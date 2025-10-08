Nueva versión del Bronco eléctrico permite acampadas

Ford sigue explorando nuevas formas de combinar movilidad eléctrica y estilo de vida. Su Bronco eléctrico para el mercado chino no solo mantiene la silueta robusta del modelo global, sino que incorpora características diseñadas específicamente para los gustos y necesidades locales.

Entre las novedades más llamativas se encuentra una versión tipo “casa rodante”, destinada a los aficionados de las escapadas y acampadas.

La idea surge en un contexto donde las actividades al aire libre han ganado gran popularidad en China. Ford decidió aprovechar esta tendencia para atraer clientes durante la etapa de preventa, que comenzó en agosto, y aunque aún no se han revelado los precios oficiales, la expectación ha sido considerable. Las reservas se realizan prácticamente a ciegas, mostrando la confianza de la marca en su propuesta.

Un Bronco pensado para la aventura urbana y rural

Aunque se le llame “casa rodante”, la versión no está diseñada para ser un hogar móvil completo, sino para ofrecer comodidad y funcionalidad en acampadas.

Entre sus características se incluye un techo emergente que se eleva 360 mm, asientos plegables tanto delanteros como traseros y un espacio interior lo suficientemente amplio para dormir con comodidad.

El modelo también integra una cocina en la puerta trasera del maletero, una mesa plegable y varios compartimientos de almacenamiento. Este equipamiento convierte al Bronco eléctrico en una plataforma versátil para escapadas cortas, ofreciendo soluciones prácticas sin comprometer su diseño todoterreno.

Algunos medios en China lo han apodado Ford Bronco Basecamp, un nombre que refleja su orientación a viajes y aventuras, y que incluye un paquete de asistencias a la conducción denominado Ford Fuyu, con tecnología avanzada que incorpora un sensor LiDAR para mejorar la seguridad y la navegación en terrenos difíciles.

Opciones de propulsión y autonomía

El Bronco Basecamp se ofrece en dos variantes: 100% eléctrica (EV) y híbrida de rango extendido (EREV).

La versión totalmente eléctrica monta dos motores eléctricos con una potencia combinada de 445 caballos, alimentados por una batería LFP de 105,4 kWh que proporciona hasta 650 km de autonomía, según datos de la marca. Este sistema permite tanto conducción urbana como rutas todoterreno sin preocuparse por recargar con frecuencia.

La versión híbrida de rango extendido combina un motor de gasolina de 1.5 litros con propulsión eléctrica, generando 415 caballos en total. Su batería de 43,7 kWh ofrece 220 km en modo totalmente eléctrico, mientras que con el tanque lleno alcanza una autonomía total de 1,220 km, combinando eficiencia y flexibilidad para viajes largos.

Este enfoque dual permite a Ford cubrir distintas necesidades: la versión EV es ideal para quienes priorizan cero emisiones y tecnología avanzada, mientras que la EREV ofrece la tranquilidad de mayor autonomía y menor dependencia de estaciones de carga.

La Ford Bronco Sport 2025 no se detiene. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Diseño y funcionalidad adaptados al mercado chino

Más allá de su propulsión, el Bronco eléctrico chino presenta detalles estéticos adaptados al gusto local, como acabados brillantes y un interior pensado para el confort.

La plataforma mantiene las líneas robustas y el espíritu aventurero del Bronco global, pero añade toques que lo diferencian y lo hacen más atractivo para clientes chinos que buscan estilo y practicidad en un mismo vehículo.

El techo emergente y los asientos plegables son ejemplos de cómo Ford combina diseño, tecnología y usabilidad. La puerta trasera transformada en cocina y los compartimientos extra refuerzan la idea de un SUV que puede convertirse en un centro móvil de actividades al aire libre.

Con el Bronco Basecamp, Ford apuesta por expandir su presencia en el mercado de vehículos eléctricos premium en China, integrando tecnología EV con soluciones de estilo de vida que apelan a un segmento joven y aventurero.

