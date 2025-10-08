Acusan a maestra de Kentucky de exhibirse desnuda ante un estudiante y planear un encuentro íntimo

Una maestra sustituta enfrenta cargos criminales en Kentucky tras ser acusada de mantener comunicación electrónica inapropiada con un estudiante menor de edad, para presuntamente organizar un encuentro sexual.

Krystal Sims, residente de Cave City, fue arrestada por agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Barren luego de que se revelara una grabación en la que supuestamente solicita al menor reunirse con ella. La acusación formal indica que utilizó medios electrónicos para procurar o promover actividades sexuales con un menor, un delito grave que podría conllevar hasta cinco años de prisión.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por medios como WCLU y People, el incidente comenzó cuando Sims trabajaba como maestra sustituta en una escuela no identificada del condado de Barren. El estudiante, cuya edad no ha sido divulgada, afirmó que tras coincidir con Sims en el aula, se mantuvieron en contacto mediante la aplicación Snapchat.

Poco después de aceptar la solicitud del menor en la red social, ambos habrían comenzado a planear un encuentro sexual en Cave City, a unos 145 kilómetros al norte de Nashville, Tennessee.

Según la citación judicial, el menor grabó una llamada telefónica con Sims en agosto, en la que una mujer —presuntamente Sims— le pregunta si irá a reunirse con ella. Posteriormente, los dos habrían tenido una videollamada no grabada, durante la cual Sims supuestamente apareció desnuda en la ducha. El estudiante dijo a los detectives que otras personas presentes en la habitación también vieron la videollamada.

El detective que lidera el caso se reunió con el menor tras recibir información de que Sims había intentado concretar un encuentro sexual. La grabación fue reproducida durante esa entrevista.

Sims fue interrogada el mismo día por las autoridades. Admitió que la voz en la grabación era suya, pero negó haber tenido contacto físico con el estudiante. Alegó que accedió a encontrarse con él solo para que pudiera disculparse por su conducta en clase, y aseguró que nunca se vieron fuera del entorno escolar.

Sims también declaró que varios estudiantes varones intentaron agregarla en redes sociales mientras era maestra sustituta, pero que no aceptó sus solicitudes. Sin embargo, en este caso sí habría aceptado la del menor involucrado.

Fue detenida y trasladada al Centro de Detención del Condado de Barren, y más tarde liberada tras pagar una fianza en efectivo de $25,000 dólares. El abogado defensor de Sims, Travis B. Lock, indicó que su clienta se declarará no culpable y señaló que “hay mucha más información que la que se ha hecho pública hasta el momento”.

