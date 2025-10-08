Perro K-9 encuentra a dos niños de 11 años perdidos en un bosque de Indiana

Un perro policía de la Oficina del Sheriff del Condado de Brown localizó a dos niños de 11 años que se habían perdido en el Bosque Nacional Hoosier, Indiana, después de separarse de su madre. El operativo movilizó a varios cuerpos de rescate y concluyó con un final feliz.

La tarde del domingo, alrededor de las 5:48 p. m., los servicios de emergencia recibieron una llamada alertando sobre la desaparición de dos menores en el área del lago Sundance, dentro del Bosque Nacional Hoosier.

Según el comunicado oficial, los niños se separaron de su madre y no pudieron reencontrarse debido a la densidad del bosque.

La Oficina del Sheriff del Condado de Brown, en coordinación con el Departamento de Recursos Naturales, la Policía de Nashville y dos cuerpos de bomberos locales, inició una búsqueda intensiva en la zona.

El olfato de Knox marcó la diferencia

La primera fase del operativo no logró resultados, hasta que el agente Cody Loncaric llegó con su compañero K-9 Knox, un perro adiestrado en rastreo.

Apenas iniciada la búsqueda, Knox detectó un rastro en un campo de unas 550 yardas —equivalente a más de 500 metros— y condujo a los equipos de rescate directamente hacia el lugar donde se encontraban los niños.

“El perro Knox dirigió a los servicios de emergencia en la dirección correcta y ayudó a localizar con éxito a los dos jóvenes desaparecidos”, indicó la oficina del sheriff en su comunicado.

Aunque las autoridades no precisaron cuánto tiempo estuvieron desaparecidos los menores, ambos fueron encontrados sanos y salvos y reunidos con su madre poco después.

El sheriff destacó el trabajo conjunto de todas las agencias involucradas y el papel crucial del perro policía: “Estamos más que agradecidos por el gran trabajo en equipo realizado por todos los involucrados”, expresaron las autoridades en su comunicado.

