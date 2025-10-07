Dos hermanas hispanas arrestadas en Texas por presunta tortura contra una niña

Las hermanas Brenda y Tania García, residentes del condado de Montgomery, Texas, fueron arrestadas y acusadas de abuso físico y psicológico contra una niña de 12 años. Documentos judiciales revelan que la víctima fue golpeada, atada y estrangulada durante meses antes de lograr escapar el 30 de septiembre.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery, el abuso comenzó en marzo, cuando la niña fue llevada a vivir a la casa de Brenda García, donde también residía su hermana Tania.

Los detectives señalan que la menor fue golpeada con cinturones, cuerdas y palos, además de ser atada, cortada con tijeras y estrangulada en una vivienda ubicada en Goodman Road.

Los documentos judiciales reseñados por ABC13 relatan que Brenda habría estrangulado a la niña hasta dejarla sin aire, colocándole un cinturón en el cuello y diciéndole que “simplemente muriera”.

La víctima logró escapar

El 30 de septiembre, la menor se liberó de sus ataduras y escapó de la vivienda. Los agentes la encontraron con una herida infectada en la cabeza y lesiones en todo el cuerpo.

Ambas mujeres enfrentan cargos graves y se les impuso una fianza de $200,000 dólares a cada una. Además de los cargos por agresión y secuestro, Brenda García enfrenta un cargo adicional de grabación visual invasiva, por presuntamente tomar fotos de la niña desnuda.

Los investigadores informaron que la madre biológica de la víctima vive fuera del país y que la menor había estado bajo el cuidado de un tío en Houston, a quien la niña acusó de abuso sexual. Según el testimonio de la víctima, buscó ayuda de Brenda García, amiga del entorno familiar, pero terminó en un nuevo ciclo de violencia.

El Departamento de Servicios de Protección Infantil (CPS) había intentado ubicar a la menor, pero Brenda aseguró falsamente que la niña había regresado a Honduras con su madre.

Durante su entrevista con las autoridades, Brenda negó todas las acusaciones, asegurando que la niña “inventó” los hechos.

Próximos pasos judiciales

La oficina del fiscal del condado confirmó que la investigación continúa y que no se descartan más arrestos.

“En cuanto a cualquier otro arresto, la investigación está en curso y no podemos proporcionar más detalles por ahora para proteger la integridad del caso”, declaró un portavoz de la fiscalía.

Mientras tanto, el medio ABC13 informó que el tío de la menor también está siendo investigado, aunque no se han presentado cargos formales en su contra.

Sigue leyendo:

–Detienen a dos sujetos por exposición indecente en parque familiar de Houston

–Empleado del FBI en Houston arrestado por posesión de pornografía infantil

–Dos migrantes detenidos por accidente con moto acuática que mató a una candidata a cadete en Texas