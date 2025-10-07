Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de octubre de 2025

LEO

Prepárate porque la vida te va a sorprender con un giro de 180 grados. Vienen días en que vas a entender por qué tanto golpe y tanta lágrima; todo eso te hizo más fuerte, más sabio y más selectivo. Ya no eres la misma fiera de antes, ahora ruges con clase y sabes cuándo mostrar los colmillos. No esperes nada de nadie, ponte las pilas y enfoca tus energías en tus sueños, que los milagros no llegan sentados. En lo económico te vienen bendiciones y dinerito, pero no lo andes tirando en cosas que ni necesitas o en gente que ni lo vale.

Una persona se te va a querer pasar de lanza, pero esta vez no te va a agarrar dormido; vas a ponerla en su lugar con una elegancia que hasta la misma vida va a aplaudirte. Dios te pondrá pruebas grandes, pero tú vas a salir victorioso y con la frente en alto. Ya no cargues con culpas ajenas, quien se quiera ahogar en su veneno, que se hunda solo, tú ya no estás para andar rescatando a nadie.

Vienen días de mucha luz, de amistades sinceras y de ver quién sí está y quién nomás se arrima cuando brillas. En el amor, si tienes pareja, se vienen noches bien sabrosas y momentos de unión; si estás soltero, el amor se te anda acercando sigilosito, así que pélale el ojo. Cuida tu cuerpo y tu mente, porque te esperan etapas de prosperidad, paz y una dieta que sí va a funcionar si dejas de hacerte el loco con los antojos. Octubre te trae fortuna, amor y la oportunidad de volver a creer.

VIRGO

Ya te la hicieron y te la volverán a querer hacer, pero esta vez no te van a ver la cara. Has aprendido a poner límites y a cerrar puertas con llave y candado. Si en el pasado te dañaron, ahora la vida te enseña a distinguir a leguas quién viene con buenas intenciones y quién solo quiere chuparte la energía. Aguas con los tropezones, caídas y regresos tontos al pasado, que ahí ya no hay nada pa’ ti, ni amor, ni progreso, ni futuro.

Te ronda un viajecito o escapada que te vendrá como bálsamo al alma. También podrías recibir una propuesta medio traviesa, así que cuidado con andar encamándote con amistades, que tú te enamoras más rápido que canción de Arjona. En la comida bájale, porque podrías subir unos kilitos y después andas llorando en el espejo. Acuérdate que lo que fácil sube… cuesta bajarlo.

Traes buena vibra, encanto y un brillo que ni el sol. Pero no dejes que la decepción de otros te quite la sonrisa. Esta semana se revelan verdades y conocerás quién te apoya y quién nomás aplaude cuando te caes. Si estás soltero, prepárate, porque te viene un pegue bárbaro; vas a traer a más de uno babeando. Deja que las cosas fluyan sin forzar nada, que lo que es pa’ ti, ni aunque te quites, y lo que no, ni aunque te pongas.

Recuerda, Virgo, no todo lo que brilla es oro, y tú ya no estás pa’ andar puliendo hojalata. Aprende a disfrutar tu soltería y a reírte de la vida, que octubre viene cargado de oportunidades y de karma positivo pa’ quien te hizo llorar antes.

LIBRA

Octubre llega con noticias fuertes: embarazo, propuesta laboral o cambio familiar que te moverá todo el tablero, pero será para bien. La gente va a hablar, como siempre, pero tú deja que ladren, que eso solo significa que vas caminando. Has aprendido a no bajarte al nivel de nadie y a defender tu valor. Ya no te conformas con migajas, ahora quieres el pastel completo y hasta el plato.

Tu carácter ha sido tu maestro; gracias a él, hoy sabes poner límites y también cerrar ciclos con estilo. Una amistad podría terminar su relación y tú estarás tentado a opinar, pero aguas, porque te podrías meter en un lío de los buenos. Quédate calladito, que no todo lo que se sabe se dice.

Vas a empezar a desintoxicarte emocionalmente, a sacar lo viejo para que entre lo nuevo. Cuida tu corazón, Libra, porque últimamente lo traes medio descuidado. Vienen amores intensos, de esos que te sacuden el alma, aunque algunos sean de “una noche nada más”. No te sientas culpable, que a veces un buen revolcón también sana el espíritu.

