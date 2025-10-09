Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de octubre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
En lo laboral vienen cambios fuertes, mi vida, y no te me espantes. A veces te hartas de la misma rutina y no es porque el universo te castigue, es porque tú solito o solita decidiste quedarte ahí nomás quejándote sin mover un dedo. Si ya te tiene hasta la madre tu jale, búscate algo mejor, pero no vayas a soltar lo que ya tienes hasta asegurar lo nuevo, porque después vas a quedar como el perro de las dos tortas: sin trabajo y sin dignidad. Cuida los nuevos proyectos, porque si los haces con gente mañosa o muy habladora, podrías terminar metido en broncas de dinero o fraudes.
Ya no quieras cambiar para caerle bien a nadie, tú ya estás curtido y quien te quiera que te agarre con todo y tus mañas. Es momento de mostrar tu verdadero rostro, con tus luces y tus sombras, porque lo falso ya no va contigo. Vienen cambios grandotes, madurarás a la de a fuerzas, y esa mensada que te caracterizaba va a ir desapareciendo poco a poco. ¡Eso, mamona, así se hace!
Un amor a distancia podría moverte el tapete, pero aguas, que esas relaciones no son para cualquiera; te desesperas fácil y cuando no tienes al ser amado como quisieras, te entra la ansiedad. Si tienes pareja, bájale a la lengua, que por andar diciendo lo que no debes podrías hacer que todo se derrumbe. No exijas lo que tú no estás dispuesto o dispuesta a dar, y cuida los celos, que a veces tú solito te haces novelas en la cabeza. No te me amargues el día por dudas que tú mismo inventas. Este octubre te pondrá a prueba: si aprendes a callar, escuchar y confiar, el amor y el trabajo se te van a acomodar de una forma que ni tú vas a creer.
VIRGO
Tu salud anda pidiendo auxilio, así que deja de tragar porquerías en la calle y ponte a cocinar en tu casa, que no te vas a morir por usar el sartén. Un alimento en mal estado podría traerte un mal rato y ponerte de un humor del demonio. También podrías tener molestias en la espalda o las piernas, eso es el cuerpo recordándote que lo has dejado en el abandono por pura flojera.
Cuida tus ahorros, porque un gasto imprevisto te podría dejar temblando. No andes contando todo lo que haces ni lo que planeas, que hay gente con mala vibra que nada más espera que hables para echarte la sal. Este mes te pondrá frente a una oportunidad para cambiar una costumbre que te está estorbando; si lo haces, el universo te va a premiar.
Si no tienes pareja, no desesperes, el amor llega de quien menos imaginas, alguien que te admire de verdad y no nomás te tire piropos. Eres de los que necesitan atención y cariño, pero también sabes que quien te quiera tiene que pagarte el precio completo: con tiempo, respeto y deseo. Si no puede, que se mueva de la puerta y deje pasar a la clientela, porque en estos días tu feromona andará a todo lo que da. Dos que tres van a andar tras tus huesos, y tú con ese brillo natural que enamora hasta al carnicero de la esquina. Ponte más coqueto o coqueta, pero con medida, porque podrías despertar envidias. Octubre te abrirá caminos en lo económico y en el amor si aprendes a confiar en ti y dejas de pedirle permiso a la vida para ser feliz.
LIBRA
Vas a descubrir las verdaderas intenciones de una amistad, y te va a doler, pero más vale saber la verdad a tiempo que vivir engañado. Tendrás días en los que estarás tan cambiante que ni tú te vas a aguantar: en la mañana serás puro amor y en la noche puro veneno. Ya no intentes cambiar por alguien que no mueve un dedo por ti; quien te quiera, que te aguante de lunes a domingo, no solo cuando se le antoja.
A veces te atontas con personas que nomás vienen a desestabilizarte. Aprende a decir “gracias, pero no” y mándalos por un tubo. Si tienes pareja, no dejes que la rutina los apague, es momento de renovar la relación, salir de lo mismo y volver a sentir mariposas, aunque sea de nervios.
No temas a los cambios, Libra; si quieres resultados distintos, tienes que actuar diferente. Este mes te enseñará a no repetir errores y a valorar quién sí te da su lugar y quién solo te usa cuando le conviene. Cuidado con golpes o caídas, porque andarás distraído y torpe. También podrías perder dinero u objetos por descuido, así que no andes dejando todo tirado.
No intentes cambiar la conducta de los demás si tú no estás dispuesto a cambiar la tuya. Octubre te pedirá madurez, y aunque te cueste, aprenderás que enfrentar los problemas vale más que esconderlos bajo la alfombra. No minimices lo que sientes ni lo que pasa, que todo tiene solución si te dejas de hacer el ciego.
