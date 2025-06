Sony prepara actualización que cambiará la forma en la que utilizas tu mando

Sony ha encendido la chispa del hype al anunciar, vía sus redes sociales, que está trabajando en una actualización para la PS5 que permitirá a su mando DualSense conectarse simultáneamente a múltiples dispositivos. Hasta ahora, sólo se podía emparejar con uno: o la PS5, o tu PC, o el móvil, etc. Eso significaba andar reconfigurando todo cada vez que cambiabas de plataforma. Pero este cambio llega para eliminar ese engorroso proceso que muchos conocemos demasiado bien.

Según Sony, la novedad se lanzará “más adelante este año”. No hay fecha exacta, pero se espera que suceda antes de que acabe 2025, algo que sin duda muchos fans van a agradecer. ¿La gran ventaja? No volver a emparejar cada vez que cambies de usar el DualSense en la PS5 a tu PC, móvil, Mac o incluso Apple TV. Esto también abre la puerta a un uso más fluido para quienes aprovechan Remote Play, PS Now o simplemente quieren jugar en múltiples dispositivos sin complicaciones técnicas.

¿Cómo funcionará esta función y qué dispositivos se beneficiarán?

Aunque Sony aún no ha soltado todos los detalles técnicos, lo que sí ha confirmado es que el objetivo es permitir que un mismo mando recuerde varios dispositivos y pueda conectarse rápidamente al que elijas, sin tener que desvincular manualmente el anterior. Algunos medios especializados especulan que se utilizará algún tipo de conmutación rápida de perfiles o reconocimiento inteligente del dispositivo activo.

Esto es algo que los mandos de Xbox ya hacen desde hace años, y que también se puede ver en algunos mandos third-party como los de 8BitDo. La diferencia ahora es que Sony lo integrará de forma oficial en el DualSense, sin necesidad de apps o configuraciones externas.

¿Y qué dispositivos aprovecharán esta novedad? La lista es larga: PS5, PC con Windows, Mac, móviles Android, iPhone, iPad, Apple TV, y probablemente cualquier equipo con soporte Bluetooth. Incluso algunos usuarios ya están especulando con la posibilidad de que el soporte se extienda al PS VR2, lo que sería una enorme mejora para quienes usan el visor tanto en consola como en PC mediante mods o software compatible.

¿Por qué ahora y por qué nos emociona tanto?

Hay varias razones por las que esta actualización llega en el momento perfecto:

La movilidad del gaming ha cambiado: Muchos jugadores ya no están atados a una sola pantalla. Con Remote Play, servicios de juego en la nube y el auge de los portátiles gamers, cada vez más personas usan su DualSense en distintos entornos.

La competencia ya lo ofrece: Xbox ha sido más flexible en este aspecto desde hace tiempo. Poder cambiar de consola a PC con solo presionar un botón es algo muy valorado por los usuarios. Sony no podía quedarse atrás.

Ahorro de tiempo y frustraciones: No tener que hacer todo el ritual de desemparejar y volver a vincular ahorra minutos (y dolores de cabeza) cada vez que cambias de dispositivo. Es una mejora pequeña, pero con gran impacto diario.

Mayor vida útil del mando: Menos reconexiones, menos riesgo de errores o desconexiones forzadas. A largo plazo, esto también podría significar menos desgaste para el hardware.



Además, hay una cuestión de comodidad pura: si estás jugando en tu PS5 y luego quieres ver algo en tu iPad mientras usas el DualSense como control remoto o jugar algo rápido en Steam desde tu laptop, el cambio debería ser tan sencillo como presionar un botón. Eso es lo que esta actualización busca conseguir.

Sony todavía no ha aclarado si esta actualización vendrá dentro de una beta para usuarios registrados en el programa de pruebas de PS5, pero siguiendo el patrón de otros lanzamientos, es probable que así sea. La comunidad está más que dispuesta a probar la función y dar feedback, especialmente si implica ahorrar tiempo y mejorar la experiencia general.

