Conoce un tratamiento que te puede ayudar a conservar el cabello durante quimioterapias

La reciente aprobación de la ley en Nueva York que exige la cobertura del enfriamiento del cuero cabelludo por parte de las aseguradoras representa un avance crucial para los pacientes de cáncer de mama.

Este tratamiento, diseñado para preservar el cabello durante la quimioterapia, ahora será accesible para aquellos que enfrentan este diagnóstico desgastante.

La experiencia de Maureen Green

Madre de dos hijos y profesional financiera, Maureen Green, comparte su vivencia tras ser diagnosticada de cáncer de mama. A pesar de los altos costos del enfriamiento del cuero cabelludo, decidió optar por este tratamiento, resaltando la importancia de mantener su identidad durante el proceso de quimioterapia. Su historia refleja la difícil decisión que muchos pacientes deben enfrentar.

“Tenía mucho miedo de mirarme al espejo y no saber realmente quién era y de no reconocerme”, dijo Green, quien recibió tratamiento en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, reseñó el portal ABC 7 Eyewitness News.

Justo una de las complejidades del enfriamiento del cuero cabelludo es lo costoso. El Instituto Nacional del Cáncer estima un costo promedio de entre $1,500 dólares y $5,000 dólares por paciente; y, a menudo, no está cubierto por el seguro médico.

“Podrías comprar una peluca, podrías comprar bufandas, pero nada es igual a lucir como tú misma”, agregó Green en un evento de prensa con motivo del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama en el centro de tratamiento e investigación Memorial Sloan Kettering de la ciudad de Nueva York.

¿En qué consiste el enfriamiento del cuero cabelludo?

El enfriamiento del cuero cabelludo es una técnica destinada a prevenir o reducir la caída del cabello causada por la quimioterapia. Consiste en usar un gorro especial conectado a una máquina que circula un líquido refrigerante, manteniendo una temperatura baja y constante en el cuero cabelludo durante el tratamiento.

Este enfriamiento provoca vasoconstricción en los vasos sanguíneos del cuero cabelludo, disminuyendo el flujo sanguíneo hacia los folículos pilosos, lo que reduce la cantidad de fármacos quimioterápicos que llegan a ellos. Además, el frío reduce el metabolismo de las células foliculares, haciendo que estas sean menos susceptibles al daño. Así, se minimiza la exposición de las células capilares a los efectos nocivos de la quimioterapia, protegiendo el cabello y disminuyendo la probabilidad de alopecia.

El proceso de enfriamiento debe comenzar antes de la administración de la quimioterapia, continuar durante la sesión y mantenerse varios minutos después del tratamiento, según el tipo de quimioterapia. El gorro de silicona ajustado asegura un enfriamiento homogéneo y eficiente, y una cubierta adicional evita la pérdida de frío.

Esta técnica se usa principalmente en pacientes con tumores sólidos y ha demostrado ser eficaz y segura especialmente en cáncer de mama, con pocos efectos secundarios como molestias locales o cefalea, y sin aumento demostrado en metástasis cutáneas.

Beneficios del enfriamiento del cuero cabelludo

El enfriamiento del cuero cabelludo, aunque con efectos secundarios temporales, ha demostrado ser efectivo en la reducción de la caída del cabello en hasta un 65% de los casos.

Este tratamiento no solo proporciona una solución estética, sino que también permite a los pacientes enfrentar su tratamiento con mayor confianza y tranquilidad.

Buenas noticias en Nueva York

Recoge el portal que a partir del año próximo, Nueva York se convertirá en el primer estado del país en aliviar esa carga con una nueva ley que requerirá que las compañías de seguros privadas cubran el enfriamiento del cuero cabelludo para los pacientes de quimioterapia.

La asambleísta Linda Rosenthal, una de las impulsoras de la legislación, enfatiza el valor de permitir que los pacientes se sientan como ellos mismos durante su tratamiento. “Facilitarles la vida a los pacientes con cáncer lo vale todo”, afirmó. Expertos en oncología coinciden en que este cambio legislativo puede tener un impacto positivo en la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

