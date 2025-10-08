Horóscopo de hoy de Nana Calistar 08 de octubre de 2025

LEO

Ya no te me andes bajando la luna por quien ni una velita te prende, mi ciela. Este octubre viene con un aire de renovación que te va a dejar con la melena al viento y el orgullo bien peinado. Es momento de agarrar el toro por los cuernos y de no cambiar ni un pestañeo por alguien que no vale ni la mitad del rimel que usas. Vienen tiempos de grandes giros, de esos que el universo manda cuando ya aprendiste a los fregadazos lo que no era para ti.

La vida te pondrá en una nueva etapa bien perra, llena de oportunidades, cariño y gente que sí sabe lo que vales. Pero aguas con tu lengua, que si hablas de más te vas a meter en líos de telenovela barata. Empieza de cero con tus amistades, limpia el círculo y deja solo a los que te suman, no a los que nomás te usan. Si tienes pareja, una noticia los unirá como engrudo, pero también sacará del camino a alguien que nomás estaba estorbando y queriendo meter su cuchara donde nadie la llamó.

Una amistad te soltará una noticia que te va a sacar de tus casillas, pero ni te sulfures, tú bien mona y sonriente, deja que se envenenen solos con su propio veneno. Se cancela un viajecito o salida, pero no te me agüites, porque lo que no fue en este octubre será en noviembre y con más brillo. En el amor vienen cambios fuertes, posible ruptura o final de un ciclo que ya no daba para más. Pero prepárate, porque en ese cierre aparece alguien nuevo, de energía muy parecida a la tuya, que te hará sentir que la vida todavía tiene trucos bonitos bajo la manga. Días de bipolaridad intensa, entre querer abrazar y mandar al carajo, pero tranqui, que pronto se equilibra tu fuego interior.

VIRGO

Ya no te me hagas chiquito o chiquita frente a nadie, porque tú vales un potosí y medio. En este octubre el universo te va a poner un espejo para que veas lo fregón que eres, pero también pa’ que notes las mañas que debes dejar atrás. Despabílate y ponte perra con tus sueños, que nadie los va a cumplir por ti, y mucho menos quien ni su cama tiende.

Deja de andar criticando todo lo que se mueve, que ese hábito nomás te mete en enredos y chismes que luego te quitan la paz. Cuida tus pasos, porque podrías tener golpes o caídas tontas que se pueden evitar. Un familiar se enferma, pero nada grave, solo un sustillo. Te llega un chisme gordo sobre una amistad y la noticia de un embarazo cercano que te dejará con el ojo cuadrado.

Cierra ciclos, Virgo, ya no arrastres proyectos que no te prenden ni te llenan. Dedícate a lo que te mueve el alma. Cuídate del amor de una noche, que ese te dejaría con el alma despeinada. Se te va a caer la venda de los ojos sobre alguien de tu familia o una amistad que resultó más falsa que billete de tres pesos. No hables de tus planes, sé más reservado, porque hay gente que solo se acerca para sacar información y luego torcerte.

En lo laboral, vienen movimientos importantes, sobre todo con trámites o documentos que por fin se resolverán. Octubre te trae la oportunidad de sanar heridas viejas y aprender a ponerte en primer lugar sin culpa. Recuerda, mi reina o mi rey: quien no te da paz, no te merece ni en visto.

LIBRA

Vas a tener la oportunidad de corregir esa conducta que nomás te está dejando estancado, mi criatura celestial. Este octubre llega con cambios fuertes, madurez y una sacudida de realidad que hará que esa pend…ejez que a veces te domina, empiece a ceder. Prepárate para ajustes en un negocio que traías en mente y para la llegada de alguien que te revolverá el corazoncito.

Pon atención a tus sueños, Libra, porque uno de ellos está por cumplirse si te aplicas y dejas de estar posponiendo. Cuidado con caricias falsas o promesas dulzonas, que hay quien solo quiere jugar. Viene una oportunidad de negocio o sociedad que te puede dejar buenas ganancias, así que abre bien los ojos y las manos.

Tu imagen va a ser importante estos días, cuídala, que podrías dar de qué hablar si te dejas llevar por arranques. Y ojo: una persona de lejos te andará buscando con buenas intenciones, alguien que puede darte calma y ese cariño estable que tanto necesitas. Si te dejas fluir, podrías empezar una relación seria y bonita.

