Madre casada y maestra de Ohio se declaró culpable de abusar de una de sus alumnas de 13 años

Una maestra en Ohio se declaró culpable de 21 cargos de abuso sexual contra una estudiante menor de edad, en un caso que ha conmocionado a la comunidad escolar de Shelby.

Se trata de Stefanie Erin Kellenberger, maestra de inglés de sexto grado que admitió haber abusado de la niña en su casa durante 18 meses. Según el expediente judicial del Tribunal de Causas Comunes del condado de Richland, la mujer se declaró culpable de cuatro cargos de agresión sexual (delito grave de tercer grado) y 17 cargos de conducta sexual ilegal con un menor, delitos que conllevan penas severas en Ohio.

Los fiscales le ofrecieron dos opciones: 12 años de prisión o 15 años con posibilidad de libertad condicional tras 10 años. La acusada eligió la segunda opción y aceptó el acuerdo.

En sus redes sociales, Kellenberger se describe a sí misma como “esposa, madre y maestra”, pero comenzó a manipular a la estudiante menor de edad en febrero de 2020, según dijo la fiscalía ante el tribunal, señaló The Mansfield News Journal.

El fiscal adjunto del condado, Bryan Dove, explicó que la relación ilícita comenzó cuando la víctima tenía menor edad de la considerada “de consentimiento” y continuó hasta cumplirla.

“La relación continuó hasta la edad de consentimiento en Ohio”, precisó. El juez Brent Robinson señaló que los crímenes se extendieron hasta octubre de 2021.

Renunció tras ser descubierta

Durante la audiencia, el abogado de Kellenberger, James Mayer III, argumentó que “el consentimiento nunca fue un problema en este caso, solo la edad”. El juez preguntó al fiscal: “Entonces, ¿el estado está diciendo que no hubo uso de la fuerza?”, a lo que el fiscal respondió: “Correcto, señoría. No se hizo uso de la fuerza”, señala The New York Post.

La maestra fue suspendida en febrero de 2024 y renunció en octubre del mismo año, tras salir a la luz el caso. El superintendente Michael Browning explicó en una carta a los padres que “fue inmediatamente suspendida de la escuela y no ha tenido contacto con estudiantes ni personal desde que comenzó la investigación”, de acuerdo con People.

Por su parte, la víctima solicitó que la exprofesora pasara tres años en prisión, y expresó alivio por el acuerdo, aunque el juez consideró que la sentencia debería ser más severa.

Dove dijo al juez que la víctima está aliviada de no tener que testificar, “por eso llegamos a este acuerdo con el acusado”.

Como parte del acuerdo, Kellenberger estará sujeta a cinco años de supervisión tras su liberación, deberá registrarse como delincuente sexual de nivel 3, el más grave, cada 90 días de por vida, y usarán vigilancia electrónica hasta su sentencia prevista para principios de octubre.

Además, se le prohibió tener contacto con menores, evitar futuras conductas delictivas y perderá para siempre su licencia de enseñanza.

Sigue leyendo:

– Maestra de escuela cristiana en Alabama arrestada por tener relaciones sexuales con una estudiante.

– Maestra de Pennsylvania es acusada de tener relaciones con estudiante en casa de sus padres.