El destino te tiene preparada una sorpresa divina, algo que te va a dar mucha fe y esperanza. Octubre será un mes de decisiones, de soltar, de renacer y de recordar que lo que no se cuida… se reemplaza. Así que ponte guapo o guapa, que tu encanto natural va a estar por las nubes.

ESCORPIÓN

Tú sí sabes lo que es levantarte del suelo con la corona chueca pero intacta. Se vienen días buenos y malos, pero tú, como siempre, vas a salir oliendo a victoria aunque pises el lodo. Has aprendido que la vida es como una rueda: unas veces arriba, otras abajo, pero siempre girando.

Ya no te desgastes por quien no te valora, ni pierdas el tiempo con quien te da lo que le sobra. Si tienes pareja, la relación se fortalece; si estás soltero, prepárate porque viene un amor que te va a mover el tapete y te va a poner a pensar si ya estás listo para algo serio. De hecho, hasta podrías tener una propuesta de compromiso o boda.

Tus cambios de humor son legendarios, y esta semana podrías andar medio bipolar. Cuida tus palabras, que podrías lastimar a quien más te quiere. Aprende a serenarte y a confiar; no todo el que se acerca te quiere fregar. Tu problema es que te haces películas sin haber visto el tráiler.

En lo laboral, podrían venir movimientos inesperados, así que no firmes nada sin leer bien la letra chiquita. Cuida tus gastos y no prestes dinero, que podrían no regresártelo. Este octubre te va a poner pruebas para medir tu paciencia, pero al final vas a cerrar el mes con estabilidad, brillo y la certeza de que quien se fue, lo hizo porque ya no encajaba en tu historia.

Tú sigue siendo esa mezcla peligrosa entre ternura y veneno, porque ahí está tu encanto, mi Escorpión.

ARIES

Ya deja de tropezarte con la misma piedra, porque esa piedra ya tiene tu nombre grabado. Vienen días de mucho trabajo, pero también de mucha claridad. Vas a entender para qué fueron esos tropiezos, y lo más importante: vas a dejar de ser esa persona que daba todo sin recibir ni las gracias. Ya no eres la misma mensa de hace unos meses, ahora te sabes valer y no te tiembla la mano para decir “no”.

Se vienen cambios grandes en tu trabajo o negocio, y si no estás atento podrías perder dinero por confiar de más. Ojo con eso. También podrías recibir una propuesta laboral que te pondrá de buenas y te recordará lo mucho que vales. Vienen viajes, nuevos planes y hasta la posibilidad de retomar un proyecto que habías dejado por flojera o miedo.

En el amor, si ya tienes pareja, vas a tener que ponerle aceite a la relación, porque se anda oxidando por tanta rutina. No todo es pasión, también hay que hablar y escuchar. Y si estás soltero o soltera, cuidado con ese corazón que se emociona con cualquier “hola” por WhatsApp, que luego terminas llorando por alguien que ni vale las lágrimas.

Tu cuerpo te está pidiendo atención; ponte al tiro con tu alimentación, haz ejercicio, y no te me deprimas por tonterías. Octubre llega para sacarte de lo viejo y traerte cosas buenas, pero depende de ti abrir la puerta. Recuerda que la suerte llega cuando uno se levanta del drama y se pone a actuar.

TAURO

Ya basta de estar dejando todo “pa’ después”, porque ese después nunca llega. Octubre te viene empujando a moverte, a decidir, a actuar. Si no tienes pareja, no te me pongas triste, al contrario, agradece que puedes dormir en paz sin andar rindiendo cuentas. Disfruta tu soltería, sal, diviértete y recuerda que el amor llega cuando uno anda oliendo a libertad, no a necesidad.

Buenas noticias vienen en camino: algo que esperabas desde hace tiempo por fin se acomoda, ya sea un pago, una oportunidad o un favor que hiciste y la vida te devuelve multiplicado. También podrías reencontrarte con familiares que no veías hace tiempo, y eso te traerá nostalgia, pero también alegría.

Ojo con los gastos y los antojos, que podrías quedarte corto de dinero por comprar cosas que ni ocupas. En la salud, evita los excesos y cuida tu descanso, porque podrías sentirte cansado sin razón. Pero nada grave, solo necesitas un respiro, un cafecito y un rato de chisme sano con quien te cae bien.

