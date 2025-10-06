Matías Almeyda destacó la entrega de sus jugadores en goleada al Barcelona: “Hemos hecho un partido perfecto”

El entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, destacó este domingo, tras el 4-1 que le encajaron al Barcelona en el Sánchez-Pizjuán, que este partido vale “solo tres puntos, pero lo importante es la manera” de conseguirlos.

“Jugando así se van a conseguir muchos puntos, pero no podemos bajar ni un poco” puntualizó el preparador de los sevillistas para rebajar la euforia que ha invadido a su plantilla y a los aficionados que llenaron el estadio de Nervión.

“Estamos trabajando en el grupo desde el día uno. Dije cuando me llamaron que hubiese venido hasta caminando … y vamos bien“, aseguró el técnico argentino, que debuta esta temporada como entrenador en España aunque como futbolista ya estuvo en el equipo hispalense en la temporada 1996-97.

“Creo en los futbolistas, en lo que hacemos todos los días. Veníamos mostrando muchas cosas y hoy se nos ha dado. Había que hacer un partido perfecto y lo hemos hecho. Me quedo con la entrega de los futbolistas y con la alegría general de los aficionados. Es para estar muy felices”, declaró.

Almeyda reconoció también que este partido ante el Barcelona, al que calificó como un gran equipo, lo estuvieron estudiando “bien y salió a la perfección” y añadió que “ahora es el momento de seguir en este camino”.

“Todos los jugadores se están entregando al máximo y eso me encanta“, concluyó el entrenador del Sevilla.

*Con información de EFE.

