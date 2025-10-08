Drift: ¿Cuál es el verdadero motivo por el que el control de tu consola actúa como si tuviera vida propia?

Cuando agarras tu control para comenzar esa partida que tanto esperabas, no siempre está todo bajo tu mando. A veces, sin que lo notes, tu personaje empieza a moverse solo, sin que toques nada. Es como si el controlador tuviera una mente propia, y justo en ese momento crítico, ese movimiento inesperado te juega una mala pasada.

Eso que estás experimentando se llama drift, y aunque pueda sonar a jerga técnica o problema menor, en realidad es un dolor de cabeza que afecta a miles de gamers en todo el mundo. Este problema no discrimina y está presente tanto en los controles de las consolas de Sony como en las de Xbox, alterando la forma en que juegas y, en muchos casos, arruinando la experiencia.

¿Qué es el drift en los mandos de consola?

El drift es un error técnico que ocurre en los sticks analógicos de los controles. Básicamente, el stick empieza a enviar señales equivocadas, haciendo que tu personaje o la cámara en el juego se muevan solos, aunque no estés tocando el mando. Esto sucede porque el potenciómetro, un sensor dentro del stick que detecta su posición, se desgasta, se ensucia o simplemente falla, y deja de reconocer su posición neutra correctamente.

No importa si tienes un mando DualSense de PlayStation 5 o un control de Xbox Series X; el drift puede aparecer en cualquier mando tras un uso prolongado o por motivos de fabricación. De hecho, es uno de los problemas más reportados en las comunidades gamer de ambas plataformas.

¿Cómo afecta el drift tu forma de jugar?

Cuando el drift aparece, tu control deja de ser confiable. Lo que antes era una experiencia fluida y precisa, se convierte en un caos. En cualquier tipo de juego, pero especialmente en shooters, títulos de carreras o aventuras que demandan movimientos exactos, el drift puede hacer que pierdas partidas o niveles enteros.

El control empieza a ‘actuar solo’, haciendo que incluso sin tocar nada, tu personaje se mueva hacia un lado, que la cámara gire sin control o que haya desplazamientos no deseados. Esto cansa a cualquiera y obliga al jugador a estar ajustando constantemente su estilo o a buscar soluciones temporales, lo que claramente afecta la diversión y la competitividad del juego.

Problemas en consolas Sony y Xbox: ¿Por qué es tan común?

Tanto Sony como Microsoft han recibido un aluvión de quejas sobre drift en sus mandos. En el caso de Sony, los mandos DualShock 4 y DualSense han sido señalados como protagonistas de este problema poco después de su lanzamiento. Xbox no es la excepción, con reportes similares en sus controles de la Serie X|S.

La causa común es el desgaste de los componentes internos, acumulación de polvo y residuos, y a veces la fabricación misma. Aunque algunos intentan mitigar el problema con trucos caseros como limpiar con aire comprimido o realizar ciertos movimientos con el stick, estas soluciones solo son temporales. La forma más efectiva termina siendo la reparación o reemplazo del mando, lo que puede implicar gastos adicionales o tiempo sin jugar.

Actualmente, ambas compañías ofrecen garantías, pero la gran cantidad de afectados y la comodidad de envío y atención puede variar según el país y la región, generando cierta frustración entre usuarios.

El drift es un problema real que puede estar cambiando la forma en que muchos disfrutan sus juegos favoritos. Ya sea en una consola Sony o una Xbox, si tu control empieza a comportarse raro y tus personajes se mueven solos, no subestimes este fenómeno. Es un asunto técnico, pero con un gran impacto en la experiencia gamer, digno de conocer y estar atentos para buscar soluciones a tiempo.