ESCORPIÓN
La vida y el amor te van a dar una tranquilidad que hace tiempo no sentías, y por fin vas a respirar sin drama. Un familiar soltará un secreto guardado desde hace años, y te vas a quedar con el ojo cuadrado. Pero tú tranquilo, que nada pasa sin razón.
No dejes de pensar en tus proyectos ni de trabajar en ellos, porque este octubre se pinta solo para consolidar sueños si le pones ganas. Confía más en ti, en tu instinto y en lo que ya lograste; si tú no crees en ti, nadie más lo hará. Una persona de piel blanca te podría meter en chismes o pleitos, así que ponte trucha y no te metas donde no te llaman.
En el amor andas en terreno movedizo: necesitas enfocarte más en ti que en alguien que nomás te quita la energía y te hace dudar de tu valor. Quien se ausenta, se olvida, así que si quieres conservar a quien te importa, hazte presente antes de que otro u otra ocupe tu lugar. Aprende a vivir en el presente, porque el pasado ya no te ofrece nada nuevo más que recuerdos viejos.
Tu economía mejora gracias a un dinero que llega de sorpresa, pero no te emociones y empieces a gastar a lo menso. No inviertas en cosas que sabes que no te dejarán ganancia. Cuida los chismes en tu trabajo, porque podrían costarte amistades o buena reputación. Si estás soltero o soltera, viene una nueva oportunidad en el amor con alguien que te hará ver la vida desde otro ángulo. Octubre te abrirá puertas, pero depende de ti si las cruzas o te quedas viendo desde afuera.
ARIES
No dejes que la vida te cobre la misma factura dos veces, criatura del Señor. Aprende de tus tropiezos y no repitas los mismos piches errores, que ya no estás para andar chocando con la misma piedra. No es que el amor no se haya hecho para ti, el problema es que desconfías tanto que cuando alguien bueno se aparece, lo espantas con tus miedos y tus novelas mentales.
No te limites en tus deseos, aunque estén por las nubes, porque si algo tienes es que eres capaz de lograr lo que te propones, pero te gana la impaciencia. Octubre te empujará a luchar por lo que sueñas, así que deja el drama y ponte en acción. Se ve el cierre de una relación amorosa, pero no llores, que donde una puerta se cierra otra se abre, y hasta más grande. Podrías emprender un viaje que te cambie la vida y ahí, sin buscarlo, conocerás a alguien muy parecido a ti, igual de loco y apasionado.
Si tienes pareja, aguas con los celos y la desconfianza, porque tu manera de controlar podría empujar al otro al límite. No lo fastidies, dale su espacio, que si lo atas, más rápido se va. No te preocupes tanto por infidelidades, preocúpate por no perder la paz. Estás entrando en una etapa en la que tu ánimo cambiará de un día para otro: en la mañana eres un sol, y en la noche el mismísimo demonio del quinto círculo. Cuida esa parte, porque puedes lastimar sin querer a quienes más te quieren.
Debes aprender a soltar lo que te pesa, no todo lo que se va se pierde, a veces se libera uno. Este mes será para cerrar ciclos, perdonar y seguir adelante con más sabiduría. Cuida tus palabras, porque tu lengua afilada puede abrir heridas que después no sabrás cómo curar. Y recuerda: el que se enoja pierde, pero el que aprende, gana el doble.
TAURO
Una gastritis perra y dolores musculares podrían venir a recordarte que el cuerpo también se cansa, mi cielo. No abuses de los irritantes ni del estrés, porque te va a pasar la factura. Un proyecto podría pausarse o cancelarse, pero no te me desanimes; a veces el universo solo te acomoda el camino para que tomes la ruta correcta.
Estás por entrar en una etapa donde las emociones andarán revueltas y la melancolía podría pegarte con todo. Si te sientes bajoneado, no te encierres, sal, habla, respira, pero no te hundas en pensamientos que no te llevan a ningún lado. Aprende a soltar a esas personas que solo te buscan cuando les conviene y te dejan vacío cuando tú los necesitas.
Cuestiones de papeles, trámites o documentos se visualizan, podrían resolverse a tu favor si le pones atención y no los dejas para después. También podrías cancelar una salida o viaje con amistades; no lo tomes como mala suerte, sino como protección divina.
Es hora de dejar la sumisión y sacar la perrucha que llevas dentro. Si quieres que te respeten, empieza por no permitir que te vean la cara. En el amor, si ya tienes pareja y las cosas se han puesto tensas, intenta ver las cosas desde el otro lado; no todo es como tú lo imaginas. Recuerda que en toda relación el respeto y la comunicación son los pilares; sin eso, ni el amor más bonito sobrevive.