Te invadirán recuerdos y sueños premonitorios, incluso relacionados con pérdidas o despedidas familiares. Pero tranquila, todo tiene su razón divina. No te ahogues en nostalgias, ni conviertas la tristeza en rutina. Aprende a soltar, porque lo que viene vale más que lo que se fue. Octubre es un mes para equilibrar tu balanza y recordar que la justicia divina no falla: a quien te lastimó, la vida ya lo tiene en lista de espera.

ESCORPIÓN

Cuida tu lengua, escorpión venenoso o venenosa, porque podrías decir algo que te haga quedarte sin aliados. Este octubre viene con chismes a la orden del día, así que mide tus palabras antes de abrir la boca. Si tienes pareja, controla tus celos y esas novelas que te armas solito, que no hay necesidad de hacer drama donde no hay.

Te enterarás de algo de un ex amor que te va a dejar pensativo o con el corazón medio revuelto, pero ya no te claves, eso ya fue capítulo cerrado. Ponte a trabajar en tus metas, que los frutos están por caer. Amores imposibles podrían hacerse posibles y un cambio de look o de ropa te dará ese levantón que te hacía falta.

Ten cuidado con dos personas que se dicen tus amigas pero están armando complot. No las confrontes todavía, solo obsérvalas y deja que solitas se enreden en su veneno. Aprende a cambiar por gusto propio, no por querer caerle bien a nadie.

Ya no te humilles, ya no ruegues, porque tú no naciste para ser plato de segunda mesa. Los próximos días serán luminosos y llenos de alegría, vas a sentir cómo vuelve la esperanza a tu vida. Si tu pareja te provoca pleito, no caigas en la provocación, que en menos de dos semanas el destino te traerá una sorpresa tan buena que te hará olvidar cualquier disgusto. Octubre será tu mes de renacimiento: te toca brillar con fuerza y dejar claro que cuando el escorpión se levanta, nadie lo tumba.

ARIES

Hay días en los que te me pierdes más que calcetín en lavadora, mi vida. Ya basta de andar dando vueltas sin rumbo, pon las cartas sobre la mesa y decide qué camino tomar, que el universo está esperando verte moverte. Este octubre viene con la energía perfecta para recomenzar, pero si sigues lamentándote por lo que no fue, lo que viene no te va a encontrar.

Deja de fingir sentimientos por quien ni sabe agradecerte una sonrisa. Aprende a quererte tú primero y a mandar a la fregada lo que no te da paz. La suerte se va a poner de tu lado, sobre todo si te animas a probar en juegos de azar o ventas, porque podrías llevarte una sorpresa. Ya deja de pensar tanto en el pasado, Aries, esa persona ya tuvo su oportunidad y la desaprovechó. No te atontes, que el destino te está ofreciendo nuevas oportunidades que pueden darte una vida mucho más estable y alegre.

Vienen días en que vas a sentirte más sensible que aguacate maduro, pero no dejes que los sentimientos te ganen. Endurece el corazón lo suficiente para no llorar por lo que no vale la pena. No andes contando tus planes, que hay ojos y bocas llenos de envidia alrededor que nomás están esperando verte tropezar.

Una amistad muy pegada a ti intentará sacarte información; aguas, que podrías confiarte y terminar embarrado en chismes ajenos. Si te concentras en tus metas, el mes cerrará con un logro que te levantará el ánimo y el ego. Octubre te pide valentía, pero también discreción. Quien te quiere, te acompaña; quien no, que se aparte del camino.

TAURO

Vas a tener el corazón hecho nudo, mi ciela, porque dos amores podrían ponerte en jaque y hacerte dudar de lo que realmente sientes. Pero recuerda: no todo lo que brilla es oro, y a veces lo que parece amor eterno nomás es calentura disfrazada. Octubre llega para abrirte los ojos y ayudarte a liberarte de la rutina que te tenía atorado en lo mismo de siempre.

Deja de esperar que alguien más te dé la felicidad que puedes construir tú solito. La vida te va a dar una lección fuerte, pero justa: quien no te valora se va solito, y quien te ama de verdad se queda sin que lo pidas. Puede que reaparezca un amor del pasado queriendo arreglar las cosas, pero tú ya no eres el mismo ni la misma de antes. Agradece, pero no retrocedas.

Estás en la antesala de cumplir metas grandes, así que no dudes de ti. Si tienes pareja, vienen momentos bonitos, con sorpresas que te harán sentir querido de verdad. Pero si no tienes compromiso, no te metas en camisa de once varas con alguien que ya trae historia, porque ese tipo de telenovelas nunca acaban bien.

