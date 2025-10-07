Cristina Porta se corona ganadora de Top Chef VIP 4 y se lleva a casa $200,000 dólares

Tras nueve semanas de una ardua competencia, la periodista Cristina Porta se llevó a casa el título de ganadora de “Top Chef VIP 4”, así como el gran premio de $200,000 dólares. ¿Cómo se vivió la esperada final de esta competencia de cocina? Sigue leyendo para enterarte.

Fue durante la noche del pasado 6 de octubre que los fogones de la cocina de Top Chef VIP 4 se apagaron con la española como su nueva ganadora, anteponiéndose ante sus contrincantes Paco Pizaña, Lorena Herrera y Salvador Zerboni.

“Jamás pensé que tendría esto en las manos. Este premio se lo dedico a mi sobrino, es lo mas importante de mi vida. Sé que he sido la mejor, pero a la vez digo: Dios de mi vida, esto no me lo va a quitar nadie, soy la ganadora“, expresó Cristina Porta tras obtener el esperado título.

La final de Top Chef VIP… una velada llena de emociones

La velada de la gran final se dio totalmente en vivo y contó con la presencia de algunos de los 20 ex participantes que, semana a semana, pusieron a prueba y mostraron sus mejores habilidades dentro de la cocina.

En esta ocasión, el panel de jueces (compuesto por los chefs: Toño De Livier, Inés “Tita” Páez y Betty Vázquez) fue el encargado de calificar el menú completo que cada finalista confeccionó de principio a fin. Este consistió en una entrada o aperitivo, un plato principal y un postre, para un total de nueve platos por participante.

A pesar de la ola de emociones vividas por el ambiente de competencia, la noche contó con el gran regreso del merenguero Elvis Crespo, quien luego de abandonar la competencia por compromisos laborales, decidió volver para poner a bailar al público con su nuevo sencillo “Me mataron”.

Es así como Cristina Porta se suma a la lista de celebridades que han logrado llevarse el triunfo dentro de Top Chef VIP, conformada por Lambda García (2022), Alana Lliteras (2023) y Paty Navidad (2024).

Para concluir la cuarta edición de la exitosa producción de Telemundo, su conductora Carmen Villalobos confirmó la quinta temporada del show, cuyo regreso está programado para las pantallas de la cadena televisiva en el año 2026.

Seguir leyendo:

• Lorena Herrera tacha de gentuza Cristina Porta tras sus choques en ‘Top Chef VIP 4’

• ¿Zerboni, Cristina y Paco son acaso los villanos más brillantes de Top Chef VIP 4?

• Cristina Porta se derrumba tras la eliminación de Paco Pizaña en Top Chef VIP 4