Maestra de Wisconsin se declara culpable de mantener relación inapropiada con un niño de 11 años

Una exmaestra de una escuela primaria del oeste de Wisconsin se declaró culpable de los cargos derivados de una relación inapropiada que mantuvo con un estudiante.

Madison Bergmann, de Lake Elmo, Minnesota, se declaró culpable de dos cargos de conducta sexual inapropiada y un cargo de incitación a la delincuencia infantil, según documentos judiciales.

El tribunal aceptó la declaración de culpabilidad de Bergmann y desestimó todos los demás cargos contra la joven de 25 años. Su sentencia está programada para el 22 de diciembre.

A la acusada se le desestimaron varios cargos adicionales, incluyendo agresión sexual en primer grado a un menor, uso de una computadora para facilitar un delito sexual infantil, exposición de un menor a descripciones dañinas y cargos adicionales de conducta sexual inapropiada por parte del personal escolar e incitación a un menor, según los registros.

Bergmann renunció a su puesto como maestra de quinto grado en la Escuela Primaria River Crest en Hudson, Wisconsin, en mayo del año pasado después de que los padres de la víctima, de 11 años, y posteriormente las fuerzas del orden, descubrieran mensajes de texto preocupantes entre ambos. La víctima había sido alumna de Bergmann.

El abuso que sufrió el niño quedó al descubierto cuando la madre del estudiante de quinto grado escuchó a su hijo hablando por teléfono con la maestra, según su denuncia penal.

Tras revisar el teléfono del niño, sus padres descubrieron mensajes lascivos entre ambos, en los que se hablaba de varios encuentros dentro del aula, durante el almuerzo o después de clases.

Supuestamente, la maestra le dijo al niño cuánto disfrutaba que la tocara y se besara. El padre del niño, enfurecido, irrumpió en la escuela con copias impresas de las conversaciones, según informaron las autoridades.

Cuando la policía registró el aula de Bergmann, encontró una carpeta con el nombre de la víctima que contenía notas de amor escritas a mano en las que hablaban de cuánto se besaban.

Se suponía que se casaría en julio de 2024, pero la boda fue cancelada. Las atroces acusaciones sorprendieron al futuro novio, Sam Hickman, según informó The New York Post.

En una de las útimas cartas, Bergmann escribió: “Una de mis primas está en quinto grado y no me imagino a un hombre hablándole como nosotros. Sé que tenemos una relación especial y te quiero más que a nadie en el mundo, pero tengo que ser adulta y parar”, dicen los cargos.

