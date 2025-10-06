Madre de Texas dispara a sus cuatro hijos y mata a dos: enfrenta cargos de asesinato

Una mujer de 31 años del condado de Montgomery, Texas, enfrenta cargos de asesinato y agresión con arma mortal tras disparar a sus cuatro hijos, matando a dos de ellos e hiriendo gravemente a los otros dos. Las autoridades investigan el incidente ocurrido en Angleton, al sur de Houston.

La madre fue acusada de dos cargos de asesinato y dos cargos de agresión con agravantes con arma mortal, informó el sheriff del condado de Brazoria, Bo Stallman. Se encuentra detenida bajo una fianza de $14 millones de dólares.

Detalles del tiroteo

El tiroteo ocurrió el sábado dentro de un vehículo en Angleton, una ciudad de unos 19,500 habitantes, sede del condado de Brazoria y a 70 kilómetros al sur de Houston, reseñó AP.

Dos de los hijos, de 13 y 4 años, fallecieron en el lugar. Los otros dos niños, de 8 y 9 años, fueron trasladados en helicóptero médico a un hospital del área de Houston, donde permanecen en condición estable, indicó Stallman.

Según el sheriff, la madre llamó al 911 para alertar a las autoridades tras el tiroteo. Los investigadores recuperaron un arma en el lugar.

“Es imposible dar sentido a una tragedia sin sentido como esta, pero haremos todo lo posible para buscar justicia para estos niños”, declaró Stallman.

La mujer es residente del condado de Montgomery, al norte de Houston.

