Pronóstico del tiempo en San Antonio para este martes 7 de octubre

Si vives en San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el tiempo este martes 7 de octubre. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio se prevén nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 93 grados Fahrenheit (34ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 72 grados Fahrenheit (22ºC) al caer la noche. También se espera un viento del este, que rondará los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 43%.

La presión atmosférica media será de 1013.0 hPa, una medición que irá constante. El amanecer será a las 07:30 h y el crepúsculo será a las 19:13 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 10%. La temporada de lluvias en San Antonio inicia de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se esperan nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 75 y los 93 grados Fahrenheit (24 y 34ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe conocida por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La Ciudad del Río posee un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

Durante el verano, los termómetros pueden ascender hasta los 100° F, por lo que es importante protegerse de la deshidratación y no salir a la calle durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y llevaderas, con una media de unos 50° F.

