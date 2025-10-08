Kristi Noem acusa a funcionarios de “encubrir” el terrorismo en las calles de Portland

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó a la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, y al alcalde de Portland, Keith Wilson, de “encubrir” el terrorismo en las calles de Portland.

“Estuve en Portland ayer y tuve la oportunidad de visitar al gobernador de Oregón y también al alcalde de la ciudad, y están encubriendo totalmente el terrorismo que está azotando sus calles”, dijo Noem durante una mesa redonda organizada por el presidente Trump en la Casa Blanca sobre Antifa.

La Administración Trump está redoblando sus afirmaciones de que Portland vive una “anarquía premeditada” cerca de las instalaciones de Inmigración y Control de Aduanas.

"Let’s not make any mistake, these individuals do not just want to threaten our law enforcement officers, threaten our journalists, and the citizens of this country – they want to kill them. Their agenda is to destroy the American people and our way of life and this President is… pic.twitter.com/27rm25Fhy2 — Homeland Security (@DHSgov) October 8, 2025

“Durante años, un infierno liderado por Antifa ha convertido a Portland en un páramo de bombas incendiarias, palizas y ataques descarados contra agentes federales y propiedades; sin embargo, las Noticias Falsas siguen en una vergonzosa negación sobre el régimen de terror de la izquierda radical”, decía un comunicado de prensa de la Casa Blanca el miércoles.

En ese sentido, Noem insistió que “Estos líderes en estas ciudades locales, junto con Pritzker y Johnson, ignoran lo que está sucediendo, o señor, están ayudando a Antifa a encubrirlo”.

Sin embargo, dicha declaración se produjo después de que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, visitara Portland para reunirse con la gobernadora Tina Kotek en el aeropuerto.

“En mi reunión con la secretaria Noem, reiteré una vez más que no hay ninguna insurrección en Oregón”, dijo Kotek. “Un juez federal ha afirmado en dos ocasiones que no existe fundamento legal para el despliegue militar en Portland. Dejé claro que confío en que las fuerzas del orden locales estarán a la altura de las circunstancias”.

