Descubre cuál es tu amuleto de la suerte, de acuerdo a tu signo zodiacal

Descubre los amuletos de la suerte para cada signo del zodíaco y cómo atraer energías positivas, protección y abundancia según tu carta astral
La magia y la astrología ofrecen distintos caminos para atraer energías positivas, y una de las herramientas más utilizadas son los amuletos de la suerte, objetos que según los expertos ayudan a proteger, equilibrar y potenciar la buena fortuna.
Por ejemplo, la tarotista Marie, creadora de la cuenta “Las Cartas de Marie”, comparte cómo cada signo del zodíaco puede beneficiarse de un amuleto específico.
Marie explica que un amuleto es un objeto personal que se lleva a diario, diseñado para absorber la negatividad y transformarla en vibraciones positivas.
“Se recomienda dejarlos bajo la luz de la luna llena para purificarlos y recargarlos con nuestras buenas intenciones”, señala.
Aries
Piedra recomendada: cuarzo o rubí.
Amuleto: llave, para abrir puertas a nuevos proyectos y atraer abundancia.
Tauro
Piedra: esmeralda o jade.
Amuleto: colgante de media luna, protege las emociones y atrae fertilidad y abundancia.
Géminis
Piedra: topacio o ágata.
Amuleto: búho, para fortalecer cuerpo, mente y espíritu y atraer energías positivas.
Cáncer
Piedra: perla o piedra lunar.
Amuleto: ojo azul, aporta paz y protege del mal de ojo.
Leo
Piedra: ónix u ojo de tigre.
Amuleto: serpiente china del Feng Shui, brinda fortuna, protección y paciencia.
Virgo
Piedra: turquesa o turmalina negra.
Amuleto: ojo turco, ayuda a cumplir objetivos y aleja malas energías.
Libra
Piedra: topacio (cuarzo azul) o zafiro.
Amuleto: imagen del Sol, potencia creatividad, decisiones acertadas y amor.
Escorpio
Piedra: granate.
Amuleto: joyería de oro, favorece concentración y buena suerte en decisiones importantes.
Sagitario
Piedra: aventurina o lapislázuli.
Amuleto: hoja de laurel, aporta equilibrio, tranquilidad y atrae la suerte.
Capricornio
Piedra: zafiro u ónix.
Amuleto: hoja de abedul, limpia energéticamente y protege de la negatividad.
Acuario
Piedra: turquesa.
Amuleto: objeto con forma de pirámide, mantiene entusiasmo y conecta con energías elevadas.
Piscis
Piedra: amatista o aguamarina
Amuleto: imagen de un pez, atrae felicidad, prosperidad y abundancia en el amor.
El poder de los amuletos
Marie destaca que los amuletos no solo son piedras o símbolos, sino objetos cargados de intención personal, que ayudan a mantener la mente positiva y a abrir puertas hacia nuevas oportunidades. La elección del amuleto adecuado, junto con la consciencia de la propia energía y los ciclos astrológicos, puede amplificar la buena suerte y atraer bienestar.
Con esta guía, cada signo puede acercarse a la protección espiritual y a la fortuna diaria, combinando la astrología con la tradición de los amuletos, y recordando que la energía que proyectamos influye en lo que atraemos a nuestra vida.