Un familiar te pedirá consejo, y aunque te costará morderte la lengua, dirás exactamente lo que necesita oír. Cuida tu dinero, porque te llegará un dinerito extra que te convendrá invertir o usar en un viajecito que te despeje la cabeza.

Tauro, este mes te pide paciencia y equilibrio. No explotes por tonterías ni cargues culpas que no te pertenecen. Vienen nuevos comienzos, amistades que te devolverán la fe en la gente y un proyecto de casa o carro que puede volverse realidad si no flojeas. No abuses de los excesos, que podrías decir algo de lo que luego te arrepientas.

GÉMINIS

No descuides tus sueños, mi doble cara favorita, porque hay gente que no soporta verte brillar y te envidia hasta el aliento. Octubre te pondrá a prueba para que aprendas a confiar en ti y no en lo que otros te prometen. El insomnio andará fuerte, así que relájate, desconéctate un poco y no le des tantas vueltas a lo que no puedes cambiar.

Una persona se decepcionó de ti, pero no te flageles, cada quien da lo que puede y tú diste de más. No trates de aparentar lo que no eres solo por encajar en círculos donde no perteneces. A partir de mediados del mes, tu actitud cambia, verás la vida más clara y positiva.

No te tomes tan a pecho los chismes, recuerda que los que más ladran son los que menos tienen. Si en estos días te invade la nostalgia o los recuerdos de alguien que ya no está contigo, no te hundas en tristeza: honra su memoria viviendo y disfrutando.

Cuida tu salud emocional, deja de abrir heridas viejas con pensamientos que no llevan a nada. Aprende a poner límites, Géminis, que no todo el que sonríe te quiere bien. La vida te va a poner pruebas para que te des cuenta de tu fuerza y de lo mucho que has madurado.

No te culpes por todo; la gente es mañosa y le encanta aprovecharse de tu nobleza. Este mes trae una lección: quien te lastimó, perderá su paz cuando te vea avanzar sin mirar atrás.

CÁNCER

Si sigues comiendo con el corazón y no con la cabeza, en diciembre te me vas a rodar de redondo. Cuida tu alimentación, que podrías subir de peso en un abrir y cerrar de ojos. Octubre viene con energía intensa, así que muévete, haz ejercicio y saca el estrés con baile o risas, no con drama.

Un amor de tierras lejanas podría tocar tu puerta por redes sociales. Ten cuidado, que no todo perfil bonito es sincero; la distancia puede convertirse en un muro si no se maneja con cabeza. Este mes andarás con altibajos emocionales, un día con todo el ánimo del mundo y al otro con ganas de no ver a nadie. Respira y aprende a darte tu espacio.

Es hora de pensar más en ti. Toma el control de tu vida y deja de querer salvar a medio mundo. Se vienen oportunidades grandes en temas de compras, negocios y bienes; algo que firmes o concretes te dejará una sonrisa de oreja a oreja.

Si tienes pareja, podrían surgir roces o dudas, pero nada que una buena charla y un abrazo sincero no arreglen. Si estás soltero, prepárate, que podrías conocer a alguien que te sacará de tu caparazón. Eso sí, no cometas indiscreciones ni hables de más, que hay oídos curiosos cerca.

Tu cuerpo pide descanso, y tu mente silencio. Hazle caso, porque si no, el estrés te va a cobrar factura. En lo sentimental, alguien del pasado podría buscarte, pero esta vez, sé tú quien marque las reglas. Octubre te da la oportunidad de reinventarte y de brillar como nunca, pero solo si aprendes a soltar lo que te estorba.

PISCIS

Cuida tu corazón, porque podrías salir bien raspado si te dejas envolver por alguien que ni sabe lo que quiere ni pa’ dónde va. Ya no te me bajes del nivel al que perteneces por andar rescatando almas perdidas, que tú no eres centro de rehabilitación. Aprende a decir que no sin sentir culpa, porque luego, cuando tú necesitas apoyo, ni las gracias te dan.

El amor va a llegar, pero no corras, que si se adelanta, se tropieza. Octubre te pondrá un amor fugaz, de esos de una noche que dejan marca, pero tú sabrás si lo disfrutas o lo esquivas. Cambios buenos vienen en lo laboral y económico, así que abre bien los ojos para agarrar esas oportunidades. Eso sí, cuidado con amistades chismosas: alguien podría querer meterte en enredos o tergiversar lo que dices.

