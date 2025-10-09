Cuatro personas, incluidos dos niños, fueron halladas muertas en una casa de San Francisco

Las autoridades de San Francisco investigan la muerte de cuatro personas, entre ellas dos niños, encontradas sin vida dentro de una vivienda en Monterey Boulevard. La policía confirmó que se cometieron crímenes en el lugar y no descarta que el agresor esté entre las víctimas.

El Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) informó que los agentes acudieron a una casa ubicada en la cuadra 900 de Monterey Boulevard, alrededor de la 1:23 p. m. del jueves, para verificar el bienestar de una familia que residía allí.

Al llegar, los oficiales encontraron a cuatro personas inconscientes, que fueron declaradas muertas en el lugar. La policía describió el caso como un incidente de naturaleza sospechosa, aunque aseguró que no existe una amenaza para el público.

Entre las víctimas hay dos niños, según confirmó la estación KGO-TV, filial de ABC News en San Francisco.

Los residentes de la zona expresaron su conmoción tras conocer los hechos. “Estaba regresando de la escuela y lo escuché de mi madre, y se me cayó el alma a los pies”, relató Teo Brouwers, vecino de la familia.

“No tengo palabras ahora mismo. Estamos en shock, es una tragedia y pensamos en la familia”, dijo Belinda Hanart, otra vecina.

Hanart agregó que la familia parecía llevar una vida tranquila: “Sabíamos que eran cuatro, con dos niñas, la mayor de unos 12 o 13 años, y un perro. Era una familia muy normal, con rutinas normales. Nunca escuchamos nada extraño”.

La policía investiga todas las posibilidades

El oficial Robert Rueca, portavoz del SFPD, señaló que los investigadores no descartan ninguna hipótesis, incluso que uno de los fallecidos pudiera ser el agresor.

“Es una posibilidad. No estamos confirmando nada de eso en este momento, pero es una posibilidad de este incidente”, afirmó Rueca.

El equipo de homicidios de la policía lidera la investigación, con apoyo de la Oficina del Médico Forense Jefe de San Francisco, que determinará la causa y la forma de las muertes.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado los nombres de las víctimas ni la posible relación entre ellas. La policía ha reiterado que se cometieron crímenes dentro de la vivienda, pero pidió tiempo para confirmar los detalles del caso.

La tragedia ha sacudido a la comunidad de Monterey Boulevard, una zona residencial tranquila del suroeste de San Francisco, donde los vecinos aún intentan asimilar lo ocurrido.