Tu sentido del humor será tu mejor arma estos días, y gracias a eso conquistarás corazones y oportunidades. Deja de llorar por quien no te lloró y enfócate en todo lo bonito que el universo te quiere dar. Recuerda, Tauro: lo que se va sin que tú lo corras, es porque el destino ya tenía mejores planes.

GÉMINIS

Tú no tienes remedio, pero por eso te queremos. Eres una novela con capítulos que nadie se quiere perder. En lo laboral, la rutina te está matando la inspiración, pero no es culpa del trabajo, es culpa tuya por no ponerle sabor. Si ya te hartó tu jale, empieza a buscar nuevas opciones, pero no sueltes lo que tienes hasta tener algo seguro. No te vayas de lo estable por una emoción pasajera.

En el amor, cuidado con confundir cariño con costumbre. Estás en un punto donde lo más importante eres tú, no esa persona que te tiene a medias. Si estás en pareja, es momento de hablar claro y exigir respeto; si estás soltero, aprovecha tu libertad para sanar y reencontrarte contigo.

Podrías atravesar días con incertidumbre por dinero, pero saldrás adelante si aprendes a ahorrar. No todo lo que brilla en redes es felicidad, así que deja de compararte con los demás. Vienen sueños cumplidos, pero a su tiempo, así que paciencia.

En temas del corazón, podrías vivir momentos de mucha pasión y deseo; hasta se ve la posibilidad de un embarazo o una noticia similar cerca de ti. Todo indica que algo nuevo nacerá: puede ser amor, un proyecto o una ilusión que habías dejado morir. Octubre te enseña a soltar lo que te pesa y quedarte solo con lo que te hace sentir vivo. A veces perder también es ganar, y tú lo vas a entender clarito.

CÁNCER

Traes el corazón sensible como bolillo recién horneado: calientito y tierno. Pero aguas, porque no todos merecen tu cariño ni tus confidencias. Hay gente cerca que sonríe de frente y muerde por la espalda. Aprende a callarte lo que el corazón te grita, porque si lo cuentas, los envidiosos te pueden cebar los planes.

Una amistad cercana podría meterse en líos legales o laborales; apóyala si puedes, pero sin cargar con problemas que no son tuyos. Vienen días de introspección y algo de escasez económica, pero no te me paniques, que es pasajero. A veces la vida te aprieta nomás pa’ que aprendas a no gastar en puras fregaderas.

También podrías andar con el ánimo bajo, pero no te me deprimas, porque todo pasa. La vida te pondrá frente a una oportunidad que cambiará tu suerte si te atreves a tomarla. En el amor, no te conformes con migajas. Quien te quiera, que se lo gane, y si no, que se forme.

En la salud, cuida tus nervios y tu estómago; deja los irritantes y los corajes, que eso solo te inflama hasta el alma. Octubre viene para empujarte a soltar lo que te hace daño y abrazar lo que te da paz. Tú no naciste para andar mendigando cariño, sino para que te admiren hasta tus defectos.

PISCIS

Otra vez andas nadando entre recuerdos y emociones que ni tú entiendes. Es momento de ponerle orden a tu cabecita y dejar de cargar con amores del pasado que solo sirven para echarte sal en la herida. Si alguien te dejó, agradece, porque te quitó peso y te abrió espacio para algo mejor.

Un dolorcito en la espalda o las piernas podría fastidiarte, pero es señal de que has estado cargando más de lo que te toca. Cuídate y date tiempo para ti, que tu cuerpo no es burro de carga. En el amor, cuidado con esos exes que regresan como si nada, porque no vienen a amarte, vienen a ver si todavía los necesitas. Y tú, que de corazón blando tienes todo, podrías caer en la misma trampa de siempre.

Deja la flojera y ponte las pilas con tu cuerpo criminal, porque lo has descuidado y luego andas llorando frente al espejo. Vienen nuevas oportunidades, pero te toca moverte y creer en ti. Tu humor anda medio de la fregada y podrías lastimar con palabras sin darte cuenta, así que cuenta hasta diez antes de soltar la lengua.

Evita los irritantes, el café en exceso y las desveladas, que tu estómago anda sensible. Si un proyecto se retrasa o no se da, no te agüites, porque el universo está reacomodando todo para algo mucho mejor. Octubre te enseña que lo que se va, deja espacio para lo que sí te hará feliz. Ya deja de pensar tanto y fluye, mi Pez, que la vida es más fácil cuando no te ahogas en tus propios sentimientos.

