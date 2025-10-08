Muere un oficial de Missouri durante un operativo en el condado de Mississippi

El oficial Henry Franklin, de 41 años, murió tras recibir disparos durante una operación policial en el condado de Mississippi, Missouri. El sospechoso, Nathan B. Peters, era buscado por homicidio y fue hallado muerto por una herida autoinfligida horas después del enfrentamiento.

El Departamento de Seguridad Pública de Sikeston (SDPS) informó que Franklin participaba en una operación de ayuda mutua para ejecutar una orden judicial en una residencia del condado de Mississippi la noche del 6 de octubre.

La orden estaba dirigida contra Nathan B. Peters, de 36 años, buscado por un homicidio ocurrido ese mismo día, según la Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri.

Al llegar al lugar, Peters se atrincheró y abrió fuego contra los oficiales poco después de las 7:35 p. m., alcanzando mortalmente a Franklin durante el intercambio de disparos.

Posteriormente, un equipo SWAT de la Tropa C fue desplegado y entró en la vivienda alrededor de las 12:35 a. m. del martes, donde encontraron al sospechoso muerto por una herida de bala autoinfligida.

Un servidor público, querido y respetado

El oficial Franklin había ingresado al SDPS en junio de 2013 y era miembro del Equipo Táctico de la unidad, además de adiestrador del K-9 Odin, su inseparable compañero de servicio.

Antes de su carrera policial, sirvió en la Guardia Nacional del Ejército, y era ampliamente reconocido en la comunidad de Charleston, Missouri, donde nació y creció.

El director del SDPS, James McMillen, expresó su pesar en un comunicado publicado en redes sociales:

“Nuestro departamento ha sufrido una pérdida inimaginable. El oficial Franklin no solo fue un servidor público dedicado, sino también esposo, padre, hijo y hermano. Les pedimos que mantengan a su familia y a nuestro departamento en sus oraciones”.

El alcalde de Sikeston, Greg Turnbow, ordenó que todas las banderas de la ciudad ondeen a media asta hasta la conclusión del funeral de Franklin, en honor a su servicio y sacrificio.

El oficial deja atrás a su esposa y cuatro hijos, además de una comunidad profundamente conmovida por su pérdida.

