Paola Rojas habló como nunca de su relación con Zague: “Es un gran exmarido”

A casi siete años de protagonizar una polémica separación con el futbolista Luis Roberto Alves Zague tras una infidelidad, la periodista Paola Rojas ha decidido abrir su corazón y dar una mirada a la convivencia que mantiene con el padre de sus hijos. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una entrevista concedida a ‘El Escorpión Dorado’, la presentadora de Imagen Televisión sorprendió al pronunciarse sobre la controversia que detonó su divorcio y exhortó al público a “darle vuelta a la página”.

La petición surgió luego de que la estrella de las redes sociales la cuestionara sobre su convivencia con el astro del balompié. “¿Todavía le hablas a Zague?”, preguntó ‘El Escorpión’. Con la personalidad frontal que la caracteriza, Rojas respondió: “Súper bien, me llevo muy bien con él, ya déjenlo en paz”.

De acuerdo con la comunicadora, si bien en su momento vieron los estragos de la controversia, su relación pudo enmendarse gracias a su deseo de brindar una crianza compartida a sus hijos.

“Sí, fue una ruptura escandalosa, pero en serio le tengo muchísimo cariño, vivimos juntos años increíbles. Tenemos 2 hijos juntos, que es lo prioritario. Tenemos gemelos de 14 años y gracias a eso, la verdad, como que nunca perdí el foco de lo importante”, explicó.

Y es que desde el día uno, ambos famosos tenían claro que su prioridad siempre serían sus hijos: “Incluso en medio de todo el horror, pensaba primero en mis hijos, en no lastimarlos, ni en ese momento, ni en el futuro“, reiteró.

Asimismo, Paola Rojas se sinceró sobre el escrutinio público que vivió durante el proceso de divorcio con Luis Roberto Alves Zague, apuntando que este fue el aspecto más difícil de la separación: “Todo mundo opinando, reporteros, cámaras afuera de mi casa y de mi trabajo, las cosas que me escribían en redes sociales súper obscenas. Lo publico, al menos a mí, fue lo que más me lastimó“, lamentó.

A pesar de este capítulo amargo dentro de su vida, hoy por hoy no duda en reconocer las cualidades de las que su ex pareja goza: “La verdad es que Zague es un buen tipo, un súper papá y es un gran ex marido“, admitió para concluir su mensaje.