ACUARIO

Siempre queriendo cambiar el mundo pero olvidando arreglar tu propio desmadre. Este octubre te grita que ya te valores, que no naciste pa’ andar mendigando amor ni rogando atención. Quien te quiera, que se lo gane. Si esa persona te hace sufrir más de lo que te hace reír, es momento de decir “next” con la frente en alto.

Si tienes pareja, podrías atravesar unos días medio tensos, pero recuerda que el amor no siempre es miel sobre hojuelas. Aprende a escuchar y a ponerte en los zapatos del otro, porque no todo gira a tu ritmo. Y si estás soltero o soltera, prepárate para un encuentro que te va a dejar temblando —en el mejor sentido— con una amistad que podría encender pasiones, pero no sentimientos. Disfrútalo sin clavarte, que no todo revolcón necesita un anillo.

Cuida tu alimentación, porque podrías enfermarte por comer algo en mal estado; deja de andar tragando en la calle y mejor cocina tú, que lo tuyo es improvisar, pero no en la cocina. En lo laboral, vienen oportunidades para crecer, pero tendrás que dejar la indecisión y atreverte a decir “sí”.

Tu orgullo a veces te cierra puertas, así que bájale tantito a la soberbia. Aprende a perdonar, no por ellos, sino por ti, porque cargar rencores te roba la paz. Octubre será tu mes para sanar, reírte de lo que antes te dolía y volver a ser esa versión loca, libre y encantadora que todos aman.

CAPRICORNIO

Tú siempre queriendo tener el control de todo, pero el amor no se controla, se vive. No es que el amor no se haya hecho para ti, es que desconfías tanto que lo ahuyentas. Ya bájale tres rayitas a esa coraza y permite que alguien entre, aunque sea un poquito.

Si estás soltero, disfrútalo sin culpa, no naciste para andar dando explicaciones. Pero si ya tienes pareja, recuerda que el respeto y la comunicación son la base; deja de querer tener siempre la razón, porque podrías alejar a quien más te quiere. Una amistad podría confundirse contigo y desarrollar sentimientos, así que sé claro desde el inicio para no lastimar a nadie.

Viene una rachita económica buena, podrías recibir dinero extra o salir de una deuda que te traía preocupado. Pero no te emociones, no es pa’ gastarlo en tonterías ni en quedar bien con nadie; guárdalo, que más adelante lo vas a necesitar.

En la salud, cuida el sueño y los dolores musculares, porque tu cuerpo anda resentido del estrés. Emocionalmente te costará soltar viejas heridas, pero octubre será el mes ideal para cerrar ciclos y empezar de cero. Recuerda, Capricornio: quien se ausenta, se olvida; y quien no te busca, que ni te encuentre. Tú sigue construyendo tus metas, que lo que está destinado a ti llegará sin forzarlo.

SAGITARIO

Tú y tus impulsos… quieres todo rápido y sin esperar, y por eso te frustras. Pero este octubre viene a enseñarte que lo bueno tarda, y lo que tarda, vale más. Tus proyectos van por buen camino, pero te falta constancia. No te rindas justo cuando ya casi logras lo que tanto soñaste.

En el amor, ya deja de fingir que todo va bien si en el fondo sabes que no. Si no sientes amor, di adiós con dignidad, no te ates a lo que ya no vibra contigo. Amistad cercana podría empezar a sentir cositas por ti, así que define bien los límites antes de provocar enredos. También podrías tener una aventura de esas que te dejan temblando las piernas y el alma, pero sin compromiso, así que vive el momento y no te claves.

Si tienes pareja, cuidado con tu lengua filosa, porque podrías decir cosas que hieran y después te arrepientas. Los celos y las inseguridades no te sirven de nada, así que respira y confía, o de plano replantea la relación.

En el trabajo, evita chismes y malos entendidos; tu nombre podría sonar en un conflicto, pero si te mantienes al margen, todo se aclarará. En lo económico, te vienen pagos atrasados y posibles ganancias extra, pero también tentaciones para gastarlo todo. Piensa antes de comprar lo que no necesitas.

Recuerda, Sagitario, que la libertad es tu bandera, pero el compromiso también es parte del crecimiento. Octubre te reta a madurar sin perder tu chispa. Deja de temerle al amor y atrévete a vivir sin filtros, que la vida no espera y tú naciste pa’ disfrutarla, no pa’ sufrirla.