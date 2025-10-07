J.D. Vance publica su primer TikTok como vicepresidente y promete compartir algunos memes

James David Vance publicó su primer TikTok desde que asumió su rol como vicepresidente de la nación y les prometió a sus seguidores mantenerlos informados de lo que ocurre en la Casa Blanca y también algunos memes.

La amenaza de desactivación en Estados Unidos que experimentó la aplicación de origen chino durante la administración de Joe Biden, parece haber quedado atrás, pues al igual que millones de personas en los 52 estados que gobierna, a Donald Trump y algunos de sus colaboradores les agrada compartir videos a través de ella.

Después de nueve meses de mantenerse inactivo en TikTok, J.D. Vance decidió volver a utilizar la aplicación para reconectar con sus partidarios aprovechando que el gobierno se mantiene cerrado ante la falta de un acuerdo en el Senado para aprobar un el proyecto de ley a corto plazo de financiamiento.

J.D. Vance es considerado uno de los aspirantes a la candidatura presidencial republicana en 2028. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Mediante un video de relanzamiento, el republicano de Ohio exhortó a sus seguidores a no perderse ninguno de los contenidos que pronto comenzará a compartirles para mantenerlos informados sobre el acontecer político, pero quizá no tan formalmente como suele hacerse en otros canales de comunicación.

“Soy J.D. Vance. Solo quería avisarles que estamos relanzando la página de TikTok del vicepresidente. Me dio un poco de pereza estos últimos meses. Estaba concentrado en mi trabajo como vicepresidente, no tanto en TikTok. Eso está a punto de cambiar, así que síganme.

Los mantendremos informados sobre lo que sucede en la Casa Blanca y los asuntos de estado. Les mantendremos informados sobre la actualidad política, quizás con algunos memes de sombreros, pero sígannos y esperamos conectarnos en TikTok. Nos vemos entonces”, señaló.

@jd Glad to be back on TikTok thanks to President Trump! Follow along here for more updates from the White House, and maybe even some sombrero memes ♬ original sound – J.D. Vance

Una grabación anterior de J.D. Vance compartida horas previas a las elecciones presidenciales efectuadas en noviembre, alcanzó 46.9 millones de visualizaciones.

A partir de dicha experiencia, el segundo hombre de mayor poder en la Casa Blanca pretende fortalecer su popularidad ante la ciudadanía, pues es considerado una posible opción para buscar la presidencia en 2028 y al ya tener 2.8 millones de seguidores en TikTok eso podría significarle una gran ventaja.

De hecho, diversos analistas políticos atribuyen el triunfo de Donald Trump al poder de convocatoria que despertó su candidatura entre los votantes acostumbrados a consumir los videos difundidos a través de la aplicación china, lo cual también parece tener muy claro Vance.

