Dos policías heridos y un sospechoso muerto tras persecución y tiroteo en Pensilvania

Un intento de detener a los responsables de un robo en una tienda deportiva terminó en un violento tiroteo en el condado de Franklin, Pensilvania. Dos policías estatales resultaron gravemente heridos y el sospechoso que abrió fuego fue abatido por las autoridades.

La Policía Estatal de Pensilvania informó que el tiroteo ocurrió la tarde del miércoles, luego de un reporte de robo minorista en una tienda Dick’s Sporting Goods en Chambersburg, condado de Franklin.

El incidente comenzó poco después de las 6:00 p. m., cuando los agentes localizaron a los sospechosos que huían del lugar en un vehículo. La persecución se extendió hasta la autopista interestatal 81, donde los agentes desplegaron tiras de clavos para obligar al vehículo a detenerse.

Intercambio de disparos y heridos

Tras detenerse el automóvil, dos sospechosas salieron del vehículo y se rindieron ante la policía. Sin embargo, un tercer sospechoso abrió fuego contra los agentes, hiriendo a dos de ellos, según detalló la policía estatal.

Los oficiales respondieron al ataque y abatieron al presunto tirador en el lugar.

Ambos policías heridos fueron trasladados de urgencia a hospitales cercanos: uno se encuentra en estado crítico y el otro en estado grave, informaron las autoridades.

La Oficina del Fiscal del Condado de Franklin y la Policía Estatal de Pensilvania han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo. Las identidades de los oficiales heridos y del sospechoso no han sido reveladas.

El condado de Franklin, en el centro-sur de Pensilvania, tiene una población aproximada de 155,000 habitantes, y su sede administrativa es Chambersburg.

Reacción oficial

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, expresó su apoyo a los agentes heridos y sus familias a través de un mensaje en redes sociales.

“Los agentes del orden público de Pensilvania son los mejores entre nosotros: corren hacia el peligro todos los días para mantener seguras a nuestras comunidades”, escribió Shapiro.

Las autoridades locales pidieron a la población evitar la zona mientras continúan las investigaciones.

