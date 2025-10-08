Niño de 2 años muere tras ataque de rottweilers en una guardería sin licencia en Georgia

Un niño de dos años, identificado como Kaimir Jones, murió tras ser atacado por dos rottweilers en una guardería no autorizada en Valdosta, Georgia, mientras la propietaria dormía. La mujer fue arrestada y enfrenta cargos de asesinato y crueldad infantil.

El trágico suceso ocurrió el sábado por la tarde en la vivienda de Stacy Wheeler Cobb, de 48 años, quien operaba una guardería sin licencia en Valdosta, al sur del estado de Georgia.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Valdosta, Cobb dejó al niño sin supervisión por más de dos horas, tiempo durante el cual el pequeño habría entrado al patio trasero y abierto la caseta donde se encontraban dos perros rottweiler.

“Mataron a mi bebé de un manotazo”

En una publicación en GoFundMe, la madre del niño, Adrianna Jones, describió el ataque como algo “devastador y traumatizante”.

“Mataron a mi bebé de un manotazo”, escribió al relatar lo que mostraban las imágenes de la cámara de seguridad.

Jones explicó que decidió salir antes del trabajo al notar que Cobb, quien solía comunicarse con frecuencia durante el día, no respondía sus llamadas por tres horas.

Cuando la policía llegó al lugar, cerca de las 3:45 p. m., el niño ya había fallecido. “Fue una escena desgarradora que no le desearía a nadie”, agregó la madre.

Arresto e investigación

Cobb fue detenida y trasladada a la Cárcel del Condado de Lowndes, acusada de asesinato en segundo grado y crueldad infantil en segundo grado. Hasta el momento, los registros de la cárcel no indican si cuenta con representación legal, reseñó AP.

El jefe de policía de Valdosta, Leslie Manahan, calificó el hecho como “un evento horrible y trágico que nunca debería haber ocurrido”.

“Debido a la negligencia de este delincuente, una madre perdió trágicamente a un hijo”, declaró Manahan.

Control Animal retira a los perros

Los dos rottweilers implicados en el ataque y un tercer perro que también se encontraba en la vivienda fueron retirados por el Control de Animales del Condado de Lowndes.

Las autoridades confirmaron que la investigación sigue abierta y no descartan presentar más cargos conforme avancen las pesquisas.

Sigue leyendo:

– Encuentran muerto a un juez de Georgia en su último día de funciones.

– Arrestan a mujer de Alabama por la muerte de sus dos hijos, uno de ellos desaparecido desde hace meses.

–Veterano militar de Alabama fue apuñalado hasta la muerte en Año Nuevo