Este octubre vendrá con decisiones que te marcarán el presente y el futuro. No tengas miedo, confía en tu instinto que pocas veces se equivoca. Ponte metas claras, deja la flojera y ponte manos a la obra, porque la vida ya te está dando segundas oportunidades, y sería pecado no aprovecharlas.
GÉMINIS
Ya suelta toda esa mie#rda emocional que vienes cargando, porque lo único que logras es enfermarte el alma. Un viaje se asoma, pero también hay riesgo de pérdida o robo, así que cuida tus cosas y tus pasos. No sigas lamentándote por lo que no fue, mejor agradece que no se dio, porque lo que no se queda es porque no era para ti.
Deja el pasado donde pertenece y empieza a enfocarte en lo que viene. Vienen cambios de planes en un negocio o proyecto, y la llegada de una persona que te va a mover el tapete, pero también te pondrá bien confundido. Posibilidades de un encuentro candente con una amistad; no te claves, disfruta y sigue tu camino, que no todo tiene que terminar en drama.
Si andas soltero o soltera, no tienes por qué dar explicaciones a nadie. Vive tu libertad sin culpa, que ya te toca. En el amor, tu mayor error es la aprensión, te aferras tanto que asfixias y luego te preguntas por qué se alejan. Aprende a confiar sin perderte en el intento.
Tus proyectos son buenos, pero no florecen porque tú mismo los saboteas. Te desesperas, quieres resultados inmediatos, y cuando no los ves, abandonas todo. Octubre te enseñará a tener paciencia, a trabajar sin ansiedad y a disfrutar el proceso. Cuida tu lengua, que lo que digas en casa o en el trabajo podría herir a alguien que te estima.
Y recuerda, Géminis: no todos los silencios son desprecio; a veces el universo calla para ver si aprendes a escuchar tu propia voz.
CÁNCER
Las oportunidades no se repiten, mi vida, y tú tienes la maña de dejar que se te vayan por andar montado en tu orgullo. Aprende a perdonar, no por el otro, sino por ti, porque si no lo haces, cuando tú necesites perdón nadie te lo va a dar. Antes del viernes recibirás una noticia que te va a poner el corazón contento; algo que habías estado esperando por meses finalmente se acomoda.
Andarás con un carácter de los mil demonios, y si no te controlas, podrías herir a quienes no lo merecen. Cuidado con un amor del pasado que quiere volver; ese ya te hizo llorar una vez, ¿para qué repetir la historia?
Este mes te pide equilibrio: baja tus emociones, piensa antes de actuar y evita los excesos, porque una indiscreción podría meterte en problemas. Números de la suerte: 2, 7 y 9.
Si estás soltero o soltera, podrías tener un encuentro pasional con alguien cercano; no te me enamores, que tú te prendes rápido y luego terminas sufriendo. Recuerda que el s3xo es parte de ti, te alimenta el ego y te conecta con tu esencia, pero no confundas placer con amor.
Una salida de la ciudad se aproxima, podría abrirte caminos o permitirte cerrar ciclos pendientes. Cuida tus palabras y tus decisiones, porque estás en un punto en el que cualquier movimiento puede cambiar tu rumbo. Octubre te pondrá frente a la verdad, aunque duela, y te obligará a reconocer quién sí te suma y quién solo te roba la paz.
PISCIS
Sigues dejando que los celos y la inseguridad te ganen, y luego te preguntas por qué la relación no avanza. No inventes historias en tu cabeza, que no hay motivo para dramas. Aprende a confiar o mejor suelta, porque el amor no florece en medio de la desconfianza.
Una noticia de un ex amor te va a revolver el alma, te pondrá pensativo o pensativa, pero antes de volver a caer en el mismo juego, pregúntate si quieres amor o nostalgia. Estás cerrando un ciclo de tristeza y confusión, pero también entrando a una etapa de claridad donde vas a aprender a darte tu lugar.
Valórate, que no naciste para andar de tapete ni rogando migajas de cariño. El día que esa persona vea que ya no la necesitas, se le va a caer el teatro. Y tú, con la cabeza en alto, vas a demostrar que puedes seguir sin nadie que te amarre el alma.
Deja de fingir amor donde ya no lo sientes, que el tiempo que pierdes ahí no vuelve. Tu tiempo vale oro, úsalo con quien te provoque paz y risas, no lágrimas. Números de la suerte: 3, 6 y 42. Una amistad podría empezar a sentir algo bonito por ti, pero no te asustes, que no todos los sentimientos tienen que acabar en cama.
