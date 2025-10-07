Descubre cuál es tu amuleto de la suerte, de acuerdo a tu signo zodiacal

La magia y la astrología ofrecen distintos caminos para atraer energías positivas, y una de las herramientas más utilizadas son los amuletos de la suerte, objetos que según los expertos ayudan a proteger, equilibrar y potenciar la buena fortuna.

Por ejemplo, la tarotista Marie, creadora de la cuenta “Las Cartas de Marie”, comparte cómo cada signo del zodíaco puede beneficiarse de un amuleto específico.

Marie explica que un amuleto es un objeto personal que se lleva a diario, diseñado para absorber la negatividad y transformarla en vibraciones positivas.

“Se recomienda dejarlos bajo la luz de la luna llena para purificarlos y recargarlos con nuestras buenas intenciones”, señala.

Aries

Piedra recomendada: cuarzo o rubí.

Amuleto: llave, para abrir puertas a nuevos proyectos y atraer abundancia.

Tauro

Piedra: esmeralda o jade.

Amuleto: colgante de media luna, protege las emociones y atrae fertilidad y abundancia.

Géminis

Piedra: topacio o ágata.

Amuleto: búho, para fortalecer cuerpo, mente y espíritu y atraer energías positivas.

Cáncer

Piedra: perla o piedra lunar.

Amuleto: ojo azul, aporta paz y protege del mal de ojo.

Leo

Piedra: ónix u ojo de tigre.

Amuleto: serpiente china del Feng Shui, brinda fortuna, protección y paciencia.

Virgo

Piedra: turquesa o turmalina negra.

Amuleto: ojo turco, ayuda a cumplir objetivos y aleja malas energías.

Libra

Piedra: topacio (cuarzo azul) o zafiro.

Amuleto: imagen del Sol, potencia creatividad, decisiones acertadas y amor.

Escorpio

Piedra: granate.

Amuleto: joyería de oro, favorece concentración y buena suerte en decisiones importantes.

Sagitario

Piedra: aventurina o lapislázuli.

Amuleto: hoja de laurel, aporta equilibrio, tranquilidad y atrae la suerte.

Capricornio

Piedra: zafiro u ónix.

Amuleto: hoja de abedul, limpia energéticamente y protege de la negatividad.

Acuario

Piedra: turquesa.

Amuleto: objeto con forma de pirámide, mantiene entusiasmo y conecta con energías elevadas.

Piscis

Piedra: amatista o aguamarina

Amuleto: imagen de un pez, atrae felicidad, prosperidad y abundancia en el amor.

El poder de los amuletos

Marie destaca que los amuletos no solo son piedras o símbolos, sino objetos cargados de intención personal, que ayudan a mantener la mente positiva y a abrir puertas hacia nuevas oportunidades. La elección del amuleto adecuado, junto con la consciencia de la propia energía y los ciclos astrológicos, puede amplificar la buena suerte y atraer bienestar.

Con esta guía, cada signo puede acercarse a la protección espiritual y a la fortuna diaria, combinando la astrología con la tradición de los amuletos, y recordando que la energía que proyectamos influye en lo que atraemos a nuestra vida.