Habrá días en que quieras mandar todo a la fregada y desaparecer, pero también momentos en que sentirás ganas de luchar con todo por lo que amas. No te reproches nada, lo que pasó ya fue, y el universo te está limpiando el camino. Posibilidad de relación prohibida o de convertirte en la tercera en discordia: si no quieres chismes, controla las hormonas.

No repitas los errores del pasado, Piscis, que ya aprendiste lo suficiente. Despójate de lo que te estorba, física y emocionalmente. Viene un viaje que puede abrirte horizontes y sanar tu alma. Te van a criticar, sí, pero deja que hablen, que si ladran es porque vas avanzando. Amistad falsa te sonríe, pero te apuñala por la espalda; obsérvala y guarda silencio. Octubre será tu espejo: lo que des, te lo devolverá multiplicado.

ACUARIO

Dolores en la espalda, piernas o cabeza te van a recordar que no eres de titanio, así que muévete, haz ejercicio y deja el drama sedentario. Octubre te pide pensar más en ti y menos en andar resolviendo la vida de medio mundo; tú no eres oficina de quejas ni madre de todos.

En el amor habrá mareas agitadas. Si tienes pareja, una confusión o malentendido podría armar pleito, pero si te quedas calladito y das tiempo, todo se acomoda. En la familia habrá tensiones, y sentirás que todos te jalan para su lado, pero recuerda que no puedes cargar problemas ajenos.

Cuídate de enfermedades contagiosas, sobre todo si andas de picaflor, que no todo lo que brilla es saludable. Hazte un chequeo y prevé antes de lamentarte. No te me pongas bocón con tus seres queridos, podrías soltar palabras que se te regresen como búmeran.

En lo laboral, cambios positivos. Si algo se mueve, no te asustes, porque lo nuevo que viene te conviene. Y si te sientes perdido, tranquilo, el universo te está reacomodando. Octubre será tu recordatorio de que los cambios no son castigos, son empujones. Mantén la fe, que la vida te va a compensar cada lágrima con una sonrisa inesperada.

CAPRICORNIO

Una persona de piel clara que entra por medio de una amistad podría traerte problemas de esos que ni con agua bendita se quitan. No creas todo lo que escuches, ni te prestes a habladurías. Este octubre llega para abrirte los ojos y hacerte seleccionar mejor tus compañías.

Una amistad del pasado regresa con ganas de reconciliarse, y aunque la nostalgia te pique, no te precipites. También hay palabras que podrían salir de tu boca y transformarse en chisme, así que piensa antes de hablar.

En tu familia, podrían darse roces o pleitos que te saquen de quicio, pero no te metas en discusiones que no te corresponden. Posibilidad de encuentro ardiente con alguien del pasado o una amistad cercana… una cosa llevará a la otra, y tú sabrás si sigues o te haces el digno.

La vida te traerá sorpresas bonitas: conocerás el verdadero valor del amor y de la amistad sincera. Manda lejos a la gente que te roba energía y recupera tu brillo. Noticias de familiares que viven lejos y la llegada de un nuevo amor te llenarán el corazón de ilusión.

Económicamente, mejoras claras y posibilidad de iniciar un negocio o invertir en algo que te dé estabilidad. Octubre es tu mes para soltar, limpiar y volver a confiar. No temas abrir tu corazón, pero tampoco se lo entregues al primero que te hable bonito.

SAGITARIO

Este mes te va a pasar la factura de ciertas travesuras del pasado. Las consecuencias te alcanzan, pero tranquilo, que no es castigo, es enseñanza. Se aproxima un reencuentro con amistades viejas que te traerá risas y recuerdos, pero también verdades que no esperabas escuchar.

Cuídate de caídas y golpes, que podrías andar más distraído que nunca. No pierdas el tiempo con gente que solo te busca cuando le conviene; ya no estás para servir de tapete. Octubre viene cargado de energía buena y amor, así que deja espacio para lo nuevo. Si terminaste una relación o te mandaron al demonio, agradece, porque lo que viene es más estable y sincero.

No te dejes influenciar por amistades que te llenan la cabeza de tonterías, piensa con tu criterio. Viene la planeación de un viaje que, si se concreta, te cambiará la perspectiva de muchas cosas. Pero aguas, que podrías tener una “partida de madre” literal si no andas atento a tu entorno.

Este mes te enseñará quién te quiere y quién nomás te usa. No justifiques a quien te falló, deja que se ahogue con su propia culpa. Una llamada o mensaje te pondrá nervioso, pero también te aclarará verdades. Octubre te empuja a soltar lo que duele y abrazar lo que llega: nuevos comienzos, energía limpia y un amor que podría colarse sin avisar.