hay reciprocidad.

Tu familia te necesitará por un asunto delicado, sé su apoyo, pero no cargues con todo el peso tú solo.

Cuida tu espalda y tus rodillas, podrían darte lata por exceso de estrés o cansancio. Octubre te empuja a dejar los miedos y empezar a construir eso que tanto postergas. Ya es hora de que te pongas como prioridad, aunque a otros no les guste.

SAGITARIO

Ya te lo he dicho mil veces: tus pensamientos tienen poder, y últimamente andas atrayendo justo lo que temes. Cuida lo que piensas y lo que decretas, porque el universo anda de oído fino.

Aprende a poner límites, porque tu nobleza te está costando la paz. No vivas cargando los problemas ajenos, ni quieras arreglar la vida de todos, que ni terapeuta eres.

El amor anda revuelto: si tienes pareja, cuida la calentura y las tentaciones, porque podrías tener un desliz que te costará lágrimas y disculpas eternas. Y si estás soltero, disfruta sin culpas, pero con cabeza fría, no todo lo que brilla es cama segura.

Tu corazón anda sensible, y eso te puede llevar a malinterpretar gestos o palabras. No te tomes todo personal, que no todo el mundo actúa con mala intención.

En el trabajo o los proyectos, se abren caminos que podrían darte estabilidad, pero tienes que enfocarte. Deja de distraerte con tonterías o con gente que solo te busca cuando necesita un favor.

Un viaje o salida inesperada te llenará de energía, y podrías conocer a alguien que te devolverá las ganas de creer en el amor.

En la salud, cuida tu sistema nervioso y no abuses del café ni del desvelo, que luego andas que ni tú te aguantas.

Octubre te pide madurez y menos drama; ya no caigas en los mismos errores, aprende a soltar lo que no te deja crecer. La vida es corta, mi amor, y tú naciste para disfrutar, no para sufrir por quien ni vale la pena.