Amores del pasado buscarán regresar, pero recuerda que el karma no perdona, y si vuelves donde sufriste, el golpe será doble. Vive el presente, que octubre te traerá equilibrio, reconciliaciones y claridad en el amor si te atreves a soltar lo que ya no vibra contigo.
ACUARIO
Es hora de irte por lo seguro y dejar de perder el tiempo en cosas que nomás te ap3ndejan y no te llevan a ningún lado. Este mes te va a enseñar a enfocarte en lo que sí te suma y mandar a volar lo que solo te drena.
Ten cuidado con un viaje o una salida, porque puede no salir como esperabas. Revisa bien tus planes, tus maletas y sobre todo tus intenciones. Aprende a amarte cada día un poquito más, para que no necesites rogarle atención a nadie.
Vienen dos amores que te pondrán de cabeza, uno del pasado que quiere regresar y otro nuevo que llega con todo el brillo. Elige con sabiduría, porque si mezclas nostalgia con deseo, acabarás hecha bolas. Este octubre marca un cambio fuerte, aprenderás de caídas, pero también renacerás con más fuerza.
En el dinero andarás medio jodido, pero no te preocupes, es solo una rachita. A veces gastas en puras tonteras, y luego te preguntas por qué el dinero se va. Números de la suerte: 1, 23 y 43. Cuida tus palabras con un familiar, porque podría soltar veneno y hacerte perder la paciencia.
En el trabajo, no temas a los cambios, podrían abrirte una puerta que te saque del estancamiento. No sigas en un lugar que te amarga solo por miedo; recuerda que el que no se mueve, no avanza. Y tú, mi cielo, no naciste para pasar penurias, naciste para brillar como foco de feria.
CAPRICORNIO
Cuida mucho tu entorno, porque el ambiente anda pesado y no todos los que te sonríen son amigos. En lo laboral y familiar hay energías cruzadas, y si no te proteges, podrías terminar en pleitos sin sentido.
Si ya tienes pareja, deja de andar picando por curiosidad. No busques afuera lo que ya tienes en casa, porque el que juega con fuego tarde o temprano se quema. Y si quieres fidelidad, empieza por ofrecerla tú también, porque no se vale exigir lo que no das.
Este mes es ideal para buscar soluciones a todo eso que traes atorado. Se te abrirán caminos si te dejas de quejar y empiezas a moverte. Amores de una noche podrían convertirse en enredos peligrosos, así que piénsatelo dos veces antes de dejarte llevar por el antojo.
A veces no sabes ni lo que quieres, y eso te mete en cada enredo… ¡ponte las pilas! Es momento de poner en orden tus ideas y seguir el camino correcto hacia tus metas. Deja de confiar tan rápido; ya te han traicionado mil veces y todavía sigues creyendo en cuentos. Aprende a decir “no” sin culpa.
Cuida tus gastos, tus amistades y tu salud mental, porque andarás con la cabeza llena de cosas. Si logras mantener la calma, octubre te traerá una sorpresa en el trabajo o en el dinero que te ayudará a salir adelante. No pierdas la fe, que después de la tormenta viene el respiro… y tú ya te lo ganaste.
SAGITARIO
Hay alguien que se decepcionó de ti, y no por maldad, sino porque tus miedos y tu inestabilidad le cerraron la puerta. Pero no te me culpes tanto, que todo pasa por algo. Este mes será para sanar, ordenar tus ideas y poner en claro qué quieres de la vida.
Si te organizas, podrás salir adelante de tus pendientes y deudas. No te asustes si el dinero se ve lento, porque lo que se retrasa llega multiplicado. Recuerda que lo que piensas atraes, así que enfoca tus pensamientos en lo bueno y suelta la negatividad.
Ten cuidado con una amistad cercana, podrías enamorar a alguien sin querer y luego no sabrás cómo zafarte. Sé claro desde el principio y evita malentendidos. Traes un genio que ni la más grande de tu casa te aguanta, y si no lo controlas, podrías perder amistades o cerrar puertas importantes.
Suelta a esa persona que te trae más dolores de cabeza que sonrisas. Aprender a decir adiós también es una forma de amor propio. Las amistades falsas se te van a ir cayendo solas, no las detengas; el universo te está limpiando el camino.
Un viaje algo complicado se visualiza, pero no te me achicopales, todo saldrá bien si lo tomas con calma. No dejes que nadie meta su cuchara en tus planes ni te robe tus ideas. Mantén tus proyectos en secreto hasta que estén listos.
Y para cerrar con broche de oro, puede aparecer un amor del signo de aire (Géminis, Libra o Acuario) que te devolverá las ganas de creer. Déjate querer, Sagitario, pero sin perder tu libertad, que ese es tu tesoro más grande.