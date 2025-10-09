Barcelona, Real Madrid, Messi y el fútbol argentino lloran la muerte de Miguel Ángel Russo

La noticia del miércoles de la muerte del DT de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, sacudió al mundo del fútbol y de inmediato diversos clubes lamentaron la pérdida y expresaron sus condolencias a familiares y amigos.

Clubes como el FC Barcelona, Real Madrid, el propio Boca Jrs., River Plate y muchos otros, además de jugadores como Lionel Messi publicaron mensajes alusivos.

“River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo”, publicó el acérrimo rival de Boca Juniors.

River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de @BocaJrsOficial y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento. pic.twitter.com/gSRyRyDhJa — River Plate (@RiverPlate) October 8, 2025

“FC Barcelona expresa sus condolencias por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors. Descanse en paz”, escribió el equipo azulgrana.

FC Barcelona expresses its condolences for the passing of Miguel Ángel Russo, coach of Boca Juniors. Rest in peace. — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 9, 2025

“El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a Boca Juniors y a sus aficionados, a todos los clubes de los que formó parte y a todos sus seres queridos”, publicó el club merengue en un emotivo comunicado.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Miguel Ángel Russo. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 9, 2025

El Salamanca, único club que Russo pudo dirigir en Europa también compartió su sentir en redes sociales: “Recordamos con cariño su paso por el club y nos unimos al dolor de su familia, amigos y del mundo del fútbol en este difícil momento”.

🕊️| 𝐂𝐎𝐍𝐃𝐎𝐋𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀𝐒



El Salamanca UDS lamenta profundamente el fallecimiento de 𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥 𝐀́𝐧𝐠𝐞𝐥 𝐑𝐮𝐬𝐬𝐨, quien fuera entrenador de la UDS en la temporada 1998/99 en Primera División.



Recordamos con cariño su paso por el club y nos unimos al dolor de su… pic.twitter.com/7RDwXDbxFk — Salamanca UDS (@SalamancaCFUDS) October 9, 2025

Lionel Messi se unió a las condolencias mediante una historia de Instagram publicando un mensaje con un fondo negro en señal de luto:

“QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda su gente cercana”, escribió.

El saludo de Messi para Miguel Angel Russo pic.twitter.com/jehMx5gJfy — bokita edits 🔪🐔 (@cabjedits) October 9, 2025

El mismo presidente de la FIFA, Gianni Infantino también despidió el entrenador.

“Lamento profundamente el fallecimiento del entrenador de Boca Juniors, un hombre del fútbol que dio todo por el deporte que tanto amó”, expresó en Instagram. “Más allá de todos sus títulos, nos quedan su impresionante fortaleza y espíritu de lucha”, dijo el mandatario.

“Un guerrero de la vida. Un guerrero de Central”, escribió en X, además de rendir un sentido homenaje en su cancha, Rosario Central, club al que Russo dirigió en cinco ocasiones distintas y con el que fue campeón en 2023.

💛💙♾ Hoy no fue un día más en el predio de Arroyo Seco. Es por eso que, antes del entrenamiento, el plantel le brindó este sentido homenaje a Miguel.



Siempre en nuestros corazones y en nuestra memoria 🙌 pic.twitter.com/PwdWFzFMob — Rosario Central (@RosarioCentral) October 9, 2025

Estudiantes de La Plata, club en el que Russo atravesó toda su carrera como jugador y primero al que dirigió en su etapa de entrenador, lo describió como un “hijo pródigo y gloria futbolística” de la institución.

Otro de los clubes que dirigió fue Vélez Sarsfield, quien lo despidió como “un caballero, un señor con todas las letras”, y recordó el título obtenido bajo su liderazgo en el torneo Clausura 2005.

Antes de comenzar su tercera y última etapa en el banquillo de Boca Juniors, Russo tuvo un corto paso por San Lorenzo, que también lo despidió este miércoles caracterizándolo como “una leyenda del fútbol argentino”.

“Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”, publicó Boca Juniors en sus redes sociales, mismas donde también compartió un emotivo video con imágenes del técnico, recordando su famosa frase: “A Boca uno nunca le puede decir que no”.

Miguel, esperamos que sepas que vos también marcaste un después en nosotros. Para siempre en nuestros corazones 💙💛💙 pic.twitter.com/Exok5F5nAa — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 9, 2025

A estos mensajes se sumaron un sinfín de clubes argentinos, incluyendo a Independiente, Platense, Barracas Central, Colón, Deportivo Riestra, Unión, Belgrano, Instituto, Lanús, Defensa y Justicia, Argentinos Juniors, Gimnasia y Esgrima, Talleres, Huracán y Aldosivi, entre otros; además de personajes como su colega Marcelo Gallardo, Claudio Tapia, presidente de la AFA y el futbolista Ángel Di María.

Sigue leyendo:

– Muerte de Miguel Ángel Russo pone de luto al fútbol argentino

– Miguel Ángel Russo se encuentra grave de salud: “Su pronóstico es reservado”, confirma Boca Juniors

– En el Auckland City se repartirán premio millonario por histórico empate con Boca Juniors

