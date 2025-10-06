Tormenta tropical Priscilla se forma frente a las costas de México y se dirige hacia el noroeste

La tormenta tropical Priscilla se formó el sábado frente a las costas del Pacífico mexicano, con vientos de hasta 75 km/h y un pronóstico de intensificación a huracán entre el domingo y el lunes. Se emitieron avisos de tormenta tropical para la zona costera de Punta San Telmo a Punta Mita.

El Centro Nacional de Huracanes (Miami) informó que Priscilla es una “gran tormenta tropical”, con vientos que se extienden hasta 220 kilómetros desde su centro. Sus vientos máximos sostenidos alcanzan 75 km/h (45 mph).

Actualmente, la tormenta se encuentra a unas 455 kilómetros (285 millas) al suroeste de Manzanillo, y se desplaza hacia el noroeste a 6 km/h (3 mph).

Avisos de tormenta tropical

Se emitió un aviso de tormenta tropical para la costa suroeste de México, desde Punta San Telmo hasta Punta Mita, con posibles condiciones de tormenta durante el domingo y lunes.

Se espera que Priscilla alcance categoría de huracán entre el domingo por la noche y el lunes, mientras se desplaza paralela a la costa en los próximos días.

Mientras tanto, la tormenta tropical Octave se alejaba de la costa mexicana, sin que se pronosticara que tocaría tierra. Actualmente, Octave mantiene vientos máximos sostenidos de 100 km/h (65 mph), pero no hay vigilancias ni advertencias activas.

